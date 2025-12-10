訪日ガイド団体「Reelu Japan Guide」オンライン多言語診療サービス『Travelers Hospital（とらほす）』を導入

株式会社Reelu

株式会社Reelu（本社：東京都港区、代表取締役：今野珠優）は、同社が企画・運営する訪日ガイド団体「Reelu Japan Guide」において、オンライン多言語診療サービス『Travelers Hospital（とらほす）』を導入したことをお知らせいたします。

これにより、ツアー中に外国人旅行者が急病や怪我などの体調不良に見舞われた際でも、迅速かつ適切な医療支援が可能となります。また、ツアー終了後もサービスの情報を共有することで、日本滞在中に安心して医療機関へアクセスできる環境の整備にもつながると考えております。

■ 導入の背景 訪日旅行の安心・安全な体制強化を目指して

Reelu Japan Guideでは、ガイド保険の導入や対応マニュアルの整備など、これまでも安心・安全なツアー運営を重視してまいりました。しかしながら、お客様の急病や怪我、ジェットラグや慣れない環境による体調不良など、緊急時への対応体制をさらに強化する必要性を感じていました。

厚生労働省が実施した「令和7年度医療機関における外国人患者受入に係る実態調査」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202918_00035.html)によると、多くの医療機関が言語対応や受け入れ体制の不備を課題として挙げており、多言語対応が可能な医療機関を探すことが困難なケースも少なくありません。

『Travelers Hospital（とらほす）』を導入することで、旅行者の症状を適切に医療従事者に伝えることができ、安心して医療サービスを受けられる体制を整えることが可能になると考えています。

■『Travelers Hospital（とらほす）』とは

『Travelers Hospital（とらほす）』は、訪日外国人旅行者が旅行中に体調を崩した際、言語の壁を越えて安心して医療支援を受けられるよう設計された総合医療支援サービスです。

＜サービス詳細＞

・多言語対応の医師によるオンライン診療

・処方薬の即日手配

・配送サービス

・外国人旅行者向けの宿泊施設対応マニュアル提供

・地域医療機関（大学病院など）との連携旅行者が言葉の壁や受診の不安にとらわれることなく、日本の高品質な医療にアクセスできる環境を提供しています。

メディ・エンジン企業サイト：https://mediengine.jp/

「とらほす」紹介サイト ：https://travelershospital.com/

■ 訪日ガイド団体「Reelu Japan Guide」での導入イメージ

本サービスの導入により、Reeluでは以下の2つの活用方法を想定しています。

1.緊急時のスムースな医療連携

ツアー中にお客様が体調を崩された場合、ガイドがその場で『とらほす』のサービス概要を説明し、速やかにとらほすへ連絡し連携します。

2.日本滞在中の多言語診療サービスとしての情報提供

Reeluでは、旅行中の過ごし方や便利な情報をまとめたオンラインガイドブックをツアー参加者に共有しており、『とらほす』の案内もその一部として掲載しております。ツアー終了後に体調を崩された場合でも、お客様ご自身でサービスを活用していただくことが可能です。

■株式会社メディ・エンジン 代表取締役 C.E.O. 東貴大様より

この度、訪日ガイドとして旅行者の安心・安全を第一線で支えてこられたReelu Japan Guideの皆さまに『Travelers Hospital（とらほす）』を導入いただけたこと、大変心強く感じています。

現在訪日旅行が急速に回復・多様化する中で、多言語で適切な医療にアクセスできる体制整備は、旅行者だけでなく受け入れ側にとっても喫緊のテーマとなっています。

そこで、我々、株式会社メディ・エンジン（Mediengine Inc.）は、今後も訪日外国人医療のリーディングカンパニーとして、医師・通訳・薬局が連携したワンストップ医療支援体制を構築し、訪日外国人向けに医療アクセスを提供する多言語医療プラットフォーム「とらほす（Travelers’ Hospital）」を運営していきます。

「とらほす」は、英語・中国語・韓国語など多言語対応のオンライン診療・訪問診療・対面診療を提供し、全国300以上のホテル・旅館・観光事業者に導入されています。「旅先でも、母国と同じ安心を。」を理念に掲げ、外国人が日本で安心して医療を受けられる社会インフラの構築を目指しています。

■株式会社Reelu 代表取締役 今野珠優より

株式会社Reelu 代表取締役 今野珠優

訪日旅行がますます多様化する中で、旅行者が安心して日本を楽しめる環境づくりは欠かせません。

今回『Travelers Hospital（とらほす）』を導入することで、お客様の急な体調不良にも落ち着いて対応できる体制が整い、ガイドもより安心してご案内できるようになります。

言語・医療アクセスに関する不安が和らぐことで、旅行者一人ひとりが日本での滞在を心から楽しんでいただけると考えています。今後もパートナーの皆様と連携しながら、安心・安全で質の高い訪日体験の提供に取り組んでまいります。

Reeluは今後も、多言語対応をはじめとした「安心して参加できる訪日体験」を提供するべく、サービス体制の強化と連携の拡充を進めてまいります。

