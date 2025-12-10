株式会社テクノスピーチ(所在地：名古屋市東区、代表取締役：大浦 圭一郎、以下 テクノスピーチ)は、最新技術で人間の喋り声をリアルに再現する音声合成ソフト「VoiSona Talk」(読み：ボイソナトーク)の英語ボイスライブラリ「梵そよぎ(CV：梶裕貴)」(運営：そよぎフラクタル)が本日2025年12月10日(水)にリリースされたことをお知らせいたします。





「VoiSona Talk」新規英語ボイスライブラリ





【VoiSona Talk英語ボイスライブラリ「梵そよぎ」情報】

● ボイスライブラリ名： 梵そよぎ(英語表記：Soyogi Soyogi)

● 対応言語 ： 英語

● スタイル ： Normal, Fine, Sad

● CV ： 梶裕貴

● イラスト ： 米山舞

● 運営 ： そよぎフラクタル

● URL ： https://voisona.com/talk/artist/soyogi-soyogi_en_US/

● 公開日 ： 2025年12月10日(水)





● voisona.com直販

＞ 買い切りプラン(買い切り形態)：9,900円(税抜価格9,000円)

＞ 年間プラン(サブスク形態) ：年額4,950円(税抜価格4,500円)

＞ 月額プラン(サブスク形態) ：月額660円(税抜価格600円)

※voisona.comでの販売は、クレジットカード払いに対応しています。買い切りプランについては、コンビニ払い、Alipay払いにも対応しています。





＜プロフィール＞





梵そよぎ(CV：梶裕貴)





「声」と「言葉」を与えたことで誕生した、もう一つの世界の梶裕貴。様々なクリエイターとのコラボレーションを通じて、人格を形成・成長していく存在。





公式サイト： https://soyogi-fractal.com/

X ： https://x.com/kaji_project

YouTube ： https://www.youtube.com/@soyogi-fractal









【そよぎEXPO】

梵そよぎ(CV：梶裕貴)が登場する3Dライブイベント「梵そよぎ1st EXPO “0rigin”」(主催：そよぎEXPO製作委員会、2026年3月8日(日)開催予定)においては、本製品に加え、すでに販売中の日本語トークボイスライブラリおよび日本語ソングボイスライブラリの活用も予定されています。





● 日本語トークボイスライブラリ

https://voisona.com/talk/artist/soyogi-soyogi_ja_JP/

● 日本語ソングボイスライブラリ

https://voisona.com/song/artist/soyogi-soyogi_ja_JP/





本イベントは、梵そよぎの“音声表現”を軸に広がる創作世界を、リアルステージ上で体験できる取り組みです。梵そよぎというAIキャラクターの多面的な魅力を、より立体的にお楽しみいただけます。イベントの詳細につきましては、『そよぎEXPO』特設サイトをご参照ください。





URL： https://soyogi-fractal.com/special/soyogiexpo/









【クロスプラットフォームキャンペーン】

姉妹ブランド「CeVIO AI」のトークボイスライブラリ「梵そよぎ English」をご購入いただきアクティベート済みの方は、「VoiSona Talk」上でも同ボイスライブラリを無料でお使いいただけるキャンペーンを2025年12月10日から実施します。「CeVIO AI」のボイスライブラリと同等の合成音声品質を「VoiSona Talk」でもご利用いただくことができます。ぜひこの機会にお試しください。

※別売りの「CeVIO AI」エディタ上で、「CeVIO AI」のボイスライブラリがアクティベート済みである必要があります。









【VoiSona Talk製品概要】

「VoiSona Talk」は、最新のAI技術で人間の喋り声をリアルに再現するAI音声合成ソフトです。「VoiSona」は音声の意味を持つ「Voice」と人格、魅力などの意味を持つ「Persona」を結合した造語で、音声で多様なパーソナリティを表現可能にしたいというメッセージを込めたネーミングです。音声提供者およびクリエータの双方をサポートする循環系の構築を目的としています。

テクノスピーチが長年積み上げてきたAI技術をベースに、Windows／macOS両対応等を行い、より使いやすく、プロフェッショナルなニーズにもお応えできるようになりました。デフォルトボイスライブラリとして、やや幼めで可愛らしい声質と落ち着いた語り口調のギャップが魅力の女性ボイスライブラリ「田中傘」が同梱されます。「VoiSona Talk」と「田中傘」を用いて出力した音声波形データは、個人／法人、商用／非商用を問わず、一部例外を除いて原則無料で利用することが可能です。





● 製品名 ： VoiSona Talk

● 公式サイト： https://voisona.com/talk/

● 公開日 ： 2024年3月22日

● 形態 ： ダウンロード

● 価格 ： 「VoiSona Talk」本体及び標準搭載話者である

日本語ボイスライブラリ「田中傘」は無料

※追加ボイスライブラリは有償となります。

※公式サイトよりアカウント登録が必要です。





＜動作環境＞

● 対応OS ：Windows 11 / Windows 10(64bit、22H2以降)、

macOS 11 (Big Sur) ～ 26 (Tahoe)

● CPU ：・Windows

Intel / AMDプロセッサー(Intel Core i5(第4世代)以上、

または同等のAMDプロセッサー推奨。

Snapdragon等のARM系CPUでの動作は確認しておりません。)

・macOS

Appleシリコン / Intel プロセッサー

(Appleシリコン、またはIntel Core i5(第4世代)以上推奨。)

※処理性能が低いと再生中に音飛びが発生する場合があります。

(ファイル出力は問題ありません。)

● メモリ ：4GB以上 ※8GB以上推奨

● HDD ：1GB以上の空き容量(インストール用)

● グラフィック：1280×720 以上 フルカラー

※ご利用にはインターネット接続環境が必要です。









【会社概要】

テクノスピーチは、下記のようなエンタメ・教育・医療等の様々な分野において音声関連の研究開発の成果を投入することにより、総じて人々の暮らしをより豊かにする一助となることを目指しております。





● 業務用の音声合成・歌声合成プラットフォームの展開

● オンライン授業・オンデマンド授業の電子教材の作成補助

● アーティスト(故人を含む)の歌声の再現

● ゲーム・アプリ・ウェブサービスへの応用

● バーチャルユーチューバーによるオンラインコンサート

● バーチャルアクターによるアフレコシステム

● 人工知能や音声対話システムの発声モジュールへの導入

● 外国語教育・歌唱教育における柔軟な参照音声の生成

● ALS・喉頭がん等の患者様が用いる発声デバイス

● 介護施設用デジタルサイネージ





商号 ： 株式会社テクノスピーチ

代表 ： 代表取締役 大浦 圭一郎

所在地 ： 〒461-0004 名古屋市東区葵1-14-13 アーク新栄ビルディング

事業内容： マルチメディアに関連したソフトウェアの研究開発

URL ： https://www.techno-speech.com/