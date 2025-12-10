マシコタツロウ ニューアルバム『もらい泣き』 12月17日(水) 配信リリース決定！

日本コロムビア株式会社

「ハナミズキ」「もらい泣き」など、数々の大ヒット曲を生み出してきた稀代のメロディメイカー、マシコタツロウ。彼のシンガーソングライターとしての魅力を凝縮したニューアルバム『もらい泣き』を、2025年12月17日(水)に配信リリースすることが決定しました。

一青窈への提供曲として知られ、大ヒットを記録した「もらい泣き」のセルフカバーを筆頭に、これまでインディーズでのみ発売されたオリジナル楽曲を今回初めてデジタル配信。メロディメイカーとしての才覚だけでなく、繊細で心に響く歌声を持つシンガーソングライター・マシコタツロウの真髄に触れることができるアルバムです。

また、アルバムの配信に先駆け、本日12/10よりリードトラックである「もらい泣き」が先行配信されています。

リリースに寄せて、マシコタツロウのコメント

マシコタツロウ作曲家デビュー曲【もらい泣き／一青窈】のセルフカバーをリリース！もともとはライブ用にGIRA MUNDOさんへアレンジ依頼したカラオケ音源でしたが、Vo.録音して作品化しました。過去のインディーズ曲やメジャー作品のVo.再録モノを加えた全11曲のアルバムです。本家とは一味違うアダルトな【もらい泣き】をぜひ聴いてください。

リリース詳細

マシコタツロウ 配信アルバム『もらい泣き』

発売日2025年12月17日

・先行配信曲: 「もらい泣き」

・先行配信日: 2025年12月10日

・配信リンク： https://TatsuroMashiko.lnk.to/morainaki

収録曲一覧 (全11曲)

1. 頭がユニバース*

2. もらい泣き

3. 三度目の夏子 - new vocal version -

4. 僕史上空前*

5. 手のひら - new vocal version -

6. 全部あげよう*

7. KYOMU*

8. あなたのいない季節なんて知らない*

９. らくじゃないや*

10. 悲しい夜*

11. 愛でよ人生*

*＝インディーズCDでの既発表曲

同日配信情報

ニューアルバムのリリース同日(12月17日)に、これまで部分的にしか配信されていなかった2004年のミニアルバム『歌う声を聞けば』と2005年のシングル「三度目の夏子」がリマスター配信されます。

リマスター配信タイトル (12/17リリース)

ミニアルバム『歌う声を聞けば』

(オリジナル・リリース：2004/12/01)

・配信リンク： https://TatsuroMashiko.lnk.to/Utaukoe

※12月17日から有効

収録曲 (全6曲)

1. ハナミズキ

2. 雨上がり・あの場所へ

3. OKAERI

4. イチバン

5. SAD SEED

6. 歌う声を聞けば

シングル『三度目の夏子』

(オリジナル・リリース：2005/05/25)

・配信リンク： https://TatsuroMashiko.lnk.to/sandomeno

※12月17日から有効

収録曲 (全3曲)

1. 三度目の夏子

2. 撫でてて

3. 手のひら

発売元：日本コロムビア株式会社

マシコタツロウ Profile

2002年一青窈「もらい泣き」で作曲家デビュー。

平成で一番歌われた曲、一青窈「ハナミズキ」作曲。

その他、KinkiKids、関ジャニ∞、嵐、SMAP、V6、Kis-My-Ft2、TUBE、EXILE、DEEP、郷ひろみ、中森明菜、中村雅俊、香西かおり、斎藤工、林家たい平、河内家菊水丸、May J. 、中江有里、サーカス、森川美穂など多種多様なアーティストに曲提供。

茨城県立清松高校、茨城町立青葉小学校、茨城町立葵小学校、鉾田市立鉾田南小学校、ひたちなか市立美乃浜学園、常陸太田市立峰山小学校、同市立機初小学校へ校歌提供。

常陸太田市の歌、常陸太田市里美地区プロモーションソング、茨城町PVテーマソング制作。

また、茨城放送でラジオパーソナリティとして、毎週水曜日13時から「MUSIC STATE」 3時間、全編茨城弁で放送した同局特番「青なじみスペシャル」が2016年日本民間放送連盟賞「優秀賞」を受賞

TOKYO2020 聖火ランナー

いばらき大使、常陸太田観光大使、茨城町ふるさと大使

https://x.com/MASHIKO_TATSURO