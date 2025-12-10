＜クラファンで1,200名超＞スマホショルダーをマグネット化する「MAGHOL」(マグホル)の一般販売を開始！
生活雑貨を取り扱う株式会社39thanks(所在地：福岡県福岡市)は、スマホショルダーストラップをマグネット化する「MAGHOL(マグホル)」の、一般販売を開始しました。
本製品は、2025年に実施したクラウドファンディングにて、「累計1,200名」を超えるサポーターを獲得。シルバー・グレー色に追加して、新色「ゴールド」の一般販売を開始しました。「MAGHOL(マグホル)」はマグネットでの取り付けのため、スマホとショルダーストラップを「片手1秒」で着脱が可能になります。従来のフックでの着脱では、スマホとショルダーのつけ外しが面倒でしたが、ショルダーストラップをマグネット化することで大幅に利便性が向上します。iPhone／Androidスマートフォンで幅広くご利用いただけます。
MAGHOL(マグホル)
【「MAGHOL」(マグホル)とは？】
MAGHOL取り外し
「MAGHOL」は、ワンタッチのマグネット方式を採用しており、スマホとショルダーストラップの着脱が一瞬です。「ストラップホルダーをマグネット化」することで、スマホの取外し・取付が片手だけで可能になっています。
【「MAGHOL」なら、今使っているお気に入りのショルダーストラップを、マグネット化できる】
お気に入りのストラップをマグネット化できる
お気に入りのショルダーストラップの先端に、「MAGHOL」を取り付けるだけでご利用できます。
【凹凸マグネット取付構造だから、ずれず外れにくい】
MAGHOLの構造説明
凹凸で噛み合うことで、簡単には外れにくい構造になっています。
【MAGHOLはスマホ決済に便利です】
スマホ決済に最適
スマホ決済時に、スマートな対応が可能に。
【MagSafeアクセサリーとの併用もOK】
MagSafeアクセサリと併用可能
スマホリングやカードケース等との併用も可能です。
【Apple純正のクロスボディストラップをマグネット化できる】
クロスボディストラップをマグネット化できる
Apple純正のクロスボディストラップでも、「MAGHOL」が使えます。スマホケースのストラップ穴に左右されることなく、ご利用できます。ストラップとスマホの着脱がスムーズになるので、「MAGHOL」との相性が抜群です。
【男性必見！リュックやバッグで使える】
リュック・バッグでも使える
ショルダーストラップだけでなくリュックやバッグでも使えます。スマホをバッグに入れずに身につけることで、利便性が格段にアップ！
【商品仕様】
シルバー・グレー・ゴールド
カラー ：シルバー・グレー・ゴールド
素材 ：アルミ合金・マグネット
重量(約) ：8g(ホルダー)・24g(凸マウント)
サイズ(約)：45×32×5.3mm(全長)・22.5×22.5×3.3mm(凸マウント)
※凸マウントは、スマホ背面に粘着テープで貼り付けます。マグネットは凸マウント側です。
【取扱販売ページ】
BASE shop
https://39thanks.base.shop/items/121330406
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/39storethanks/sanmaghol01.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-title
Amazon
https://amzn.asia/d/jcs0KxB
【会社概要】
名称 ： 株式会社39thanks
事業内容： アクセサリ雑貨などの企画・開発・EC販売
代表 ： 原 洋
所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神二丁目3番10号 天神パインクレスト719号
TEL ： 080-8728-6255
メール ： info@39thanks.com
HP ： https://www.39thanks.com
＜SNS＞
公式X(旧Twitter)： https://x.com/39_store_thanks
公式Instagram ： https://www.instagram.com/39_39thanks/
＜EC＞
Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/39storethanks/
BASE ： https://39thanks.base.shop/
BOOTH ： https://39thanks.booth.pm/
※本プレスに記載されている各会社・製品名は一般に各社の商標または登録商標です。この製品またはサービスは、各社製品およびサービスと提携、推奨などの関係にあるものではありません。あらかじめご了承ください。