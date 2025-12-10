ポスタス代表・本田興一、「Conference X 2025」登壇決定　AI時代の組織変革をテーマにディスカッション

ポスタス株式会社

株式会社ポスタス(本社:東京都中央区、代表取締役社長:本田興一、以下「ポスタス」)は、代表取締役社長の本田興一が、2025年12月12日(金)に開催される「Conference X 2025」に登壇することをお知らせします。

本カンファレンスは、株式会社INDUSTRIAL-X(本社:東京都港区、代表取締役CEO:八子知礼)が主催し、経営・事業・現場の視点を横断して、日本を代表する経営者や最先端の変革事例に直接触れられる場として、すでに累計登録者5,000名を突破している注目のイベントです。

本田は、パネルディスカッション「組織のOSをアップデートせよ―AI時代の構造的変革とは」に、ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授/株式会社hint代表取締役の斉藤徹氏、株式会社INDUSTRIAL-X執行役員事業開発ディレクターの米原伸浩氏とともに登壇します。生成AIの進展がもたらす組織構造の再設計をテーマに、縦割り構造からの脱却やナレッジ循環型組織など、"新たな組織OS"のあり方について議論します。

■登壇のパネルディスカッション

組織のOSをアップデートせよーAI時代の構造的変革とは

生成AIをはじめとするテクノロジーの進展は、業務フローの変化にとどまらず、組織そのものの構造設計を再考する時代をもたらしています。本セッションでは、実装・展開・スケーリングの現場を経験してきた専門家が、縦割り構造からの脱却、ナレッジ循環型組織、動的再編成を可能にする“新たな組織OS”のあり方について議論します。変化にしなやかに対応できる組織とは何かを深掘りします。

ビジネス・ブレークスルー大学 経営学部 教授／株式会社hint 代表取締役 斉藤 徹 氏

1985年に日本IBM株式会社入社。29歳で退職し、株式会社フレックスファームを創業、ベンチャーの世界に飛び込む。激しいアップダウンを経験。株式会社ループス・コミュニケーションズの代表を経て、今は株式会社hintの代表を務める。2016年に学習院大学経済学部特別客員教授、2020年にビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授に就任。専門分野は組織論と起業論。また、2019年には社会人向けの学びの場「hintアカデミー」を創設、卒業生は1500名を超える。著書『だから僕たちは、組織を変えていける』は10万部を超え「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」(マネジメント部門) を受賞した。他にも著書多数。最新刊『そして僕たちは、組織を進化させていく』(クロスメディア・パブリッシング)では、AI時代の新しい組織論を提唱している。

ポスタス株式会社 代表取締役社長 本田 興一

1973年東京都出身、早稲田大学大学院商学研究科卒。外資系ERPベンダーでのコンサルティング業務を経て、2003年に株式会社インテリジェンス（現社名：パーソルキャリア株式会社）へ入社。同社およびグループ会社にて企画・営業・開発などの責任者を歴任した後、

クラウド型モバイルPOSレジ「POS+（ポスタス）」のサービス立ち上げを行う。2013年5月よりPOS+のサービス提供を開始。2019年12月にポスタス株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。

■その他のパネルディスカッション

AIとテクノロジーが書き換えるビジネスの現実Gen-AX株式会社 代表取締役社長 CEO 砂金 信一郎 氏

生成AIに特化したB2B SaaSと業務変革コンサルティングを提供するソフトバンクの100%子会社Gen-AXの代表を務める。業務知識や接遇の高度なチューニングが必要な、カスタマーサポートや照会応答業務の効率化・自動化を、自律エージェントやLLM Opsなどの技術で実現する。

東京工業大学卒業後、日本オラクル、ローランド・ベルガー、マイクロソフトでのテクニカルエバンジェリスト、LINEでのプラットフォーム推進やAIカンパニーCEOを経て現職。2019年度より政府CIO補佐官、その後発足時よりデジタル庁を兼任し、インダストリアルユニット長を兼任。

AI時代のマーケティング再設計ー組織・人材・テクノロジー株式会社DXG 代表取締役/CEO 植野 大輔 氏

三菱商事、ローソン、BCGを経て、ファミリーマートにて、全社のデジタル統括責任者としてファミペイの垂直立ち上げを達成。成長スタートアップCMOから上場企業COOまで、複数社のCxOも歴任。現在は、「最速の執行」にこだわった企業変革及び成長戦略の支援に従事。

宇宙ビジネス最前線

宇宙ビジネスで最前線を行く業界大注目の3人が、宇宙産業の今を徹底討議します。

株式会社ispace 代表取締役CEO & Founder 袴田 武史 氏

子供の頃に観たスターウォーズに魅了され、宇宙開発を志す。ジョージア工科大学で修士号（航空宇宙工学）を取得。大学院時代は次世代航空宇宙システムの概念設計に携わる。外資系経営コンサルティングファーム勤務を経て2010 年より史上初の民間月面探査レース「Google Lunar XPRIZE」に参加する日本チーム「HAKUTO」を率いた。同時に、運営母体の組織を株式会社 ispace に変更する。現在は、月への高頻度かつ低コストの輸送サービスを提供することを目的とした民間宇宙ビジネスを推進中。宇宙資源を利用可能にすることで、人類が宇宙に生活圏を築き、地球と月の間に持続可能なエコシステムの構築を目指し挑戦を続けている。

将来宇宙輸送システム株式会社 代表取締役社長兼CEO 畑田 康二郎 氏

2004年に京都大学大学院エネルギー科学研究科を修了後、経済産業省入省。2015年に内閣府宇宙開発戦略推進事務局に出向し、民間宇宙ビジネス拡大を担当。2018年に株式会社デジタルハーツホールディングスに入社し、株式会社デジタルハーツプラスを設立。2022年5月に将来宇宙輸送システム株式会社を創業。

東京大学大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授 中須賀 真一 氏

1988年東京大学大学院博士課程修了、工学博士。同年、日本アイ・ビー・エム東京基礎研究所入社。1990年より東京大学講師、助教授を経て、2004年より航空宇宙工学専攻教授。日本航空宇宙学会(2024年度は会長)、SICE、IAA等会員, IFAC元航空宇宙部会部門長、UNISEC元理事長、超小型人工衛星、宇宙システムの知能化・自律化、革新的宇宙システム、宇宙機の航法誘導制御等に関する研究・教育に従事。2003年の世界初のCubeSatの打ち上げ成功を含む超小型衛星16機の開発・打ち上げに成功。いくつかの宇宙ベンチャー会社数社の設立に貢献し、アジアをはじめ多くの国の超小型衛星をベースにした宇宙工学教育も実施。2012年～2022年に政府の宇宙政策委員会委員。複数の省の宇宙関連委員会の委員長も多数務める。宇宙の産業化・戦略立案に関するコミュニティづくりにも注力し、日本橋拠点の宇宙ビジネスコミュニティー・クロスユー理事長、スペースICT推進フォーラム会長、地球観測コンソーシアム副会長、ASTEC理事長なども務める。

総合司会

延友 陽子 氏

元在京キー局アナウンサー・キャリアコンサルタント。人と組織の価値最大化を使命にAI・経営変革領域でMC・講演多数。東京音楽大学理事。東京音楽大学理事として、学生のキャリア開拓支援に尽力。

■開催概要

