ノベルティとして配布予定のアロマキャンドル(写真と異なる場合がございます)





株式会社 信太商店(本社：東京都)は、企業・施設から回収した不要物のうち、再利用が可能な品目について、状況に応じてアップサイクル品として活用する取り組みを始めました。

今回のアロマキャンドルは、その一例として回収した蝋燭を再生したものです。

本品は2025年12月15日より、取引先企業・協力会社の皆さまへのノベルティとして順次配布を予定しております。









■「捨てるのではなく活かしてほしい」――現場での声がきっかけに

当社が企業のご担当者様と廃棄物の回収を行う中で、「廃棄ではなく、できれば再利用してほしい」というご相談をいただくケースが増えています。

一方で、反物・布団など破砕設備に負荷のかかりやすい品目は、事前処理が必要となり、結果的にお客様の処理コストに影響するケースがあります。

このように、回収品目ごとに課題は異なりますが、再利用の可能性がある品目については、素材の特性を踏まえて活用方法を検討しています。

今回のアロマキャンドルは、その中でも蝋燭を素材とした再利用の事例のひとつです。

特定の製品を継続して作り続けるものではなく、回収状況に応じて再利用できるものがあれば、その都度、適した形で活用方法を検討していく考えです。









■回収した蝋燭を再精製し、“香る灯り”として再生

回収した蝋燭を溶かして再利用し、小ロット(約100個予定)のアロマキャンドルとして仕上げました。

使用したグラスや芯材、香りは回収状況や調達の事情によって異なるため、ひとつひとつに個体差があります。

統一した製品として量産するものではなく、今回の取り組みの中で、実施しやすい形で仕上げた事例となります。





製作作業中のアロマキャンドル





■アップサイクルとは

捨てられるはずのものを、より価値のある形へ生まれ変わらせる取り組みです。

リデュース・リユース・リサイクル(3R)と並ぶ概念として注目されており、企業の環境配慮・持続可能性への貢献にもつながります。









■“廃棄しない選択”を共につくるパートナーとして

不要な物の中には、廃棄処理以外の活用方法が検討できる品目も含まれています。

私たちは、回収の現場で得られる気づきや、企業のご担当者様から寄せられる声を踏まえながら、再利用につながる可能性を丁寧に探っています。

当社のアップサイクルは、日々の業務の中で生まれた「活かせるもの」を少しずつ形にしていく取り組みです。

企業にとっても、廃棄以外の選択肢が自然に生まれることで、環境配慮だけでなく、廃棄コストの見直しや、社内の取り組みとしての説明もしやすくなります。

回収した物が新しい価値として社会に戻っていくことで、企業の取り組みにも付加価値をお返しできればと考えております。









■蝋燭の無料引き取りについて

廃棄をご予定の蝋燭につきましては、当社(東京都渋谷区笹塚3-44-8)へのお持ち込みに限り、無料でお引き取りしております。サイズや数量にかかわらず対応可能で、事前のご連絡をいただければ、スムーズにお受け取りできる体制を整えております。

蝋燭は保管スペースを圧迫しやすく、また処理方法に迷われるケースも多く見受けられます。廃棄にお困りの際や、適切な取り扱いを任せたい場合には、お気軽にお問い合わせください。可能な範囲での再利用の検討も含め、適正な取り扱いを進めてまいります。









■今後の展望

今回の取り組みのように、再利用できる品目がある場合には、その都度、適切な方法を検討しながら活用していきます。

例えば、植木鉢や陶器類を使った別のアップサイクル品の製作や、回収した土の再利用販売など、現場で発生する副産物を活かした新たな循環の仕組みを構築してまいります。

処分が前提となっていたものに新しい役割を持たせることで、企業にとっての選択肢が増え、結果的に資源の循環にもつながります。

派手さのある取り組みではありませんが、今後も現場から実行可能な方法を積み重ね、企業・社会・環境のそれぞれに無理のない形で貢献できる流れを育てていきたいと考えております。





アロマキャンドル製作過程





■会社概要

会社名 ： 株式会社 信太商店(しだしょうてん)

代表者 ： 信太 裕介(しだ ゆうすけ)

所在地 ： 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚3-44-8

設立 ： 2010年4月23日

事業内容 ： 産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、

一般貨物自動車運送業、重量物揚重作業、沈船引き揚げ業務

主要取引先： 防衛省、陸上自衛隊、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、

国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立大学法人東京大学、

各地方自治体、民間企業

URL ： https://www.shida-eco.com/