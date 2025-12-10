マシコタツロウ ニューアルバム『もらい泣き』 12月17日(水) 配信リリース決定！

写真拡大 (全5枚)

日本コロムビア株式会社


「ハナミズキ」「もらい泣き」など、数々の大ヒット曲を生み出してきた稀代のメロディメイカー、マシコタツロウ。彼のシンガーソングライターとしての魅力を凝縮したニューアルバム『もらい泣き』を、2025年12月17日(水)に配信リリースすることが決定しました。


一青窈への提供曲として知られ、大ヒットを記録した「もらい泣き」のセルフカバーを筆頭に、これまでインディーズでのみ発売されたオリジナル楽曲を今回初めてデジタル配信。メロディメイカーとしての才覚だけでなく、繊細で心に響く歌声を持つシンガーソングライター・マシコタツロウの真髄に触れることができるアルバムです。


また、アルバムの配信に先駆け、本日12/10よりリードトラックである「もらい泣き」が先行配信されています。



リリースに寄せて、マシコタツロウのコメント


マシコタツロウ作曲家デビュー曲【もらい泣き／一青窈】のセルフカバーをリリース！もともとはライブ用にGIRA MUNDOさんへアレンジ依頼したカラオケ音源でしたが、Vo.録音して作品化しました。過去のインディーズ曲やメジャー作品のVo.再録モノを加えた全11曲のアルバムです。本家とは一味違うアダルトな【もらい泣き】をぜひ聴いてください。



リリース詳細


マシコタツロウ 配信アルバム『もらい泣き』


発売日2025年12月17日


・先行配信曲: 「もらい泣き」


・先行配信日: 2025年12月10日


・配信リンク： https://TatsuroMashiko.lnk.to/morainaki







収録曲一覧 (全11曲)


1. 頭がユニバース*


2. もらい泣き


3. 三度目の夏子 - new vocal version -


4. 僕史上空前*


5. 手のひら　- new vocal version -


6. 全部あげよう*


7. KYOMU*


8. あなたのいない季節なんて知らない*


９. らくじゃないや*


10. 悲しい夜*


11. 愛でよ人生*


*＝インディーズCDでの既発表曲



同日配信情報


ニューアルバムのリリース同日(12月17日)に、これまで部分的にしか配信されていなかった2004年のミニアルバム『歌う声を聞けば』と2005年のシングル「三度目の夏子」がリマスター配信されます。


リマスター配信タイトル (12/17リリース)



ミニアルバム『歌う声を聞けば』


(オリジナル・リリース：2004/12/01)


・配信リンク： https://TatsuroMashiko.lnk.to/Utaukoe


※12月17日から有効







収録曲 (全6曲)


1. ハナミズキ


2. 雨上がり・あの場所へ


3. OKAERI


4. イチバン


5. SAD SEED


6. 歌う声を聞けば



シングル『三度目の夏子』


(オリジナル・リリース：2005/05/25)


・配信リンク： https://TatsuroMashiko.lnk.to/sandomeno


※12月17日から有効







収録曲 (全3曲)


1. 三度目の夏子


2. 撫でてて


3. 手のひら



発売元：日本コロムビア株式会社



マシコタツロウ Profile







2002年一青窈「もらい泣き」で作曲家デビュー。


平成で一番歌われた曲、一青窈「ハナミズキ」作曲。


その他、KinkiKids、関ジャニ∞、嵐、SMAP、V6、Kis-My-Ft2、TUBE、EXILE、DEEP、郷ひろみ、中森明菜、中村雅俊、香西かおり、斎藤工、林家たい平、河内家菊水丸、May J. 、中江有里、サーカス、森川美穂など多種多様なアーティストに曲提供。


茨城県立清松高校、茨城町立青葉小学校、茨城町立葵小学校、鉾田市立鉾田南小学校、ひたちなか市立美乃浜学園、常陸太田市立峰山小学校、同市立機初小学校へ校歌提供。


常陸太田市の歌、常陸太田市里美地区プロモーションソング、茨城町PVテーマソング制作。


また、茨城放送でラジオパーソナリティとして、毎週水曜日13時から「MUSIC STATE」 3時間、全編茨城弁で放送した同局特番「青なじみスペシャル」が2016年日本民間放送連盟賞「優秀賞」を受賞


TOKYO2020 聖火ランナー


いばらき大使、常陸太田観光大使、茨城町ふるさと大使


https://x.com/MASHIKO_TATSURO