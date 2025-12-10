人気YouTuber「きまぐれクック」とピザーラが初コラボ！　特製ヤンニョムソースの限定ピザ2種を発売　『3種魚介のヤンニョムシーフード』『ヤンニョムカルビピザ』

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、人気YouTuber「きまぐれクック」監修の新商品『3種魚介のヤンニョムシーフード』および『ヤンニョムカルビピザ』を、2025年12月10日（水）から2026年2月1日（日）までの期間限定で販売いたします。

発売を記念し、特設ページを公開しています： https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_202512_KimagureCook_pizza.aspx

■きまぐれクックとピザーラが共同開発！ “動画から生まれたコラボピザ”がついに完成

コラボのきっかけは、「きまぐれクック」のサブチャンネル『きまぐれクックのサボり場』で今年10月に公開された「美味しいピザが食べたくて…」という動画。DIYのピザ窯で焼いたオリジナルピザを紹介する内容で、その動画を見たピザーラが「ピザーラでも一緒に美味しいピザを作ってみませんか？」とお声がけしたことから、今回の企画がスタートしました。

まずピザーラが動画内で作られていた4種のピザを再現し、きまぐれクックさんが試食。その中でも「海鮮ヤンニョムピザ」と「焼肉ピザ」については特に高い評価をいただき、この2種類をベースにコラボピザの開発が始まりました。

開発にあたり、「もっとインパクトのある味にしたい」というきまぐれクックさんの意見を受け、魚介にも肉にも合う“甘辛ヤンニョムソース”を共同開発。この特製ソースを軸に、シーフードとカルビの2商品の試作を重ね、ついに今回のコラボピザ『3種魚介のヤンニョムシーフード』『ヤンニョムカルビピザ』が完成しました。

一つの動画がきっかけで生まれた期間限定の特別なコラボピザ、開発経緯の動画を見てから頼めば、美味しさ倍増！あのヤンニョム味わってみたかった！という皆さん、ぜひこの機会にご賞味ください。

きまぐれクックさんの動画でも人気の“ヤンニョムソース”をピザ用に共同開発！エビやアサリなどの魚介の旨みを凝縮しつつ、リンゴやウメのフルーティーな酸味を加え、濃厚で甘辛いコクのある味わいに仕上げました。

☆メニュー開発の様子は「きまぐれクック」YouTubeで公開中 https://youtu.be/6E7iYHr5veo

■豪華シーフード×甘辛ヤンニョム！ 『3種魚介のヤンニョムシーフード』

エビ・カニ・イカの“魚介ゴールデントリオ”に特製の甘辛ヤンニョムソースを合わせた贅沢なシーフードピザ。

生搾りフレッシュレモンで、爽やかな味わいも楽しめます。

きまぐれクック監修

『3種魚介のヤンニョムシーフード』

Pサイズ：3,080円～

Mサイズ：3,580円～

Lサイズ：5,900円～

※ハーフ＆ハーフは「きまぐれクック監修 ヤンニョムカルビピザ」との組み合わせでのみご注文いただけます

※テイクアウト割引サービスは対象外となります

■甘辛×旨みの王道！ 『ヤンニョムカルビピザ』

甘辛い特製ヤンニョムソースをよく絡めたジューシーなカルビと、もやしのシャキシャキ食感が相性抜群。動画由来の“焼肉系ピザ”をピザーラ流にアレンジした食べ応えのある一枚。

きまぐれクック監修

『ヤンニョムカルビ』

Pサイズ：2,740円～

Mサイズ：3,180円～

Lサイズ：5,240円～

※ハーフ＆ハーフは「きまぐれクック監修 3種魚介のヤンニョムシーフード」との組み合わせでのみご注文いただけます

※テイクアウト割引サービスは対象外となります

※価格は税込です ※生地タイプにより価格が異なります

※販売期間・価格は予告なく変更する場合あります ※写真はイメージです

華麗な包丁捌きで魚を捌く『魚捌き系YouTuber』

YouTubeの登録者数は2025年7月3日時点で1,400万人を突破。

「さばいていくっ！」の決め台詞とともに繰り広げられる包丁捌きで、老若男女問わず幅広い層から支持を集めている。

https://www.youtube.com/@kimagurecook