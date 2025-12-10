「芦屋と、あなたと、あしたへ。」大丸芦屋店がリニューアル第一弾では2階が生まれ変わります。

株式会社 大丸松坂屋百貨店

「この街で出会えてよかった」この言葉をテーマに1980年に誕生した大丸芦屋店が、来年の春にかけて、リニューアルオープンいたします。

芦屋にお住いのお客様の日々の暮らしに寄り添いたい。その気持ちを胸に、芦屋店は新たな出会いと体験を提供する空間へと進化いたします。

今日も、あしたも、あさっても。お買い物だけではなく、心満たされるひとときを感じていただけるよう、地域のお客様との絆を大切にしてきます。

第一弾は12月にリニューアルオープン！

来年の春に先駆け、12月12日(金)より芦屋店の2階がリニューアルオープンいたします。

１.〈オッティカ リッコ〉ニューオープン

イタリア語で「豊かな眼鏡屋さん」という名のメガネサロンがお目見えです。

国内外の好感度な眼鏡やサングラスを取り揃え、豊かな眼鏡ライフをサポートいたします。

【お取り扱いブランド】

TIFFANY／GUCCI／FERRAGAMO／CHOPARD／RAY-BAN／MAUI JIM／LINE ART／EYEVAN／LAMARCA など

２.〈インターモードマルシェ〉ニューオープン

ベーシックからトレンドまで、”いま欲しい” アイテムがここに。季節ごとの芦屋スタイルをスタイリッシュに彩るストール、帽子、傘、アクセサリーなどを豊富にラインアップしています。芦屋のお客様から愛されるブランド〈マキシン〉が常設展開。イベントスペースでは、季節ごとのこだわりの商品を期間限定でご紹介いたします。

〈Maxim(マキシン)〉

「帽子(ファーフェルト(兎毛) )」

税込46,200円

３.〈MEGRUS〉ニューオープン

ときめきをめぐらせる、ブランド品の買取専門店が大丸芦屋店に初登場です。

価値あるものが人から人へ受け継がれ、長く大切に使われることを通じて、持続可能な社会の実現に貢献していくことを目指して誕生した〈MEGRUS〉は豪華なご成約特典をご用意しております。

幸せな循環をここからはじめませんか。

４.〈フェイラー〉リニューアルオープン

リニューアルして装いも新たに。オープンを記念して、限定のホワイトマーガレット柄を展開いたします。芦屋のお客様としっかり向き合うために、座ってゆったりと商品をお選びいただける接客コーナーを併設します。

〈FEILER(フェイラー)〉

「ホワイトマーガレットポシェット」

税込15,400円 ほか

1月以降も注目ブランドが登場！

★2026年1月21日(水) 〈パディ バイ ワフォナ〉ニューオープン

「大切な家族だから、一日でも長く健康でいてほしい」をコンセプトに、ペットとの暮らしを健やかに、豊かにするアイテムをご紹介いたします。

MIX犬などが増えており個体差が大きく、服選びが難しくなっている今こそ、安心して選べる試着室が必要と考え、小型犬(～12kg程度まで)は、試着室もご利用いただけます。

また、ペット同伴専用入口も新しく設置いたします。

★2026年1月28日(水) 〈リヴェア テーブル〉ニューオープン

自宅でのくらしを大切にする芦屋のお客様に向けて、特選食器に特化して展開いたします。こだわりあるお客様へのテーブルコーディネートを提案。歳時記アイテムでの季節の移り変わりを演出します。選び抜かれたテーブルウエアや洗練されたコーディネートのアイデアで、芦屋らしく美しい、自然体のエレガンスを食卓にお届けします。

【お取り扱いブランド】

深川製磁／香蘭社／源右衛門／たち吉／大倉陶園／MEISSEN／WEDGWOOD／ROYALCOPENHAGEN／IITTALA／ARAVIA／SUS／能作 など約30ブランド

〈リヴェア テーブル〉

花瓶「豪華なブーケ」

税込330,000円