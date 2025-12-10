LFA、寄付月間賛同企画「クリスマスプレゼントキャンペーン」を今年も実施

認定特定非営利活動法人 Learning for All

「子どもの貧困」の本質的解決に取り組む認定NPO法人 Learning for All （本部：東京都新宿区、代表理事：李炯植、以下「LFA」）は、寄付月間2025の賛同企画として「クリスマスプレゼントキャンペーン」を開始します。

■企画概要

8企業からの賛同のもと、LFAが運営する居場所づくり・学習支援拠点（東京都葛飾区・板橋区・世田谷区、埼玉県戸田市、茨城県つくば市、兵庫県尼崎市の全6エリア）に通う子どもたちへ「クリスマスプレゼント」を届ける企画を実施します。



LFAの支援に繋がる子どもたちは、季節の行事を楽しんだり、自分の想いを周りに伝えたりする経験が得づらい環境で過ごしています。本企画を通じて子どもが季節感を楽しむとともに、周りの人に大切にされ自分の希望が叶う経験を届けます。



また、昨年に続き寄付月間のパートナー施策として実施し、「寄付」を身近に感じていただくことも目的としています。



■実施の流れ

1）職員・大学生ボランティアが、子どもたち一人ひとりの「欲しいもの」をヒアリング

2）職員が Amazonの”ほしい物リスト” に希望商品を登録し、賛同企業の社員様へ展開

3）賛同企業の社員様が”ほしい物リスト”からプレゼントと子どもへのメッセージをLFAに寄贈

4）各拠点のクリスマス会等で、子どもたちにプレゼントとメッセージをお届け

封入作業の様子

LFAは今後も、すべての子どもたちが自分の可能性を信じ、未来を切り拓いていける社会の実現に向け、支援活動を続けてまいります。

■賛同企業一覧（順不同）

日本オラクル株式会社

アライアンス・バーンスタイン株式会社

株式会社ナレッジワーク

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド

山田コンサルティンググループ株式会社

損害保険ジャパン株式会社 東東京支店

カーライル・ジャパン・エルエルシー





■寄付月間2025について

寄付月間は、寄付の重要性を社会全体で共有し、寄付への参加を促すことを目的とした全国的なキャンペーンで、毎年12月の1か月間に実施されます。経済界・メディア・NPO・行政などが連携して構成する推進委員会が中心となり、普及・啓発や各主体の自主的な取り組みを促進しています。

■ 認定NPO法人 Learning for All について

Learning for All は「子どもの貧困に、本質的解決を。」をミッションに掲げ、困難を抱える子どもたちへの学習支援・居場所づくりを展開しています。設立以来、延べ11,800人の子どもたちに支援を提供。地域の多様な主体と連携し、「つながり」「学びの環境」「育まれる環境」を整え、6～18歳の子どもの生活圏に必要な支援がそろう「地域協働型子ども包括支援」モデルの構築を進めています。

詳細はこちら→ https://learningforall.or.jp/about/

■本件に関するお問い合わせ先

認定NPO法人 Learning for All

コミュニティ推進事業部 広報室

TEL：03-5357-7131（平日10:00～17:00）

MAIL：pr@learningforall.or.jp