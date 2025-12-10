国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年12月18日（木）12時からウェビナーを開催します。生成AIの導入が進む今、多くの企業が直面する次の課題は「非エンジニア組織でもAIを用いていかに成果を出すか」や「社内AIの開発や普及・活用をいかに推進するか」です。単にAIツールを導入しただけでは、従業員に使ってもらえない、あるいは業務で使えるレベルの精度が出ないといった、さまざまな壁が存在します。本ウェビナーでは、AI活用率90%を誇るU-NEXT HOLDINGSの成功の秘密やAIエージェントによる非エンジニア組織での業務自動化事例など、企業のリスクを最小限に抑えつつAI活用を安全かつ高水準に加速させるための、実践的な手法をご紹介します。この貴重な機会をぜひご活用ください！

■開催概要

【12/18開催ウェビナー】生成AIの次の一手！非エンジニア組織で成果を生むAIエージェントによる業務効率化の手法＆社内AI開発に苦戦する企業向けのAI研修実務ロードマップを紹介・主催：株式会社アイスマイリー・日時：2025年12月18日（木）12:00～13:00・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。・費用：無料・申込締切：12月18日（木）11:00まで

■こんな方にお勧めのウェビナーです！

https://ai.aismiley.co.jp/form/20251218webinar

・導入したAIの成果最大化にお悩みの方・非エンジニア部門の業務効率化を推進したい方・社内でAIエージェントの導入を検討中の方・生成AI活用の次のステップを検討している方・AIエージェントの導入メリット・リスクが判断しきれず悩んでいる方・社内AI開発と社内AI普及を並行して行うノウハウについて知りたい方・DX部門、総務部門、人事部門、情報システム部門のご担当者様およびマネジメント層の方

■ウェビナー登壇者

・株式会社divテックキャンプ 法人研修メンター チームリーダー和田 将悟 氏・株式会社USEN WORK WELL（U-NEXT.HD）AI Lab 開発部 部長高見 拓磨 氏・ファシリテーター株式会社アイスマイリー 瀬戸 菖子

■ウェビナー登壇者情報

株式会社div テックキャンプ 法人研修メンター チームリーダー 和田 将悟 氏

2017年に子供向けプログラミング事業の立ち上げに携わり責任者として従事。2020年よりテックキャンプのプログラミング講師（メンター）として指導を開始し、これまでに未経験から5,000名を超えるエンジニアを輩出。現在はメンターチームリーダーとして従事し、高校生から大手企業の役員まで、幅広い層に向けた生成AI研修とプログラミング研修で教鞭を執っている。

株式会社USEN WORK WELL（U-NEXT.HD） AI Lab 開発部 部長 高見 拓磨 氏

SIerにてData/MLエンジニアとして小売・ゲーム領域のデータ基盤推進や予測モデル開発を担当し、データ活用でビジネスを推進する役割を担う。現在はU-NEXT HDにて生成AI活用を軸とした新規取り組みを推進し、事業成長に資するデータ活用の高度化に取り組む。MLの専門性と実務での推進力を強みに、現場での実践につながる知見を発信。

ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 瀬戸 菖子

https://ai.aismiley.co.jp/form/20251218webinar

＜注意事項＞・フリーアドレスではご登録いただけませんので、恐れ入りますが、会社のメールアドレスをご使用いただきますようお願いいたします。・お申込みは1名毎にお願いいたします。一度のお申込みで複数名のご参加はいただけませんのでご了承ください。・事業が競合する企業様、または個人事業主の方のお申込みについては、ご参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/・生成AIとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/・AIエージェントとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：1,499万円URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー担当：AIsmiley 瀬戸TEL：03-6452-4750Email：pr@aismiley.co.jp