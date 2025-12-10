Snowflake、ラグビーチーム「レッドハリケーンズ大阪」とスポンサー契約締結

Snowflake合同会社

2025年12月10日：AIデータクラウドを提供するSnowflake合同会社（所在地：東京都中央区、社長執行役員：浮田 竜路、以下Snowflake）は、JAPAN RUGBY LEAGUE ONEに所属し大阪市を拠点とするラグビーチーム「レッドハリケーンズ大阪」とのオフィシャルスポンサー契約を締結しました。

スポンサーシップ締結の背景

レッドハリケーンズ大阪は、大阪市をホストタウンとし、クラブ理念として「革新的な挑戦をし続けることでスポーツと社会に新風を起こし新しいエンゲージメントを生み出す」ことを掲げ、地域課題の解決や発展に資する取り組みを継続しているクラブです。一方、Snowflakeは、AI時代に不可欠なデータ基盤である「AIデータクラウド」を提供し、企業がデータを継続的にかつ安全に活用することで、絶え間ないイノベーションとビジネスの変革を可能にすることを使命としています。この「絶え間ない挑戦と革新」という共通の理念に強く共鳴し、またラグビーを通じた同チームの地域社会への貢献姿勢に賛同し、このたびのスポンサー契約に至りました。

オフィシャルスポンサーの内容

- 試合用ユニフォームの当社コーポレートロゴの掲出- レッドハリケーンズのオフィシャルホームページへの当社コーポレートロゴの掲出- 選手・クラブとの協創イベントの実施 など

レッドハリケーンズ大阪について

JAPAN RUGBY LEAGUE ONEに所属するチームで、ラグビーを通して地域振興を目的としたイベントやボランティア活動も盛んに行っており、“大阪になくてはならない存在”を目指しています。革新的な挑戦をし続けることでスポーツと社会に新風を起こし新しいエンゲージメントを生み出すことをチーム理念としています。

公式ホームページ ： https://docomo-rugby.jp



Snowflakeについて

Snowflakeは、AI時代のためのプラットフォームとして、企業がより迅速にイノベーションを実現し、データからより多くの価値を引き出すことを支援します。数百の世界最大規模の企業を含む12,600社以上のお客様が、SnowflakeのAIデータクラウドを活用し、データやアプリケーション、AIの構築・活用・共有を実践しています。Snowflakeにより、データとAIはすべての人にとって変革の力となります。詳しくは snowflake.com/ja(http://snowflake.com/ja)（ニューヨーク証券取引所：SNOW）をご覧ください。



