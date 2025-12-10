大阪のGW風物詩！昨年26万人以上が食べて笑った、5日間の大型フードフェス「スマレジ presents はらぺこサーカス」

株式会社毎日放送

■開催期間 ：2026年5月1日（金）～5日（火・祝） 9:30～18:30 全5日間

■入場料 ：無料

■開催場所 ：花博記念公園鶴見緑地 大芝生（大阪市鶴見区）

■特設サイト：https://www.mbs.jp/harapeko/

株式会社毎日放送（大阪市北区茶屋町17番1号）は、2026年5月1日（金）～5月5日（火・祝）の全5日間、鶴見緑地 大芝生（大阪市鶴見区）にて、開催5回目となる『スマレジ presents はらぺこサーカス』を開催いたします。入場無料。

同イベントは、「リアルな口コミ」をもとに、関西人が“ホンマにウマい”と認める飲食店が集結する“めっちゃ関西”な地域密着型フードフェスです。

昨年はメニュー被り一切ナシ！多様なグルメが楽しめる飲食店46店舗が軒を連ねたほか、MBS番組ブースや子どもも楽しめる体験ブースなども出店し、合計50以上のコンテンツがずらりと並びました。さらに、アーティストライブやトークなどの無料ステージイベントも開催。2025年は家族連れを中心に26万人以上が来場し、過去4回の開催で累計来場者数は約75万人に！

「日本で1番居心地の良いフードフェス」、また、「食べて笑って楽しい！」関西のゴールデンウィークの風物詩を目指し、5回目の開催となる2026年もおいしいグルメをご提供します！

はらぺこCIRCUS とは！？

関西人が“ホンマにウマい”と認めた飲食店が集結する“めっちゃ関西”な地域密着型フードフェスです。2022年に初開催し、これまで4回の開催で約150店舗が出店、累計来場者数は約75万人！関西のゴールデンウィークの風物詩として、家族連れをはじめ老若男女問わず多くの方においしいグルメを楽しんでいただいています。

見どころはグルメだけではなく、ステージイベントやキッズが楽しめるコーナーも充実。広大な公園で、1日中楽しめる「日本で1番居心地の良いフードフェス」を目指します！

「ウチこそ、ホンマにウマい店やで！！」 出店店舗一般募集

「ウチこそ、ホンマにウマい！」GWの鶴見緑地をはらぺこサーカスの一員として盛り上げてくれる飲食店を、2026年開催に向けて大募集いたします。

「お店を多くの人に知ってもらいたい」「フードフェスに参加してみたい」「自慢のメニューでたくさんの人を笑顔にしたい」など、新たな挑戦をするチャンス。累計約75万人が来場した同イベントだからこそ、新しいお客様や他店との出会い、イベントでしかできない体験がたくさん詰まっています！

「はらぺこCIRCUS公式サイト（ https://www.mbs.jp/harapeko/）」から、応募要項や方法をご確認の上、ぜひご応募ください！

「スマレジ presents はらぺこCIRCUS」おすすめポイント！

（１）よりどりみどりの豊富なグルメ！

関西人が「ウマい！」と認める飲食店40店以上が、鶴見緑地に集結！！

リアルな口コミをもとに、「ホンマにウマい店」が大集結！

毎年出店店舗の顔ぶれが異なるので、2026年だけのお気に入りの飲食店との出会いもあるかも？！メニュー被り一切ナシを掲げ、豊富なメニューを取り揃えているので、老若男女問わず大満足いただけること間違いなしです！

（２）広大な公園だから、家族と、ペットと、友達と、好きなスタイルで、グルメを楽しめる！

充実のイートスペースやアウトドアギアを体験できるエリアも。また、毎日先着でスマレジ特製レジャーシートのプレゼントも！お好みのスタイルで、多彩なグルメをお楽しみください♪

大好評の「ペットエリア」を今回も設置！ペットと一緒でも、安心してグルメを楽しめます。

（３）毎日開催！音楽ライブ、トークなど多彩なステージイベント！

開催期間中は毎日アーティストライブをはじめとするステージイベントを開催予定。食だけではなく、エンタメ要素も充実！らいよんチャンも登場します。

グルメを楽しみながらはもちろん、グルメの合間にステージを楽しんでもよし、1日中会場にいても楽しく過ごせるのもはらぺこサーカスの魅力の１つです！

（４）広大な公園で、お子様がヘトヘトになるまで遊びつくせるファミリーフェス

食だけではなく、子どもたちが全力で楽しめるキッズコンテンツも充実！

スマレジを使ったおみせやさん体験ブースでは、実際にスマレジを使ってバーコードを読み取るレジ体験も。その他ストップウォッチチャレンジやシャボン玉タイムなど、お楽しみコンテンツが満載。2026年度のコンテンツもお楽しみに！

（５）モバイルオーダーで、待ち時間を短縮！かんたん決済も

イベントの注文・決済は「スマレジ」のシステムを導入。料理の注文は、店頭決済またはモバイルオーダーから可能です。

イベント開催期間「はらぺこCIRCUS」特設サイトでは、各店舗の待ち人数を表示。待ち人数がわかるから、料理が出来上がるまで待機列に並ぶ必要なし！

モバイルオーダーでは、スマートフォンからお好みのメニューを注文可能。商品の完成通知が届いたらお店に取りに行く、ラクチンのシステムです。

※対面・モバイルオーダーともに、支払方法は現金・クレジットカード・電子マネーに対応。

■イベント概要

イベント名：スマレジ presents はらぺこCIRCUS

開催期間 ：2026年5月1日（金）～5月5日（火・祝）9:30～18:30

ラストオーダーは各日18:00 ※予定

雨天決行・荒天中止

開催場所 ：花博記念公園鶴見緑地大芝生（大阪市鶴見区緑地公園2-163）

※大阪メトロ 長堀鶴見緑地線「鶴見緑地駅」徒歩すぐ

入場料 ：無料

出店店舗数：約40店舗予定

主催 ：はらぺこCIRCUS制作委員会

特別協賛 ：株式会社スマレジ

特設サイト ht(https://www.mbs.jp/harapeko/)tps://www.mbs.jp/harapeko/(https://www.mbs.jp/harapeko/Instagram)

Instagram https://www.instagram.com/harapekocircus.gourmet/(https://www.instagram.com/harapekocircus.gourmet/)

X https://x.com/harapeko_circus(https://x.com/harapeko_circus)

※出店店舗やイベントの詳細は、2026年3月頃から随時発表予定。お楽しみに！

オフィシャル画像ダウンロード :https://x.gd/Y4xMG