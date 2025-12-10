バトンズ、「M&Aプラットフォーム業界」5年連続シェアNo.1を獲得

株式会社バトンズ

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬悠一、以下バトンズ）は、デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社が発刊した市場調査レポート「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】」において、「ユーザー数」「案件数」「成約件数」などで5年連続No.1を獲得したことをお知らせいたします。

5年連続No.1達成の背景

中小企業庁が発表した「事業承継・M＆Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について（令和6年6月28日）」によると、日本国内では廃業する企業の半数が「黒字廃業」であり、さらに後継者不在による廃業が約3割を占め、後継者不足は社会課題となっています。その中でM&A（第三者承継）への関心は年々高まっていますが、全ての経営者が選択できるものではありません。バトンズは「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aが出来る社会を実現する」というビジョンのもと、人的サポートとテクノロジーの最適融合や、全国のM&A専門家や金融機関、自治体との連携を通して、M&Aを身近なものにし価値ある事業を次世代に繋げるサポートをしてまいりました。これらの取り組みが今回の5年連続業界No.1という評価に繋がりました。

レポートについて

調査レポート「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】」は、ビジネスマッチングプラットフォーム主要4分野について詳細調査を行い、その実態と成長指標を予測するレポートです。

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」は以下の項目において、5年連続No.1を獲得しました。

・BtoBマッチングプラットフォームの登録ユーザー数

・M&Aプラットフォーム総登録案件数

・M&Aプラットフォーム成約件数

・M&Aプラットフォーム累計成約数

・M&Aプラットフォーム商談件数

・総案件数1000件以上のM&Aプラットフォーム商談率

今後の展望

今後も最新のAI技術を活用し、さらなる作業効率化・利便性向上を図ります。またPMI（統合プロセス）支援をより強化し「成約」だけを追求するのではなく、その先の「成功」までをご支援します。日本の多くの価値ある事業を次世代にバトンを繋ぐために、さらに多くの方にご利用いただけるサービスを提供してまいります。

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」について

「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aが出来る社会を実現する」ことをビジョンに掲げ、あらゆる会社／事業のバトンタッチを実現しています。M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」は、専門家サポートとDXを組み合わせた最先端のM&A支援サービスの提供により、ユーザー数・案件数・成約件数において業界シェアNo.1※のM&A・事業承継支援プラットフォームです。

※M&Aプラットフォーム市場におけるユーザー数・案件数・成約件数2021～2025年度（見込値を含む）No.1 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所 （2025年11月発刊）「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】」 (mic-r.co.jp)

【会社概要】

会社名 ： 株式会社バトンズ

所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5

設立 ： 2018年4月

資本金 ： 1億円

代表取締役CEO ： 神瀬悠一

事業内容 ： M&A総合プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」の企画・開発・運用

人材紹介サービス「LANNERZ（ランナーズ）」の企画・開発・運営

会社HP ： https://batonz.jp/company/

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」： https://batonz.jp/(https://batonz.jp/)

人材紹介サービス「LANNERZ」： https://batonz.jp/lp/lannerz/（職業紹介許可番号 13-ユ-318789）