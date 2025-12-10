マシコタツロウ ニューアルバム『もらい泣き』 12月17日(水) 配信リリース決定！
「ハナミズキ」「もらい泣き」など、数々の大ヒット曲を生み出してきた稀代のメロディメイカー、マシコタツロウ。彼のシンガーソングライターとしての魅力を凝縮したニューアルバム『もらい泣き』を、2025年12月17日(水)に配信リリースすることが決定しました。
一青窈への提供曲として知られ、大ヒットを記録した「もらい泣き」のセルフカバーを筆頭に、これまでインディーズでのみ発売されたオリジナル楽曲を今回初めてデジタル配信。メロディメイカーとしての才覚だけでなく、繊細で心に響く歌声を持つシンガーソングライター・マシコタツロウの真髄に触れることができるアルバムです。
また、アルバムの配信に先駆け、本日12/10よりリードトラックである「もらい泣き」が先行配信されています。
リリースに寄せて、マシコタツロウのコメント
マシコタツロウ作曲家デビュー曲【もらい泣き／一青窈】のセルフカバーをリリース！もともとはライブ用にGIRA MUNDOさんへアレンジ依頼したカラオケ音源でしたが、Vo.録音して作品化しました。過去のインディーズ曲やメジャー作品のVo.再録モノを加えた全11曲のアルバムです。本家とは一味違うアダルトな【もらい泣き】をぜひ聴いてください。
リリース詳細
マシコタツロウ 配信アルバム『もらい泣き』
発売日2025年12月17日
・先行配信曲: 「もらい泣き」
・先行配信日: 2025年12月10日
・配信リンク： https://TatsuroMashiko.lnk.to/morainaki
収録曲一覧 (全11曲)
1. 頭がユニバース*
2. もらい泣き
3. 三度目の夏子 - new vocal version -
4. 僕史上空前*
5. 手のひら - new vocal version -
6. 全部あげよう*
7. KYOMU*
8. あなたのいない季節なんて知らない*
９. らくじゃないや*
10. 悲しい夜*
11. 愛でよ人生*
*＝インディーズCDでの既発表曲
同日配信情報
ニューアルバムのリリース同日(12月17日)に、これまで部分的にしか配信されていなかった2004年のミニアルバム『歌う声を聞けば』と2005年のシングル「三度目の夏子」がリマスター配信されます。
リマスター配信タイトル (12/17リリース)
ミニアルバム『歌う声を聞けば』
(オリジナル・リリース：2004/12/01)
・配信リンク： https://TatsuroMashiko.lnk.to/Utaukoe
※12月17日から有効
収録曲 (全6曲)
1. ハナミズキ
2. 雨上がり・あの場所へ
3. OKAERI
4. イチバン
5. SAD SEED
6. 歌う声を聞けば
シングル『三度目の夏子』
(オリジナル・リリース：2005/05/25)
・配信リンク： https://TatsuroMashiko.lnk.to/sandomeno
※12月17日から有効
収録曲 (全3曲)
1. 三度目の夏子
2. 撫でてて
3. 手のひら
発売元：日本コロムビア株式会社
マシコタツロウ Profile
2002年一青窈「もらい泣き」で作曲家デビュー。
平成で一番歌われた曲、一青窈「ハナミズキ」作曲。
その他、KinkiKids、関ジャニ∞、嵐、SMAP、V6、Kis-My-Ft2、TUBE、EXILE、DEEP、郷ひろみ、中森明菜、中村雅俊、香西かおり、斎藤工、林家たい平、河内家菊水丸、May J. 、中江有里、サーカス、森川美穂など多種多様なアーティストに曲提供。
茨城県立清松高校、茨城町立青葉小学校、茨城町立葵小学校、鉾田市立鉾田南小学校、ひたちなか市立美乃浜学園、常陸太田市立峰山小学校、同市立機初小学校へ校歌提供。
常陸太田市の歌、常陸太田市里美地区プロモーションソング、茨城町PVテーマソング制作。
また、茨城放送でラジオパーソナリティとして、毎週水曜日13時から「MUSIC STATE」 3時間、全編茨城弁で放送した同局特番「青なじみスペシャル」が2016年日本民間放送連盟賞「優秀賞」を受賞
TOKYO2020 聖火ランナー
いばらき大使、常陸太田観光大使、茨城町ふるさと大使
https://x.com/MASHIKO_TATSURO