株式会社GENDA GiGOEntertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、2025年12月20日(土)より、GANYMEDE株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：西原 大輔)が運営するプロesportsチーム「ZETA DIVISION」とコラボレーションしたキャンペーンを開催いたします。

開催概要

■開催期間：2025年12月20日(土)～2026年1月25日(日)■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE ※対象店舗は特設ページをご確認ください。■開催内容・マストバイキャンペーン・GiGOグループのお店限定景品の展開・コラボたい焼き「ZETAくん焼き」の販売・ノベルティ付きドリンクの販売・リポストキャンペーン

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE ※対象店舗は特設ページをご確認ください。■キャンペーン内容：対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、k4sen、Laz、ta1yo、ファン太の「オリジナルステッカー」をランダムで1枚進呈いたします。※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。

GiGOグループのお店限定景品

GiGOグループのお店限定景品キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。

■12月20日(土)より順次登場予定・HAVE FUN WITH ZETA3D FIGURE(全4種)・HAVE FUN WITH ZETAアクリルスタンド(全4種)・HAVE FUN WITH ZETAラバーストラップ(全4種)・HAVE FUN WITH ZETAカラビナ付きクリアポーチ(全4種)・HAVE FUN WITH ZETAZETAくんラバーマット(全1種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設ページをご確認ください。※画像・イラストはすべてイメージです。

コラボたい焼き

GiGOのたい焼きにて、「ZETAくん」をモチーフにしたコラボたい焼き「ZETAくん焼き」を販売いたします。「ZETAくん焼き」1点ご購入につき、オリジナルコースター(全8種)をランダムで1枚進呈いたします。

■商品名：ZETAくん焼き■販売期間：2025年12月20日(土)～2026年1月25日(日)■販売店舗：GiGOのたい焼き総本店／GiGOのたい焼き池袋／GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店■販売価格：ZETAくん焼き600円(税込)■フレーバー：プレミアムクリーム、チョコレート※オリジナルコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。

ノベルティ付きドリンク

対象店舗にて、ノベルティ付きドリンクを販売いたします。ノベルティ付きドリンクを1点ご購入につき、オリジナルコースター(全8種)をランダムで1枚進呈いたします。

■商品名：ZETA DIVISION ノベルティ付きドリンク■販売期間：2025年12月20日(土)～2026年1月25日(日)■販売価格：500円(税込)■販売店舗：販売店舗は特設ページをご確認ください。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※オリジナルコースターは「ZETAくん焼き」と同じものを提供いたします。また、オリジナルコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。※画像・イラストはすべてイメージです。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「3D FIGUREコンプリートセット」を3名様にプレゼントいたします。

■応募期間：2025年12月10日(水)～12月19日(金)■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

権利表記

©GANYMEDE Inc.© GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

各種公式サイト

●「ZETA DIVISION」公式サイトhttps://zetadivision.com/●キャンペーン特設ページhttps://campaign.gendagigo.jp/2512/zetadivision/