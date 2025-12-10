Akamai Technologies、FaaS企業 Fermyon の買収を発表

アカマイ・テクノロジーズ合同会社オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai Technologies(https://www.akamai.com/ja)（NASDAQ：AKAM）は、サーバーレス WebAssembly 企業である Fermyon を買収したことを発表しました。AI 推論がエッジに移行する中、Fermyon のクラウドネイティブの WebAssembly（Wasm）Function as a Service（FaaS）と、Akamai のグローバルに分散されたプラットフォームを組み合わせることで、従来のクラウドネイティブなアプリケーションと比較してパフォーマンスが高く、コスト効率に優れたエッジネイティブなアプリケーションを構築できるようになります。

Akamai Technologies の Cloud Technology Group の Chief Operating Officer 兼 General Manager を務める Adam Karon は「Fermyon の FaaS 機能を Akamai のクラウドと組み合わせることで、開発者は軽量なコードを今まで以上に簡単にエッジ環境で実行できるようになり、新しい価値を生み出せるようになります。Akamai がコア・データ・センターからインターネットのエッジへとコンピューティングを拡張し続けるのに伴い、このテクノロジーは、次の素晴らしいアプリケーションの構築と展開に向けたクラウドネイティブでサーバーレスな幅広い選択肢を開発者提供します」と述べています。

Fermyonは、サーバーレス機能と WebAssembly の双方におけるリーダーであり、オープンソースコミュニティで積極的に活動しています。同社は Spin とSpinKube Cloud Native Computing Foundation（CNCF）のオープンソースプロジェクトを管理しており、Bytecode Alliance のメンバーでもあります。これらの活動はすべて、Akamai が引き続きサポートします。さらに、共同創業者の Matt Butcher 氏と Radu Matei 氏を含む Fermyon の従業員が Akamai の Cloud Technology Group に加わり、Fermyon のオープンソースプロジェクトのリーダーシップと次世代のサーバーレステクノロジーの開発を今後も推進していきます。

加えて、Akamai は Fermyon の買収により、エッジ機能のプラットフォームおよびパフォーマンスと、セキュリティ製品との統合を強化する予定です。これにより実現するクラウド・コンピューティング・プラットフォームの目的は、開発者が現在のコア・データ・センターで行うのと同じ方法で、コストを削減しながら、クラウドネイティブなアプリケーションよりもパフォーマンスの優れたアプリケーションを、今まで以上に迅速かつ簡単にエッジで構築し、展開し、セキュリティを確保できるようにすることです。

Akamai は、この取引の結果が 2025 年の財務的な見通しに重大な影響を与えることはないと予想しています。

詳細については、Akamai Inference Cloud プラットフォーム(https://www.akamai.com/ja/products/akamai-inference-cloud-platform)のページをご覧ください。

Akamai について

Akamai は、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。詳細については、akamai.com(https://www.akamai.com/ja) および akamai.com/blog(https://www.akamai.com/ja/blog) をご覧いただくか、X(https://x.com/Akamai_jp) や LinkedIn(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQF7Ty42_CIF-gAAAZsCceAAbUOdHTflRJ8G6LEhWiiHP5XtoaRcey_fzPlKGRdXS-4GJvb8CvNi5oGrxf0LH1hnBasLb45gtClJtzkfAd9cHyHoVh7zDVMc0ZGKzsDOM-MKzuU=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fakamai-technologies%2Fmycompany%2F) で Akamai Technologies をフォローしてください。

