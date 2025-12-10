AIの「自動引用」を仕掛けるPR術 ～生成AI時代に置いていかれないための広報担当者用ルールブック～

株式会社PRIZMA

株式会社PRIZMA（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：杉本 昂輝）は、広報活動が直面するAI時代特有の課題を解決するため、「AIの自動引用を仕掛けるPR術」を解説した資料を無料公開しました。

▼「AIの自動引用を仕掛けるPR術」の無料ダウンロードはこちら

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper114

「ググる」は古い？生成AIの日常的な利用率が急上昇

近年ChatGPTなどの生成AIツールが急速に普及し、消費者の情報収集行動は「検索エンジンで探す」から「AIに質問し、回答を得る」時代へと変化しています。

過去の自社調査では【20~30代では「従来の検索 ＜ AI検索」と信頼度が上回る結果に】などの興味深い結果もでてきています。

「AIで調べる」が当たり前に──生成AI時代の情報戦略とは？

▼過去自社調べの生成AI利用データに関する記事はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000112.000149156.html

しかしこのユーザーの行動変容は、企業にとってはかなりの痛手になっているのが現状です。

手間暇かけて作成したサイトにユーザーが流入せず、生成AIが作成した情報を「本物」だと認識してしまうユーザーが多発すると、企業のブランドイメージとしてもいくつかのリスクを追うことになります。

- 誤情報リスク： 企業の所在地や代表者名が古い情報としてAIに学習されていたり、似た社名の会社と情報が混同されたまま、情報が出力されたりするリスク。- 信用性の欠如： 誤情報や情報の欠如が生成AIから信用性の低い情報として認識され、回答の引用元として使用されない可能性。

これらの状況は、いくら広告を投下して企業名やブランド名の一時的な記憶を与えたとしても、企業の正しい情報による認知と認識を得られないという致命的な結果を招きます。

「ゼロクリック問題」の深刻化と、AIへの露出の重要性

何か気になることを検索した際、複数のサイトを回遊せずとも最上部に出現する「AIからの回答」に頼ったことはありますか？

多くのユーザーがこの新しい情報入手法を利用し、結果として企業のサイトやコンテンツに直接アクセスする率が大幅に減少している状況が深刻化しています。

この課題を解決するためには、AIの回答の中で信頼できる情報源として自社のコンテンツを引用してもらうことが、広報活動における最優先の戦略となります。

本資料は、AIを御社の「自社の広報マン」にするための具体的な仕組みと仕掛けを、初心者の方にもわかりやすいように徹底解説しています。

資料が公開する「AIを味方につけるためのルールブック」

▼「AIの自動引用を仕掛けるPR術」の無料ダウンロードはこちら

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper114

AIに「この情報は信頼できる」と判断させて、回答生成時に自社コンテンツを引用してもらうためには、そもそも企業側が信頼性・正確性・専門性のある情報を構築する必要があります。

では、今の御社の情報は「AIに信頼されやすい」のでしょうか？

本記事をお読みのデバイスから、上記の疑問に答えるための2分でチェックできる簡単なチェックリストを公開しています。

「AI対策」内容の具体例

【年内必達】2026年に「今さら対策」で手遅れになる前に…！

- デジタル身分証明とは？：Googleの検索バーから確認できる、最も初歩的で重要なチェック項目。店舗ビジネスではない企業でも必須となる、Googleビジネスプロフィールの重要性を解説します。- AIへの情報利用許諾設定： 自社のノウハウが詰まったコンテンツがAIの学習に無断で利用されるのを防ぐと同時に、引用してほしいコンテンツをAIに正しく認識させるための方法を伝授しています！- コンテンツの構造化：Googleが公式に発表している「EEAT対策」：AIが情報の専門性や信頼性を認識しやすい項目を解説しながら、優良なコンテンツとは？その疑問に答えます！

今後も御社がPRで成果を出し続けるためには、最新AI時代の新たなルールをいち早く導入する必要があります。

日常的な利用者が急増している生成AIが、他社の名前を優先的に学習してしまう前に、自社を効果的に売り込んでいくことが極めて重要であることは、明らかです。

PRIZMAは、PRのプロフェッショナルとして、御社のAI時代への適応と成長を力強くサポートいたします。私たちは本記事でご紹介した生成AI対策にとどまらず、日々のお客様との対話（キャッチボール）を大切にし、御社の独自の強みを深く理解します。

その上で、ブランドコンサルティングや新しいPR手法をご提案し、御社が世の中に伝えるべき価値を届けるための実践的なスキルと戦略をご提供します。

PRIZMAと共に、御社のPR戦略の新たな一歩を踏み出しましょう。

▼「AIの自動引用を仕掛けるPR術」の無料ダウンロードはこちら

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper114

株式会社PRIZMAについて

株式会社PRIZMAではリサーチから、プランニング、PRまですべての機能を兼ね備えた、一気通貫型でPRサービスを網羅的に提供可能です。

リサーチ＆企画力、コンテンツ力、メディアリレーション。3つの要素を組み合わせることで、PRの新たな地平を生み出す、全く新しい形のPRエージェンシーです。

PRIZMAは貴社の専属PRパートナーとして、包括的プロモーション戦略を提供します。



【事業内容】

・ブランドコンサルティング

・コンテンツマーケティング

・ネット集客支援

・メディアPR代行



【サービス概要】

・PRIZMA｜調査リリース

独自調査で大手メディアに拡散。平均掲載数も50件以上を実現。PRIZMAにはアンケート調査を活かした豊富な実績があります。大手メディアをはじめとした、影響力の高い媒体へ質の高い記事を配信を行います。

https://www.prizma-link.com/press



・PRIZMA｜漫画プロモーション

市場ではまだ新しい漫画インフルエンサーや、1億PVの漫画メディアで培った漫画制作を通して総勢200名以上の実践経験豊富なクリエイターと日々オリジナル漫画を制作しています。貴社のご要望にフィットした実力のある漫画家をアサインさせていただきます。

https://www.prizma-link.com/manga



・PRIZMA｜リサーチ

国内1,000 万人以上、5,000件以上の調査実績を誇る国内最大級の市場調査スキームを保有しており、貴社の求める情報を信頼できる客観的なデータでご納品させていただきます。

https://www.prizma-link.com/research

広報担当者・マーケ担当者様必見の無料ホワイトペーパー・コンテンツ集

▼無料ホワイトペーパー

「マンガでわかるPRIZMA」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/prizma_form2

「リサーチコンテンツの活用に関する調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper16

「z世代の漫画コンテンツへの興味関心に関する調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper19



▼コンテンツ集

・「成功する広報の方法とは？」広報担当者がおすすめする方法5選

https://www.prizma-link.com/press/blog/8aCu6dYK

・【プレスリリース使用者必見】プレスリリースの外注って実際意味あるの？

https://www.prizma-link.com/press/blog/press_outsorce

・「ウェビナーの実態調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper40

株式会社PRIZMA

社名：株式会社PRIZMA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-6-14 今井ビル4F

代表取締役：杉本 昂輝

設立：2024年8月

事業内容：ブランドコンサルティング

コンテンツマーケティング

ネット集客支援

メディアPR代行

HP : https://www.prizma-link.com/

Tel : 03-5468-1850（代）