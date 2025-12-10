三重県大台町の「奥伊勢ゆず」の廃棄する皮を使ったアップサイクル商品第2弾『奥伊勢ゆずっぴ（皮）』新発売。地元の高校生がデザインしたキャラクターを使用したパッケージで登場。

レッドホースコーポレーション株式会社※イメージ画像

地域創生を基幹事業とするレッドホースコーポレーション株式会社（本社:東京都墨田区、取締役 執行役員（COO）：山田健介、以下「当社」）は、地域資源の新たな価値創出を目指し、商品開発に取り組んでいます。この度、三重県大台町（以下「大台町」）と連携し、同町の特産品「奥伊勢ゆず」の加工工程で通常は廃棄される皮を再利用（アップサイクル）した商品の第2弾として、素材菓子「奥伊勢ゆずっぴ（皮）」を開発しました。

奥伊勢ゆずの豊かな風味を最大限に生かした本品は、地域の未活用資源に新たな命を吹き込みます。パッケージには、町内の三重県立昴学園高等学校の卒業生がデザインしたキャラクター『ゆずしかくん』を採用。地域資源を活かし、新たな魅力を発信するモデルケースとして、11月16日の「どんとこい大台まつり」で町民・観光客にお披露目されました。当社は、今後も大台町との連携を強化し、地域創生に貢献してまいります。

「奥伊勢ゆず」の風味を生かした素材菓子の開発。パッケージには高校生が考案したキャラクターを採用。

奥伊勢ゆずは香り高く、爽やかな酸味が特徴で、今回開発した商品はその特徴を生かした素材菓子です。奥伊勢ゆずの皮を使用し、砂糖漬けにして乾燥した無香料・無着色で仕上げました。パッケージを開けると爽やかな柚子の香りが広がります。そのまま食べても、ヨーグルトや焼き菓子などでも楽しめます。

パッケージには、地元の三重県立昴学園高等学校美術工芸系列の卒業生が在学中にデザインしたキャラクター『ゆずしかくん』を採用しました。町特産品の「柚子」と町内にたくさん生息し、住民にも親しみのある「鹿」をモチーフにデザインされました。柚子をかぶった鹿がとてもかわいらしく、大台町商工会議所のシャッターアートとしても採用されています。

幅広い世代に受け入れられる味とパッケージで、町内の方や町を訪れる観光客などに愛される商品になることを願っています。

■商品概要

・商品名：奥伊勢ゆずっぴ（皮）

・内容量：30g

・販売価格：345円（税込） ※道の駅 奥伊勢おおだいでの販売価格

・商品特徴：三重県大台町の奥伊勢ゆずの皮に、砂糖をまぶしたお菓子です。ゆず皮の酸味があり、とてもすっきりとした甘さに仕上がりました。一つたべるとやみつきになる、爽やかな味わいが特徴です。

11月16日の「どんとこい大台まつり」で来場者にお披露目。来場者からは「酸味が効いていておいしい」との声が。

本品は11月16日（日）に大台町で開催された「第17回どんとこい大台まつり」で来場者の方々にお披露目しました。当日は多くの方に試食いただき、その場でご購入いただきました。試食・購入された方には、知人の方にお勧めしていただいたり「酸味が効いていておいしい」といったうれしい声もいただきました。

同日には「道の駅 奥伊勢おおだい(http://www.okuise-odai.jp/)」でも販売を開始しました。今後、宮川物産が販路として持っている三重県内の「VISION(https://vison.jp/)」（三重県多気町）でも販売が決定しており、それ以外にも10店舗程度で販売予定です。また、さらに販路を拡大していく予定です。

搾汁の段階で年間25トン発生し廃棄するゆずの皮を活用した商品開発。

本品の開発は、大台町の特産品加工施設で第3セクターの株式会社宮川物産(https://miyafoods.com/)でゆず製品の製造過程に皮や種などが年間25トン程度発生し、種やわたが混ざった状態のため、同社での再利用が難しく廃棄に回しているのを聞き、再利用を検討したことから始まりました。

第1弾のアップサイクル商品『たべる奥伊勢ゆず胡椒』を本年8月に販売を開始し、本品はその第2弾となります。『たべる奥伊勢ゆず胡椒』は道の駅や域内各地の販売店で好評で、発売以来、約100個を売り上げました。今回販売を開始した『奥伊勢ゆずっぴ（皮）』とともに、今後も今回活用した「奥伊勢ゆず」の皮を使ったアップサイクル商品の開発を進めていきます。また、大台町、宮川物産と協業し、大台町産の特産品を生かした新たな商品開発を継続的に取り組んでいきます。これらの活動を通じて、大台町の地域産品の認知向上とブランディングを図り、域内経済の活性化を目指していきます。

地域資源を活かした商品開発で地域の活性化へ。

当社は、ふるさと納税のサポート業務に加え、地域の特性を活かした課題解決型の商品開発を行っています。現在、全国50以上の自治体と連携し、100アイテム以上の商品を開発しています。

地域資源を活かした新しい地場産品の開発だけでなく、地域のブランド化や販路開拓の支援も行い、地域の活性化に貢献しています。地元の生産者の原材料を活用した商品づくりや、地域の事業者とのコラボレーションを通じて、地域ならではの"物語"を生み出し、事業者の活動の活性化や地域ブランドの強化を支援しています。

地域のヒト・モノを巻き込んだ商品開発によって、地域を象徴する商品を生み出し、人々のやる気を引き出すことで、生産者の増加や地域の食文化の保護にも貢献できると考えています。新しい地場産品の開発を通じて、地域のにぎわいを生み出し、町を元気にするきっかけをつくることを目指し、商品開発部メンバー一同、誇りを持って取り組んでいます。

【レッドホースコーポレーション株式会社】

本社：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階

設立：1964年3月

代表者：取締役 執行役員（COO） 山田 健介

事業内容：地域産業支援及び活性化事業、コンシューマー事業

URL： https://www.redhorse.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

担当：見原(みはら)

電話番号：0570-003155

e-mail：service-info@redhorse.co.jp