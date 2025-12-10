マインディア、多様な消費者データから商品情報や販促文章を自動生成するAIモジュールを開発・リリース

株式会社マインディア

株式会社マインディア（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木 大也、以下「マインディア」）のAI Data Lab.は、多様な消費者データを基に、商品情報やオフライン・オンライン上の販促文章を自動生成するAIモジュール（以下「AIモジュール」）を開発し、提供を開始いたしました。

また、AIモジュールの高い汎用性と応用可能性を示す事例として、商品のVoC（Voice of Customer：顧客の声）データから最適な販促物を最短数分で生成するデモンストレーションを公開しました。

AIモジュールの概要

AIモジュールは、Web上のレビューや口コミ、購買履歴や消費者の意識・行動データといった多様なデータを解析し、ターゲットや媒体に合わせて最適な「商品情報」や「販促用の文章」を生成するエンジンです。

単なるキーワード抽出ではなく、購買決定要因や顧客の潜在ニーズまでAIが深層分析し、「なぜその商品を買ったのか」という本質的なインサイトを抽出します。このモジュールを組み込むことで、オフライン（店頭POP、チラシ等）からオンライン（商品詳細文、SNS投稿、広告コピー等）まで、あらゆるチャネルにおけるテキスト生成の自動化・高度化が可能になります。

また、事前に取り込むデータの質と量が増えるほど分析精度が向上する継続的な学習システムを実装しており、企業の販売実績データや担当者のノウハウをフィードバックすることで、より精度の高い生成が可能になります。

AIモジュールの応用事例：販促物の自動生成ソリューション

AIモジュールの具体的な活用イメージとして、小売・メーカーの販促業務を支援するソリューションを開発しました。

従来、販促物の作成には情報の収集から分析、企画、制作まで数日から数週間を要していましたが、AIモジュールを活用することで、対象商品のURLや簡単なプロンプトを入力するだけで、AIが顧客心理を捉えた訴求力の高い販促コンテンツを自動生成します。

本ソリューションの特長- 圧倒的な工数削減- - 入力から最短数分で、POP、チラシ用素材、SNS投稿用ビジュアル等の元となるテキストや構成案を作成します。- 自在なテイスト調整- - ターゲット層や季節要因に応じ、「高級感重視」「親しみやすさ重視」「緊急性訴求」等、マーケティング戦略に合わせた複数パターンの生成が可能です。本ソリューション導入・活用によるメリット

本ソリューションの実装・運用によって以下のメリットが期待できます。

- 即効性のある効果- - コンテンツ作成時間の圧倒的な削減と、生成量の最大化- - 人的ミスやクオリティの偏り（属人性）の排除- 中長期的な競争優位性- - データ蓄積による生成精度（売上予測精度）の改善- - 複数クリエイティブの同時テストによる高速PDCAサイクルの実現- - 担当者がより戦略的・創造的な業務に注力できる環境の構築デモ動画

本ソリューションの実際の操作・出力結果のイメージをご確認いただけるデモ動画を公開しています。URLや簡単なプロンプトの入力により、店頭POPやECサイト等に活用できる販促用素材がスムーズに生成される様子がご覧いただけます。

※動画内で入力した商品ページは架空の商品を取り上げています

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hOg2lYd9lng ]

想定ユースケース（AIモジュールの活用シーン）

AIモジュールは、以下のような多様な場面での活用を想定しています。

- 小売店舗システムへの組み込み- - 新商品入荷時の即座のPOPテキスト作成- - 店舗ごとの顧客層（中高年向け、ファミリー層等）にローカライズされた販促文の生成- - デジタルサイネージ用の動的コンテンツ生成- ECサイト運営ツールとしての活用- - 商品ページのキャッチコピー・商品説明文の自動生成- - メールマガジン・LINEメッセージ用の紹介文作成- - 検索最適化（SEO）のためのタグ・キーワード生成- メーカーのマーケティング支援- - 小売店向け販促ツールキット（テキスト・構成案）の自動生成- - 流通チャネル別（GMS、CVS、EC等）に最適化された商品紹介文の提供- - 商談資料・提案書用の訴求ポイントの言語化

※上記以外のシステム連携や活用ケースにも対応可能ですので、お問い合わせください

今後の展開

今後の拡張として、動画コンテンツの自動生成連携、多言語対応、マーケティング活動全般への応用を視野にモジュールの機能開発を進めています。

AI Data Lab.について

AI Data Lab.は、マインディアが自社で保有する膨大かつ有用なデータを活かし、生成AIと掛け合わせた先進的なプロダクトや技術の研究開発（R&D）を推進するために設立した組織です。

自社内のみならずクライアント企業を含む外部パートナーとの共創型R&Dを推進しており、今後も様々な成果を公開していく予定です。

