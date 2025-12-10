“神ゲー攻略”にて『THIRD』試遊記事公開予測不可能なカオスな光景と話題

株式会社UNCHAIN

株式会社UNCHAIN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ウィン・レイ）は、配信向けゲームシステム「THIRD（サード）」について、国内最大級のゲーム攻略サイト「神ゲー攻略」様に、対応タイトル『THREAT -SCREAM AND ESCAPE-』の試遊・レビュー記事を掲載いただきましたことをお知らせいたします。

記事内では、視聴者が配信に直接介入できる「参加型の熱狂」や、従来のゲーム実況とは一線を画す「予測不可能な展開」について、「ゲーム実況の新たなスタンダードになる可能性」と高い評価をいただきました。

■ 掲載記事のトピック

記事では、THIRDが提唱する「“観戦”から“参戦”へ」というコンセプトを実際に体験いただいた感想として、以下のポイントを中心にご紹介いただいています。

1. 介入アクションが生み出す「予測不可能なカオスな光景」

視聴者が「？」ボックスを配置し、配信者がそれに触れることで「応援」や「妨害」が発生する『THREAT』のTHIRDモードについて、「配信者にとっても視聴者にとっても予測不可能なカオスな光景が生まれていく」とご評価いただきました。特に、画面いっぱいのスタンプやメッセージと共にクリーチャーが迫りくる「ワチャワチャ感」は、THIRDならではの熱狂として紹介されています。

2. 「気軽な観戦」を「カジュアルな参戦」へ変える体験

従来の参加型ゲームとは異なり、コメント感覚の手軽さで大勢の視聴者が同時に介入できる点について、「ゲーム配信における『気軽な観戦』を『カジュアルな参戦』に変えるサービス」と表現いただきました。高度なゲームスキルやマッチングを必要とせず、アイテムを送るだけで配信に参加できる手軽さが評価されています。

3. 「ゲーム実況の新たなスタンダード」への期待

記事の結びでは、「THIRDからはゲーム実況の新たなスタンダードになる可能性が感じられた」との総評をいただきました。運営による積極的なアップデートや、今後の多数のタイトルリリース予定にも触れられ、黎明期である今こそ遊ぶべきサービスとして推奨いただいております。

詳細はぜひ、掲載記事本編をご覧ください。

https://kamigame.jp/news/150716/

■ 記事内でプレイされたタイトル：『THREAT -SCREAM AND ESCAPE-』

今回レビューいただいた『THREAT』は、マイク入力で声を出しながらクリーチャーを倒すホラーゲームです。THIRDモードを搭載しており、視聴者はプレイヤーの速度を上げたり、逆に敵を増やしたりといった介入アクションを通じて、鍵を集めながら30分間の生存を目指すゲームです。

タイトル：THREAT -SCREAM AND ESCAPE-

プラットフォーム：Steam(R)

販売ページ：https://store.steampowered.com/app/3493610/THREAT_SCREAM_AND_ESCAPE/(https://store.steampowered.com/app/3493610/THREAT_SCREAM_AND_ESCAPE/)

■THIRDとは

“観戦”から”参戦”へ。「THIRD」は、従来の“観るだけ”の実況配信を、視聴者がリアルタイムでゲームに“直接介入”できる「配信向けゲーム」へと進化させる、UNCHAIN独自のゲームシステムです。

「THIRD」を搭載したゲームでは、視聴者はギフティングを通じて、

- 敵を増やす（妨害）- プレイヤーの体力を回復させる（支援）- 特殊なアイテムを送り込む

といった“介入アクション”を行い、ゲームの展開をリアルタイムで左右することができます。従来の「応援」から一歩進み、配信者と視聴者の“共闘・対立関係”を生み出すことで、共に配信を創り上げる新しい熱狂を提供します。

■THIRDの遊び方

▼配信者の方

- １.「ホスト」としてTHIRDへご登録(https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4900041855902)（※1）- ２.普段配信されているライブ配信プラットフォーム（※2）で配信- ３.THIRD搭載ゲームをプレイ

