″コーチ 銀座″ が新しい扉を開く

タペストリー・ジャパン合同会社

日本、東京 - 2025年12月19日（金）、旗艦店であるコーチ 銀座が新しい章の幕を開けます。

長年にわたり多くのお客様に親しまれてきたこの旗艦店が、ブランドの世界観をより深く体感できる空間へと生まれ変わり、新たな表情をもって再び皆さまをお迎えします。

新しいコーチ 銀座の象徴となるのは、広々とした角のウィンドウに吊るされた「C」型のスカルプチャー。銀座の街並みにダイナミックなアクセントを加え、街の中心に新しい存在感をもたらします。ファサードには、ニューヨークのスカイラインをイメージした縦方向のルーバーを配置。見る角度によって印象が変わるリズムと動きを演出し、街の活気あふれるエネルギーを感じさせます。この革新的なコンセプトは、コーチとデザインスタジオの “キュリオシティ (CURIOSITY)” とのパートナーシップによって実現しました。また店内にはブランドの世界観をより深く感じられる工夫が随所にちりばめられ、円形の空間 “The Cocoon” では、ヘリテージアイテムを厳選して展示し、ブランドの歴史と美学に浸ることができます。ここでは遊び心あふれる新作アイテムを探す楽しさが広がり、ショッピング体験に発見と驚きを添えています。

階段の側面には、日本人アーティスト Keeenue との特別なコラボレーション壁画が制作されました。彼女の鮮やかでインクルーシブな作品は、エネルギー、コミュニティ、そしてセルフエクスプレッションを称え、ファッションだけでなく、カルチャーや創造性を体感できるストーリーを空間に表現しています。またブランドのパーパスである "Courage to Be Real（リアルに生きる勇気）" を体現し、訪れる人々に自分らしさを受け入れ、ファッションの枠を超えた探求を促します。

素材選びにもこだわり、ニューヨークの都会的な力強さと東京ならではの繊細さを融合。ナチュラルオークが温かみを添え、ブラックメタルや打ちっぱなしのコンクリートがインダストリアルな質感を演出。カラフルなテラゾーが軽やかさと奥行きを加え、鮮やかな色と質感が広がる空間を創出しています。

新しくなったコーチ 銀座は、ブランドの過去と未来をつなぎ、訪れるすべての人が自分らしさを表現できる場として皆様をお迎えします。2002年、日本初の旗艦店として誕生し、2015年に一度アップデートを経て、今回さらに進化した姿で、日本のお客様への深いコミットメントと、心に響く体験をお届けします。ブランドのホームタウンであるニューヨークのスピリットと、東京のエネルギーが響き合うこの場所で、コーチの新しい物語が始まります。

コーチ 銀座 ストア詳細：

住所：〒104-0061東京都中央区銀座5丁目4-3

営業時間：11:00~20:00 電話番号：03-5537-5145 WEB: https://japan.coach.com/shop/store/ginza

コーチについて ：コーチは、1941年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢（インクルーシブ）、そして勇気ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場しています。

