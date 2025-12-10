株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長 三ッ田 泰二)は、地域のシニア世代の皆様への感謝と応援の気持ちを込めて、年金支給日である2025年12月15日(月)に満60歳以上のお客様を対象としてPLANT Payでお支払いをいただくと本体価格の10％をPLANT Pay限定ボーナスで還元する「特別シニア感謝デー」をPLANT全店にて開催いたします。





物価上昇が続く中、PLANTは生活のよりどころとなる「最強の生活インフラ」を目指していくためにシニア世代を支える施策を進めてまいります。年金支給日のお買い物は、PLANTをご利用ください。





PLANT Payとは…PLANT各店で使える『電子マネー機能』がついたカードです。

チャージしていただくことでチャージボーナスが付与され、ご利用実績に応じた特典が提供されるお得なカードです。





特別シニア感謝デー





＜キャンペーン概要＞

対象期間：2025年12月15日(月)

対象店舗：PLANT全店

内容 ：満60歳以上の方がPLANT Payでお支払いいただくと本体価格の10％をPLANT Pay限定ボーナスで還元

※本キャンペーンの対象者は2025年12月31日までに60歳を迎える方





今回は更に、

PLANT Pay限定 還元セールも同時開催！

対象商品をPLANT Payでお支払いいただくと本体価格の10％をPLANT Pay限定ボーナスで翌日還元

対象期間：2025年12月13日(土)～16日(火)

対象店舗：PLANT全店

対象商品：【10％還元】紳士婦人パジャマ、肌着・靴下 各種

【15％還元】大人用・介護用おむつ 各種

※こちらの還元セールにつきましては、年齢制限はございません。

※12月15日(月)のシニア感謝デー10％還元と併用可能です。





更にお得な還元セール





特別シニア感謝デー【登録方法】





PLANT Payとは





＜注意事項＞

※1日あたりの還元上限：30,000円分までとなります。

※PLANT Payの会員登録済であれば、登録時の生年月日より自動で適用されます。

※お買物された翌日にPLANT Pay限定ボーナスが進呈されます。

※お買PLANT Payの会員登録が必要です。

※会員登録時に身分証明書の提示が必要です。

※会員登録時の生年月日が間違っている場合、対象にならない場合がございます。

※還元はお買物翌日の午前中までに自動で付与されます。

※還元はPLANT Pay限定ボーナス(使用期限2ヶ月)にて付与されます。

※アプリの利用履歴・店頭端末の残高照会・当社ホームページの残高照会からご確認ください。

※お酒(ノンアルコール含む)・たばこ・ガソリン・灯油・書籍・送料・予約商品・切手・はがき・印紙・金券・ギフトカードは対象外とさせていただきます。

※本キャンペーンは予告なく変更させていただく場合がございます。









＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/