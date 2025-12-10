「オビヒロコミ☆タク」、TKタクシーの公式LINEアカウント経由での予約受付を開始

株式会社NearMe

移動に関する課題解決に取り組むソーシャルデザインカンパニー、株式会社NearMe（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高原幸一郎、以下「ニアミー」）が、株式会社TKタクシー（本社：北海道帯広市、代表取締役：小林義幸、以下「TKタクシー」）との連携のもと、北海道帯広市において提供している配車サービス「オビヒロコミ☆タク」がTKタクシーの公式LINEアカウント経由での予約を開始しています。

なお、本サービスは国土交通省による『「交通空白」解消共創モデル実証運行事業採択プロジェクト』に採択されています。

背景

TKタクシーとニアミーは、2024年度にも同プロジェクトの採択を受け、帯広市において保護者の送迎負担を軽減する「部活コミタク」や、忘年会シーズンにおける夜間の移動を支援する「夜のコミタク」などを実証事業として展開してきました。また、実証事業の際には、シェア乗りサービスの利用用途を地域住民の方々がイメージしやすいようなネーミングでサービスを展開していました。

そして、2025年度からは、事前予約で最大500円割引、複数組によるシェア乗りによる複数組移動が成立すると通常のタクシー移動と比較して最大50%割引となる、予約でおトクな配車サービス「オビヒロコミ☆タク」として運行統一し、サービスを提供しています。

「オビヒロコミ☆タク」の利用においては、注文時の即時配車と、注文から乗車希望までの時間が1時間以上の予約配車の割合が約4:6と予約配車の方が多い状況です。この利用状況を踏まえて、シェア乗り機能をサービスサイトだけでなく、TKタクシーの公式LINEアカウントにも実装することで、利用者のコストメリットにつなげ、サービスの更なる利用促進につなげていきます。

今後は、本サービスを地域の足のみならず、帯広・十勝地域にも波及しているインバウンド需要を取り込むべく、サービスサイトの多言語対応など、観光の足としての役割も果たしていきたいと考えています。

ニアミーは今後も、自治体・交通事業者・企業の三者連携を強化しながら、地域における移動課題やニーズに応じた「地域の足」や「観光の足」となるサービスの提供を通じて、持続可能な移動環境の実現を目指してまいります。

『オビヒロコミ☆タク』サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/216_1_ab47ed947d0516d07aa065fcd2681a8e.jpg?v=202512100256 ]

※2025年12月10日（水）時点。内容が変更となる可能性があります。詳細はWEBサイトをご確認ください。

「NearMe」について

「NearMe」は、独自のAIを活用した最適なルーティングで、出発地から目的地までの移動をドアツードアで結ぶタクシーのシェアサービスです。その中でも、空港とその周辺の都市部を結ぶ空港送迎型の『エアポートシャトル』は、2019年8月のサービス開始から、 多くの方にご利用いただき、累計予約人数125万人※1を達成しました。現在は、全国16の空港※2（羽田空港、成田空港、伊丹空港、関西空港、新千歳空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港、旭川空港、帯広空港、青森空港、仙台空港、静岡空港、南紀白浜空港、徳島空港、北九州空港）と、空港周辺の都市部でご利用いただくことができます。対象エリアであれば、出発地となるご自宅から空港、そして空港から最終目的地まで一気通貫でつながるため、公共交通機関の乗り換えがなくなるなど、ストレスフリーな移動体験を提供することができます。また、貸切送迎サービスや、東京都と千葉県全域のゴルフ場と東京都23区内を結ぶゴルフシャトルなど、シチュエーションに応じて様々な移動のニーズに対応するための各種サービスを展開しています。その他、これまでは公共交通機関のみだとアクセスに課題が残るスポーツ観戦や、観光二次交通の課題解消、高齢者の移動支援サービスのAIデマンドシステムなど、地域が独自に抱える移動課題の解消を目指した様々な実証事業を自治体などと連携して行っています。

※1 2025年9月時点。

※2 旭川空港、帯広空港、仙台空港、静岡空港は貸切送迎サービスのみ。

■自治体版ライドシェア/日本版ライドシェアに関するお問合せフォーム

https://forms.gle/86crBvCKjcKqaLze9

会社概要

会社名 ：株式会社NearMe

所在地 ：東京都中央区日本橋富沢町9-4 THE E.A.S.T.日本橋富沢町

代表者 ：代表取締役 高原幸一郎

設立 ：2017年7月18日

URL ：https://nearme.jp/

移動の「もったいない」を解決し、1人でも多くの人が、自由に移動でき、住みたい街に住み続けられる社会を実現することをミッションに掲げ、まずは、リアルタイムの位置情報を活用して地域活性化に貢献するマッチングプラットフォームになるべく、シェアリングエコノミーのMaaS領域から事業活動をスタート。

2019年8月より空港送迎型のエアポートシャトルを運営し、独自AIを発展させ、ルーティングの最適化技術を確立。この技術を活用し、不特定多数ではなく少人数かつ誰が乗車したか追跡できる方法で活用していただける街中相乗りサービスなどを展開しています。なお、ニアミーは、2023年4月、経済産業省が行政との連携実績のある企業を中心に事例を紹介する「行政との連携実績のあるスタートアップ100選」に掲載。週刊東洋経済（発行：東洋経済新報社）の『「すごいベンチャー100」2023年最新版』、日経クロストレンド（発行：日経BP社）の「未来の市場をつくる100社【2024年版】」にそれぞれ選出。デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2024 Japan」では、333.8%の収益（売上高）成長を記録して17位で2年連続の受賞。