CS放送「衛星劇場」では、韓国ドラマ「白雪姫には死を～BLACK OUT＜拡張版＞」を、12月26日(金)より放送。16話拡張版は日本初放送になります。ドイツの人気小説をドラマ化した犯罪ミステリー。韓国では高視聴率を記録するとともに、2024MBC演技大賞でベストアクター賞のピョン・ヨハンをはじめ最多5冠の受賞を果たした話題作です。殺人事件の犯人として服役し自ら事件の真相を追う青年コ・ジョンウを演じるのは、「ミスター・サンシャイン」以来6年ぶりのドラマ出演となったピョン・ヨハン。ソウルから来たエリート刑事ノ・サンチョルを「熱血司祭」のコ・ジュンが演じます。ぜひご覧ください！

白雪姫には死を～BLACK OUT＜拡張版＞

★CS衛星劇場にて、 12月26日(金)日本初放送スタート！毎週(金)午後11:00～他 ※2話連続放送

2022年/韓国/全16話[演出]ピョン･ヨンジュ[脚本]ソ・ジュヨン[出演]ピョン･ヨハン、コ･ジュン、コ･ボギョル、キム･ボラ

ピョン・ヨハン主演！ドイツの人気小説をドラマ化した犯罪ミステリー。殺人事件の犯人として服役した青年が自ら事件の真相を追う。韓国では高視聴率を記録するとともに、2024MBC演技大賞でベストアクター賞のピョン・ヨハンをはじめ最多5冠の受賞を果たした話題作！

誰からも慕われる模範的な高校生だったが、殺人事件の犯人として服役。10年後に出所し真実を明かそうと奔走する青年コ・ジョンウを演じるのは、日本映画「太陽は動かない」にも出演した人気俳優ピョン・ヨハン。大作歴史ドラマ「ミスター・サンシャイン」以来6年ぶりのドラマ出演で話題を呼んだ。ソウルから左遷されて来たエリート刑事で、ジョンウに協力するようになるノ・サンチョル役には「熱血司祭」のコ・ジュン。さらに、映画「オクス駅お化け」の注目女優キム・ボラ、「冬のソナタ」のベテラン俳優クォン・ヘヒョらが共演。

【あらすじ】19歳の少女2人が残虐に殺害される。だが血が飛び散った倉庫で息絶えた2人の遺体は見つからない。殺人の容疑がかけられたのは、2人の同級生で優等生のジョンウ（ピョン･ヨハン）だったが、泥酔していたため何も覚えていなかった。10年後、彼が刑期を終えて出所してまもなく白骨死体が発見される。平穏な村のどこかに真犯人がいる。本当の悪魔は一体誰なのか？

