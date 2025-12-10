久留米ラーメン清陽軒では、2024年より店内装飾イベント「D-1グランプリ(ディスプレイグランプリ)」を開催しています。

この取り組みは、季節ごとに各店舗が店内装飾を競い合い、年間を通して最も魅力的なディスプレイを行った店舗を表彰するものです。









■季節を感じる演出で“飽きさせない店舗体験”を

「D-1グランプリ」は、季節ごとにテーマを変え、年間を通して5回実施。

春の「ひな祭り」から始まり、「こどもの日」「夏休み」「ハロウィン」、そして年末の「クリスマス」へと続きます。

各店舗が独自のアイデアを持ち寄り、店内装飾だけでなく、スタッフのネームプレートや小物まで手づくりで彩るなど、趣向を凝らした装飾を行い、ご来店いただくお客様に“季節感”と“楽しさ”をお届けしています。





・月テーマ代表的な装飾例

3月 ひな祭り 桃の花やお雛様の飾り

5月 こどもの日 こいのぼり・兜飾り

7月 夏休み 風鈴や貝殻モチーフ

10月 ハロウィン カボチャ・お化け装飾

12月 クリスマス 赤と緑の装飾・イルミネーション









■スタッフの一体感を育む“社内イベント”としても定着

装飾づくりは、スタッフ同士の共同作業によって行われます。

アイデア出しから制作までを一体で行うことで、店舗内のチームワークの強化と達成感の共有を促進。

年間を通した装飾に対する表彰制度もあり、全員が楽しみながら参加できることから、スタッフとお客様の間に自然なコミュニケーションが生まれています。

また、お食事の前後に写真を撮られるお客様も多く、「雰囲気がかわいい」「季節を感じられて嬉しい」といった声の他、小さなお子様からの「リアル過ぎて怖い」という想定外のお声も頂戴しています。





イベントの様子(1)





イベントの様子(2)





イベントの様子(3)





■創意工夫あふれる取り組み事例

一部の店舗では、店内装飾だけでなく、スタッフのネームプレートを季節モチーフで飾り付けたり、折り紙で作ったプレゼントをお子様に配布するなど、オリジナリティあふれる取り組みも展開。

スタッフもお客様も一緒に楽しめるイベントとして好評を博しています。









■売上・再来店率も向上。心を動かす空間づくりへ

D-1グランプリの導入以降、売上は前年同月比で約5～10％増加、装飾イベントが集客・リピートの双方に良い影響を与えています。

「毎回どんな飾りつけか楽しみ」「子どもが喜んでまた来たいと言ってくれた」など、大人から子どもまで多くのお客様から喜びの声が寄せられています。

装飾を通じた“非日常感”や“おもてなし”が、来店動機を高める結果となりました。





店舗スタッフからも下記などの声が上がっており、社内外の双方で高い満足度を得ています。

「自分たちの工夫でお客様の笑顔が増えるのが嬉しい」

「装飾づくりがチームの一体感を高めてくれる」









■まさに今開催中のクリスマス装飾の見どころ

今月は、各店舗でクリスマスの飾りつけが本格スタート。

壁面やカウンターに赤と緑のリボンやオーナメントを施し、温かみのある手づくり装飾でお客様をお迎えします。





「寒い季節こそ、心温まる時間を」――そんな想いを込めて、久留米ラーメン清陽軒の冬のD-1グランプリがまさに、現在開催中です。









■今後の展望

久留米ラーメン清陽軒では、今後もお客様に“ラーメンを楽しむ時間”だけでなく、“店舗で過ごす良質な体験そのもの”を提供できるよう、地域に愛される店づくりを目指してまいります。