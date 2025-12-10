生活雑貨を取り扱う株式会社39thanks(所在地：福岡県福岡市)は、スマホショルダーストラップをマグネット化する「MAGHOL(マグホル)」の、一般販売を開始しました。





本製品は、2025年に実施したクラウドファンディングにて、「累計1,200名」を超えるサポーターを獲得。シルバー・グレー色に追加して、新色「ゴールド」の一般販売を開始しました。「MAGHOL(マグホル)」はマグネットでの取り付けのため、スマホとショルダーストラップを「片手1秒」で着脱が可能になります。従来のフックでの着脱では、スマホとショルダーのつけ外しが面倒でしたが、ショルダーストラップをマグネット化することで大幅に利便性が向上します。iPhone／Androidスマートフォンで幅広くご利用いただけます。





【「MAGHOL」(マグホル)とは？】

「MAGHOL」は、ワンタッチのマグネット方式を採用しており、スマホとショルダーストラップの着脱が一瞬です。「ストラップホルダーをマグネット化」することで、スマホの取外し・取付が片手だけで可能になっています。









【「MAGHOL」なら、今使っているお気に入りのショルダーストラップを、マグネット化できる】

お気に入りのショルダーストラップの先端に、「MAGHOL」を取り付けるだけでご利用できます。









【凹凸マグネット取付構造だから、ずれず外れにくい】

凹凸で噛み合うことで、簡単には外れにくい構造になっています。









【MAGHOLはスマホ決済に便利です】

スマホ決済時に、スマートな対応が可能に。





【MagSafeアクセサリーとの併用もOK】

スマホリングやカードケース等との併用も可能です。









【Apple純正のクロスボディストラップをマグネット化できる】

Apple純正のクロスボディストラップでも、「MAGHOL」が使えます。スマホケースのストラップ穴に左右されることなく、ご利用できます。ストラップとスマホの着脱がスムーズになるので、「MAGHOL」との相性が抜群です。









【男性必見！リュックやバッグで使える】

ショルダーストラップだけでなくリュックやバッグでも使えます。スマホをバッグに入れずに身につけることで、利便性が格段にアップ！









【商品仕様】





カラー ：シルバー・グレー・ゴールド

素材 ：アルミ合金・マグネット

重量(約) ：8g(ホルダー)・24g(凸マウント)

サイズ(約)：45×32×5.3mm(全長)・22.5×22.5×3.3mm(凸マウント)

※凸マウントは、スマホ背面に粘着テープで貼り付けます。マグネットは凸マウント側です。









【取扱販売ページ】

https://39thanks.base.shop/items/121330406





https://store.shopping.yahoo.co.jp/39storethanks/sanmaghol01.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-title





https://amzn.asia/d/jcs0KxB





【会社概要】

名称 ： 株式会社39thanks

事業内容： アクセサリ雑貨などの企画・開発・EC販売

代表 ： 原 洋

所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神二丁目3番10号 天神パインクレスト719号

TEL ： 080-8728-6255

メール ： info@39thanks.com

HP ： https://www.39thanks.com





＜SNS＞

公式X(旧Twitter)： https://x.com/39_store_thanks

公式Instagram ： https://www.instagram.com/39_39thanks/





＜EC＞

Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/39storethanks/

BASE ： https://39thanks.base.shop/

BOOTH ： https://39thanks.booth.pm/









※本プレスに記載されている各会社・製品名は一般に各社の商標または登録商標です。この製品またはサービスは、各社製品およびサービスと提携、推奨などの関係にあるものではありません。あらかじめご了承ください。