※1 収益分配するにあたり、各種お手続きをお願いしております。

※2 現在はYouTubeとTwitchに対応済み。その他のライブ配信プラットフォームには順次対応予定。

▼視聴者の方

- １.「視聴者」としてTHIRDへご登録(https://live-ctl.com/)（※1）- ２.現在プレイ / 配信されてる「ルーム」へ- ３.介入（※2）

※1 Googleアカウントを用いた簡単なサインアップです。

※2 介入プレイには課金が必要な場合があります。

■視聴者から見たTHIRD

視聴者は、THIRDのビューアーを通して配信中の映像を見ながら、アイテムで介入します。

正式リリースにあたり、視聴者がゲームに介入した際、その視聴者の名前がゲーム画面上に表示される機能を実装・改善いたしました。 これにより、「誰が助けてくれたのか」「誰が妨害したのか」が明確になり、配信者が特定の視聴者にリアクションを取るなど、配信画面を通じた双方向のコミュニケーションがより活発になるよう設計されています。

■【開催中】THIRD正式リリース記念キャンペーン第一弾

正式リリースを記念し、ストリーマー50名によるコラボレーション配信を実施するとともに、視聴者・配信者を問わず参加可能なプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■最大10万円！Amazonギフトプレゼント！

▼キャンペーン概要

- 期間

◦ 2025年12月1日（月）～ 2025年12月27日 23:59迄

- 参加方法

◦ １.THIRDへご登録(https://live-ctl.com/)

◦ ２.コラボストリーマーの配信にTHIRDアクション送付

- 当選連絡について

◦ キャンペーン終了後、THIRD運営にて条件達成者から抽選し、当選者にはTHIRDアカウントに利用しているGoogleアカウントにギフトコードを送付いたします。発送をもって当選連絡とさせていただきます。

公式アカウント情報

「THIRD」では最新ニュースやアップデート情報を、公式XおよびDiscordにて随時発信しています。ぜひフォロー・ご参加ください。

THIRD公式X（旧Twitter）：@THIRD_UNCHAIN（https://x.com/THIRD_UNCHAIN）

THIRD公式Discord：https://discord.gg/g3cncxUaDM(https://discord.gg/g3cncxUaDM)

公式サイト：https://live-ctl.com/(https://live-ctl.com/)

ゲーム開発者の方はこちら

「THIRD」ではTHIRDに連携いただけるゲームを募集中です。

#THIRDで1000万。総額賞金1000万のコンテスト：https://lp.live-ctl.com/cp01(https://lp.live-ctl.com/cp01)

ゲーム開発者申請：https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=5009420147102(https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=5009420147102)

ストリーマーの方はこちら

「THIRD」ではTHIRD対応ゲームでプレイするストリーマーを募集中です。

ストリーマー登録：https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4900041855902(https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4900041855902)

株式会社UNCHAIN 会社概要

会社名：株式会社UNCHAIN

所在地：東京都渋谷区恵比寿１丁目１９－１５ ウノサワ東急ビル3F

代表取締役：ウィン・レイ

URL：https://www.ooo-unchain-ooo.xyz/

公式X：https://x.com/unchain_corp

UNCHAINでは創業以来、一貫してゲーム・エンターテイメントのサービス開発・運営およびマーケティング事業を行っています。2022年の創業以来、企業のマーケティング活動にゲーミフィケーション要素を組み込むことで、ユーザーの行動を促進し、事業成長を実現してきました。現在は、事業運営を通じて培ってきた「ゲーミフィケーション」のノウハウを体系化・サービス化し、様々な業種におけるビジネス戦略構築や顧客獲得・マーケティング支援を実施しております。ゲーミフィケーション市場は2028年には世界で1041億ドル規模まで拡大すると予測されており、当社はこの領域で革新的なサービスを提供し続けていきます。

＜事業拡大に伴い採用強化中＞

株式会社UNCHAINでは、「可能性を超え、常識を塗り替える。」をミッションに、ゲーミフィケーション領域で新しい常識にチャレンジする仲間を募集しています。各職種の応募要件についてはWantedlyからご覧頂けます。ご興味・ご関心をお持ちいただけましたら、是非一度弊社採用情報をご覧いただければ幸いです。

＜採用ページ＞https://www.wantedly.com/companies/company_1340219