待望の新色登場！skim（スキム）ルポ クッションファンデーション、選べる3色展開へ

株式会社basezero

株式会社basezero（本社：大阪府大阪市、支社：東京都）が展開する韓国美容医療発想の"肌投資"コスメブランド「skim（スキム）」から、人気の「ルポ クッションファンデーション」がこのたび3色展開となり、2025年12月24日（水）より新色2色を含むラインナップで発売いたします。

高評価をいただいたカバー力・スキンケア成分配合・高密着処方はそのままに、肌トーンによりフィットする選択肢が増え、より多くの方に“素肌のような美しさ”を提供します。

肌トーンに合わせて選べる3色、あなたにぴったりの“素肌美”を

大人気のルポ クッションファンデーションが、新たに「17 Porcelain（ポーセリン）」「21 Natural（ナチュラル）」「23 Sand（サンド）」の3色展開に。明るめから自然なトーンまで、肌色・季節・メイクの仕上がりに合わせて選べるようになりました。ひと塗りで毛穴やくすみを自然にカバーしながら、素肌のような透明感を演出します。

美容成分*を贅沢に配合した高密着クッションが、時間が経っても崩れにくく、美しいツヤを長時間キープします*2。さらに、肌に溶け込むようになじむ軽やかなテクスチャーが、薄膜でピタッと密着。もとから肌がきれいな人のような、ナチュラルでツヤやかな仕上がりを叶えます。

skimのヒーロー商品！厚塗り感ゼロ、薄膜肌ファンデ

ルポ クッションファンデーション（全3色）

内容量：13g／価格：4,980円（税込）

発売日：21号（ナチュラル）は好評発売中。

新色17号（ポーセリン）、23号（サンド）は2025年12月24日（水）よりEC先行発売予定。

販売場所：公式オンラインストア、各ECモール

（※店頭販売は2026年以降、順次展開予定です。）

少量でシミ・毛穴・くすみなどを自然にカバーし、厚塗り感のない薄膜肌を実現。天然の微細針「スピキュール」（天然の微細針）*3を配合し、19種類の美容成分*を肌へ届けやすくします*4。

【カバー力】

少量でムラなく伸び、シミ・毛穴・くすみを自然にカバー。

厚塗り感のない薄膜仕上げで、もとから肌がきれいな人のような透明感を演出。

【崩れにくさ】

独自の“high fitting system”により、肌にしっとりと密着。皮脂が出やすい部分にもヨレにくく、溶けなじむようなテクスチャーで美しい仕上がりが長時間続きます。マスク着用時もメイクの崩れを感じにくい使用感です。

新色発売記念！Holiday Limited Box ―12/19～12/24 Qoo10にて発売

クッションファンデーションの新色発売を記念し、「冬の肌にやわらかなツヤを仕立てる3アイテム」

（クッションファンデーション〈3色から1色〉／ルポ UVプライマー R／ソワン ナイトブーストマスク）を特別なギフトBOXに詰め込んだ Holiday Limited Box を、先着50名様に限定販売いたします。

「skim」について

「skim」は韓国美容オタクの”hani”がワガママに一切妥協のない本気の商品開発を決意し、2022年7月に誕生しました。韓国美容施術の成分で肌を守りながら輝かせる"肌投資"コスメとして、「女性としても、人としても、妥協しない人たちに美容の力で自信と癒しを」提案するメイクアップブランドです。

”月200万人が閲覧する”自社SNS、ディレクターhaniのSNSでは新商品情報、スキンケア・メイク方法を紹介しています。

hani：@hani_korea.cosme(https://www.instagram.com/hani_korea.cosme/)

公式Instagram：@skim_beauty_official(https://www.instagram.com/skim_beauty_official/)

【会社概要】

社名：株式会社basezero

本社所在地：〒530-0016

大阪府大阪市北区中崎２丁目１－４ シマノビル8F

代表取締役：中原 成人

【販売チャネル】

今回のロフト一部大型店舗での展開に加え、skim製品は以下公式オンラインストアでも販売中です。

公式ストア：https://skim.skimcosme.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/2089C4D1-4C3D-4D35-A998-D47CCF5B3A59

Qoo10 公式ストア：https://www.qoo10.jp/shop/skimcosme

楽天市場 公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/skimcosme/

【ブランドに関するお問い合わせ】

株式会社basezero

お客様お問い合わせ先：06-6459-7219

MAIL：info@skim.skimcosme.jp

* ナイアシンアミド、アデノシン、アルブチン、アスコルビン酸、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、アルガニアスピノサ核油、アボカド油、アーモンド油、ヒマワリ種子油、ツバキ花エキス、ヨモギ葉エキス、チャ葉エキス、プルヌスセロチナ果実エキス、ローブッシュブルーベリー果実エキス、アシアチコシド、マデカシン酸、セラミドNP（すべて保湿成分）

*2 メイクアップ効果による

*3 整肌成分として

*4 角質層まで