「あんバタサン」やしっとり系バウムクーヘン「三方六」でおなじみの北海道・柳月から、2026年の干支菓子「新春ほうじ茶まん」を12月21日(日)より期間限定発売します。





新春ほうじ茶まん





■2026年は干支のパワーで運気上昇。

2026年は「午年」。馬は馬でも、十勝の開墾を支えた力強い「ばん馬」のたくましい力にあやかり、おまんじゅうの上にばん馬の絵柄を描きました。食べるとばん馬のように力がみなぎって口福になれるよう願いを込めています。









■ほっこりと心和む「ほうじ茶味」。

お正月のゆったりとした時間にもふさわしく、最近幅広い層に人気のある味の「ほうじ茶」を取り入れました。ほうじ茶の風味を生かし、優しい香りと風味、しっとりとした口当たり。まんじゅう生地の中には、まろやかなくり餡とチーズクリームをちょっぴり忍ばせて、子供から大人まで楽しめる味に仕上げました。









■開運の願いを込めた「3つのゲン担ぎ」。

食べた人が幸運を呼び込めるよう、たくさんのゲンを担いでいます。

ゲン担ぎ1 丸い形は「角」がなくて縁起が良い形。「円」=「縁」で良縁を呼び込みます。

ゲン担ぎ2 栗は「勝ち栗」で縁起物。栗の黄色は、金運上昇のラッキーカラー。

ゲン担ぎ3 力強いばん馬の絵柄で、更に運気も上昇。





【ご家族皆そろってほっこりと。ばん馬のパワーで運気上昇。】

2026年は何事もウマくいく！「新春ほうじ茶まん」で明るい一年をお届けします！

12月21日より期間限定で、柳月直営店舗や通販にて販売します！









また、こちらの干支菓子「新春ほうじ茶まん」が入った豪華絢爛な玉手箱パッケージの

詰め合わせ「新春めでたし 玉手箱」も限定発売します。





新春めでたし 玉手箱





【商品名】 ：2026年午年の干支菓子 新春ほうじ茶まん

【販売価格】：1個140円(税込)(オンラインショップは8個入1,320円の取扱い)

【販売期間】：2025年12月21日(日)～2026年1月初旬 ※数量限定・売り切れ次第終了





【商品名】 ：「新春めでたし 玉手箱」

【販売価格】：8個入1,400円(税込)

【販売期間】：2025年12月25日(木)～2026年1月4日(日)頃

※数量限定・売り切れ次第終了

【内容】 ：新春ほうじ茶まん×2、三方六の小割 バタースコッチ×1、

あんバタサン×1、十勝この実×1、餅サブロー×1、

冬ゆべし みかん小餅×1、ミニ羊羹(栗入り)×1





【柳月直営店】全道の柳月直営42店舗で販売します。柳月HPにてご確認ください。





【柳月オンラインショップURL】

「新春ほうじ茶まん」商品ページ ： https://www.ryugetsu.co.jp/i/02688

「新春めでたし 玉手箱」商品ページ： https://www.ryugetsu.co.jp/i/02235

「フユヤナギ2025」 電子カタログ ： https://my.ebook5.net/ryugetsu1947/U606so/

【柳月コールセンター】0120-25-5566(通話料無料) 午前9時～午後6時









【柳月について】

柳月(本社：北海道帯広市、代表取締役社長：田村 英祐、以下 柳月)は、

北海道・十勝発祥、創業78年の老舗和洋菓子屋です。

北海道や十勝の素材をふんだんに使い、朝ドラで注目の「あんバタサン」や、

半世紀以上のロングセラー「三方六」など、数々のお菓子をお届けしています。

https://www.ryugetsu.co.jp/





北海道・十勝の柳月スイートピア・ガーデン