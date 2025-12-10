待望の新色登場！skim（スキム）ルポ クッションファンデーション、選べる3色展開へ
株式会社basezero（本社：大阪府大阪市、支社：東京都）が展開する韓国美容医療発想の"肌投資"コスメブランド「skim（スキム）」から、人気の「ルポ クッションファンデーション」がこのたび3色展開となり、2025年12月24日（水）より新色2色を含むラインナップで発売いたします。
高評価をいただいたカバー力・スキンケア成分配合・高密着処方はそのままに、肌トーンによりフィットする選択肢が増え、より多くの方に“素肌のような美しさ”を提供します。
肌トーンに合わせて選べる3色、あなたにぴったりの“素肌美”を
大人気のルポ クッションファンデーションが、新たに「17 Porcelain（ポーセリン）」「21 Natural（ナチュラル）」「23 Sand（サンド）」の3色展開に。明るめから自然なトーンまで、肌色・季節・メイクの仕上がりに合わせて選べるようになりました。ひと塗りで毛穴やくすみを自然にカバーしながら、素肌のような透明感を演出します。
美容成分*を贅沢に配合した高密着クッションが、時間が経っても崩れにくく、美しいツヤを長時間キープします*2。さらに、肌に溶け込むようになじむ軽やかなテクスチャーが、薄膜でピタッと密着。もとから肌がきれいな人のような、ナチュラルでツヤやかな仕上がりを叶えます。
skimのヒーロー商品！厚塗り感ゼロ、薄膜肌ファンデ
ルポ クッションファンデーション（全3色）
内容量：13g／価格：4,980円（税込）
発売日：21号（ナチュラル）は好評発売中。
新色17号（ポーセリン）、23号（サンド）は2025年12月24日（水）よりEC先行発売予定。
販売場所：公式オンラインストア、各ECモール
（※店頭販売は2026年以降、順次展開予定です。）
少量でシミ・毛穴・くすみなどを自然にカバーし、厚塗り感のない薄膜肌を実現。天然の微細針「スピキュール」（天然の微細針）*3を配合し、19種類の美容成分*を肌へ届けやすくします*4。
【カバー力】
少量でムラなく伸び、シミ・毛穴・くすみを自然にカバー。
厚塗り感のない薄膜仕上げで、もとから肌がきれいな人のような透明感を演出。
【崩れにくさ】
独自の“high fitting system”により、肌にしっとりと密着。皮脂が出やすい部分にもヨレにくく、溶けなじむようなテクスチャーで美しい仕上がりが長時間続きます。マスク着用時もメイクの崩れを感じにくい使用感です。
新色発売記念！Holiday Limited Box ―12/19～12/24 Qoo10にて発売
クッションファンデーションの新色発売を記念し、「冬の肌にやわらかなツヤを仕立てる3アイテム」
（クッションファンデーション〈3色から1色〉／ルポ UVプライマー R／ソワン ナイトブーストマスク）を特別なギフトBOXに詰め込んだ Holiday Limited Box を、先着50名様に限定販売いたします。
「skim」について
「skim」は韓国美容オタクの”hani”がワガママに一切妥協のない本気の商品開発を決意し、2022年7月に誕生しました。韓国美容施術の成分で肌を守りながら輝かせる"肌投資"コスメとして、「女性としても、人としても、妥協しない人たちに美容の力で自信と癒しを」提案するメイクアップブランドです。
”月200万人が閲覧する”自社SNS、ディレクターhaniのSNSでは新商品情報、スキンケア・メイク方法を紹介しています。
hani：@hani_korea.cosme(https://www.instagram.com/hani_korea.cosme/)
公式Instagram：@skim_beauty_official(https://www.instagram.com/skim_beauty_official/)
【会社概要】
社名：株式会社basezero
本社所在地：〒530-0016
大阪府大阪市北区中崎２丁目１－４ シマノビル8F
代表取締役：中原 成人
【販売チャネル】
今回のロフト一部大型店舗での展開に加え、skim製品は以下公式オンラインストアでも販売中です。
公式ストア：https://skim.skimcosme.jp/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/2089C4D1-4C3D-4D35-A998-D47CCF5B3A59
Qoo10 公式ストア：https://www.qoo10.jp/shop/skimcosme
楽天市場 公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/skimcosme/
【ブランドに関するお問い合わせ】
株式会社basezero
お客様お問い合わせ先：06-6459-7219
MAIL：info@skim.skimcosme.jp
* ナイアシンアミド、アデノシン、アルブチン、アスコルビン酸、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、アルガニアスピノサ核油、アボカド油、アーモンド油、ヒマワリ種子油、ツバキ花エキス、ヨモギ葉エキス、チャ葉エキス、プルヌスセロチナ果実エキス、ローブッシュブルーベリー果実エキス、アシアチコシド、マデカシン酸、セラミドNP（すべて保湿成分）
*2 メイクアップ効果による
*3 整肌成分として
*4 角質層まで