アクシージア「ヴィーナスレシピ ザ ピュア ドリンク」が機能性表示食品として受理
株式会社アクシージア（本社：東京都新宿区、代表取締役：段 卓）は、インナーケアドリンク「ヴィーナスレシピ ザ ピュア ドリンク」が、この度、消費者庁に機能性表示食品として届出を完了したことをお知らせいたします。
本製品は、機能性関与成分として「りんご由来プロシアニジン」（55mg/1本）を配合しており、この成分に「紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性」が確認されています。
届出内容
届出番号 ：J1346
食品の区分 ：加工食品 (錠剤、カプセル剤等)
機能性関与成分：りんご由来プロシアニジン
届出表示 ：本品には、りんご由来プロシアニジンが含まれます。りんご由来プロシアニジンには紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性が報告されています。
※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
※国の認可を受けたものではありません。
※本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
紫外線対策は「塗る」だけでなく、「内側から守る」インナーケアドリンク「ヴィーナスレシピ ザ ピュア ドリンク」が応えます。
機能性関与成分「りんご由来プロシアニジン」
「ヴィーナスレシピ ザ ピュア ドリンク」は、キー成分「アップルフェノン(R)*¹」（300mg/ 1本）に、ポリフェノールの1種である「りんご由来プロシアニジン」（55mg/ 1本）を含みます。「りんご由来プロシアニジン」を摂取することで、紫外線照射部位における刺激値（紫外線刺激による肌の変化）がプラセボ群と比較して有意な結果を得られたことが報告されています。
【試験デザイン】：ランダム化プラセボ対照比較試験
【対象/被験者】：健康な女性39名
【試験群】：プラセボ群（アップルフェノン(R)*¹を摂取していない）18人、アップルフェノン(R)*¹ 群（300 mg/日、りんご由来プロシアニジンとして55mg/日）21人
【摂取期間】：12週間
【試験方法】：アップルフェノン(R)*¹の摂取によるランダム化対照比較試験を行った。アップルフェノン(R)*¹ 300mg含む粒（りんご由来プロシアニジンとして55mg）/日の摂取により、摂取開始2週間後に腕に1.5 MED（最小刺激量）の紫外線を照射して、照射前と照射後（1～10週間後）に、刺激値を測定した。
【出典】：Toshihiko Shoji et al,. Nutrients 2020, 12(4)より作図
研究レビューに採用した論文データの代表例です。最終製品の試験ではありません。
「ヴィーナスレシピ ザ ピュア ドリンク」商品概要
ポリフェノール豊富な「アップルフェノン(R)*¹」に含まれる「りんご由来プロシアニジン」を1本に55mg配合し、体の健康を守るインナーケアドリンク。さらに、メロンエキス*²、ホワイトトマト*³をはじめとした4種の植物エキス*⁴とヒアルロン酸*⁵を新たに配合し、パワーアップしてリニューアル。続けやすさにこだわった、美味しくさわやかなパイナップル風味。1本あたりコラーゲン*⁶1,000mg配合。
Venus Recipe The Pure Drink（ヴィーナスレシピ ザ ピュア ドリンク）
＜機能性表示食品＞
内容量 ：450ｍl（30ml×15本）
価格 ：10,584円（税込）
販売場所 ：公式オンラインショップ、アクシージア直営店など
お召し上がり方：1日1本を目安に、よく振ってお飲みください。冷蔵庫で冷やすとより一層美味しくお飲みいただけます。
※本品は植物性抽出成分を含んでおりますので、容器の底に沈殿物が生じることがありますが、品質には問題ございません。良く振ってからお飲みください。
ヴィーナスレシピシリーズについて
「女神のような美しさを追求する」そんな思いを込めた、美容と健康をテーマにしたサプリメントシリーズ。キレイのためのインナーケアを実現し、皆様の美容ライフを応援します。
AXXZIA（アクシージア）について
アクシージアは、2011年にエステサロン専売スキンケアブランドとして誕生しました。2016年に「目もとエステのエッセンスをホームケアへ」というコンセプトで開発された“ビューティーアイズ”シリーズは、中国を含むアジアで大ヒット。現在、中国、シンガポールなどのアジア各国をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでも展開しています。日本国内では、直営店舗の「AXXZIA GINZA SIX店」「AXXZIA 大丸心斎橋店」「AXXZIA 京王百貨店新宿店」「AXXZIA 渋谷ヒカリエ ShinQs店」をはじめ、百貨店やバラエティショップなど多くの店舗で、みなさまにご好評をいただいています。
アクシージア公式サイト・SNS
・公式HP ：https://axxzia.co.jp/
・公式EC ：https://axxzia.jp/
・お取り扱い店舗 ：https://axxzia.co.jp/stores/
・公式Instagram ：＠axxzia_jp https://www.instagram.com/axxzia_jp
*¹ 「アップルフェノン(R)」は未完熟りんごから抽出したポリフェノールのBGG Japan社の登録商標です。（りんごエキス）
*² 混合植物エキス（デキストリン、小麦エキス、メロンエキス）
*³ トマトエキス
*⁴ 混合植物エキス（デキストリン、小麦エキス、メロンエキス） 、トマトエキス、ブドウエキス、パイナップルエキス
*⁵ ヒアルロン酸ナトリウム
*⁶ コラーゲンペプチド