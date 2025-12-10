ハンドボール2025‐26 リーグＨレギュラーシーズン「ジークスター東京vsアルバモス大阪」の一戦をCS放送日テレジータスで12/13(土)16：45～無料生中継！

株式会社ＣＳ日本




CS放送日テレジータスでは、12月13日（土）ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）で開催される、2025-26リーグＨ レギュラーシーズン男子第13節「ジークスター東京vsアルバモス大阪」 を無料生中継でお届けします。



現在4位のジークスター東京は、開幕から全勝でトップを走り続ける豊田合成ブルーファルコン名古屋以下、上位3チーム追走へ負けられない一戦。一方、現在9位のアルバモス大阪は、直近3試合を2勝１分の負けなし。巻き返しへ勢いに乗る。



日テレジータスでは、毎月注目の試合をピックアップマッチとして無料生中継します（CS放送スカパー257）。今後の放送対象試合につきましては、決まり次第日テレジータス公式HPでお知らせいたします。リーグＨ2代目王座をかけた熱き戦いをぜひお楽しみください。



＜放送日程＞


ハンドボール2025‐26 リーグＨ


ジークスター東京(4位) vs アルバモス大阪(9位) ※第12節終了時順位


12月13日(土)16：45～19：15　～ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館)～ 生中継／生配信　無料


【解説】夏山陽平　【実況】飯塚 治


※放送日時変更の可能性あり



こちらの試合の模様は登録不要で無料視聴が可能！*1


スカパー！に未加入の方でもスカパー！「日テレジータス」にて無料でご視聴いただけます。


TVのCSボタンを押し、チャンネル（CS257）を選局してください（登録不要）。


＊1…BS・110度CS放送の視聴環境が必要です。



さらに、スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*2も対応！


＊2…スカパー！サービスで放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応



