スマートフォン アクセサリーブランド「ラスタバナナ」は、通販サイト「ラスタバナナダイレクト」にて、中国への出張や旅行時にオススメの、CCC認証（3C認証）対応のモバイルバッテリーを12月10日より販売を開始します。

CCC認証（3C認証）とは

China Compulsory Certificationの略称中国強制認証（CCC認証／3C認証）を取得した、安心・高品質の10,000mAhモバイルバッテリーです。中国での販売・流通に義務付けられている「CCC認証」を取得済み。中国国内の航空便では、3Cマークのないモバイルバッテリーは持ち込み禁止となるため、出張や旅行でも安心してお使いいただけます。※航空会社の規定により例外あり。コンパクトながら頼れる大容量。スマホからタブレットまで幅広く対応する、旅行・通勤・日常使いに最適なモバイルバッテリーです。

製品概要

Type-C（PD20W）1ポート＋USB-A 2ポートを搭載し、スマートフォン・タブレット・iPhone・iPadなどを同時に最大3台まで充電可能。USB-AにはSmart ICを採用し、接続機器を自動判別して最適な電流で安全に急速充電します。内蔵電池は3.7V/10,000mAhの大容量リチウムイオン電池を採用。満充電の状態でスマートフォンを約3.6回充電でき、外出先でもしっかり使えるパワーを備えています。残量が一目でわかるデジタル表示ディスプレイ付きで、電池管理もスムーズです。Type-CポートはPower Deliveryによる高速充電・高速蓄電の両方に対応し、約4時間でモバイルバッテリー本体をフル充電可能。付属のUSB Type-C to Type-Cケーブルを使用して、PCやUSB充電器から手軽に蓄電できます。

購入サイト

https://amzn.asia/d/3MPWdHb
https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/r3cli100c20w05cgry/
https://rbdirect.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000012561
https://store.shopping.yahoo.co.jp/keitai-kazariya/r3cli100c20w05cgry.html
https://wowma.jp/item/762445732

ネットショップ販売ページ

販売チャネル

https://rbdirect.jp/
https://www.amazon.co.jp/stores/page/0562BC4C-C217-4CDD-984A-14CD043CDE17
https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/keitai-kazariya/
https://wowma.jp/user/28463604

全国家電量販店、スーパーマーケット、携帯電話ショップ、雑貨専門店、インターネットショッピングモール、自社インターネットショップなど

会社概要

商号：株式会社 テレホンリース代表：代表取締役 加藤 義隆所在：愛知県名古屋市中区三の丸一丁目13-1設立：1988年9月3日URL：https://www.rastabanana.com/

お問合せ

■商品に関して株式会社テレホンリースinfo2@rastabanana.com■リリースに関して株式会社テレホンリース担当：三浦miura@rastabanana.com※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。