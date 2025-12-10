SNSで話題沸騰中！“大盛り肉丼界のパイオニア”が贈る大迫力のクリスマスプレゼント！クリスマス前から注文殺到の「クリスマスモンスター丼」好評発売中！

株式会社アントワークス

丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」を運営する株式会社アントワークス(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：早川 淳)は、2025年12月1日 (月)～25日（木）の25日間限定でクリスマス特別メニュー『クリスマスモンスター丼』を全国の店舗(一部店舗を除く)にて販売しております。

【販売直後から話題沸騰！クリぼっちの腹を満たす、背徳のクリスマス限定丼！】

すた丼屋のクリスマス企画として、12月1日(月)より『クリスマスモンスター丼/油そば』を販売しております。今年も「クリぼっち」のお客様から多くのご注文をいただいておりますが、カップルや友達同士でシェアしながら召し上がるお客様も見られ、非常に幅広い客層にご好評いただいております。販売数も昨年同時期を上回る勢いで進んでおり、すでに販売予定数量を上回るペースとなっています。SNS上では、「今年も食べにきました♪」「クリぼっちには最適😎✌️」「今年のクリスマスメニューはすた丼に決まりました！」など、多くの反響をいただいております。

また、クリスマス企画では初となる「油そば」も好評で、『クリスマスモンスター丼/油そば』をご注文されるお客様のうち、約4割が「油そば」を選択されております。丼とは異なる食べ応えと満足感が支持されており、想定以上に多くのお客様にご注文いただいております。

近年の物価高騰で「安くてお腹いっぱい食べられるグルメ」への需要が高まる中、満足感と圧倒的ボリュームを楽しめるインスパイア系が強い支持を集めています。

当店も「安くて旨いものを腹いっぱい食べて頑張ってもらいたい」という創業時の想いをもとに、そうしたニーズに応えるべく、当店の看板商品である「すた丼」をベースに、“ニンニクのパンチ”とボリューム感をさらに追求し、丼だけでなく麺との相性も考慮した“ボリューム×ニンニクのパンチ”のコンセプトのもと、麺にも合う味わいと豪快なビジュアルを兼ね備えた、インスパイア系ツリー丼『クリスマスモンスター丼/油そば』を開発いたしました。ぜひ当店の『クリスマスモンスター丼/油そば』で背徳感あふれる特別なクリスマスをお過ごしいただければ幸いです。

【すた丼屋とインスパイア系を融合！ニンニク・背脂・肉マシマシマシのモンスター丼！】

『クリスマスモンスター丼』は、茶碗約3杯分の大盛りご飯に、並盛の2倍の「すたみな焼き」、雪に見立てた「背脂」と「ニンニク」、「チャーシュー」、すた丼に使用しているすたダレで味付けした「キャベツ」、「もやし」、新たなトッピングとして登場した「明太ポテサラ」と「フライドニンニクラー油」、仕上げに「チーズ」を盛り付けた、総カロリー約2,200kcalのインスパイア系モンスター級丼ぶりです。すた丼屋ならではのニンニクのパンチが効いた秘伝のニンニク醤油ダレとインスパイア系のスタイルが融合した、豪快で贅沢な一杯に仕上げました。

また、丼だけではなく、『クリスマスモンスター油そば』もご用意いたしました。『クリスマスモンスター油そば』は麺2玉まで増量無料のため、ニンニクのパンチが効いた肉と具材、小麦の風味香る全粒粉麺をボリューム感満載でお楽しみいただけます。

『クリスマスモンスター丼』 2,290円（税込）

『クリスマスモンスター油そば』 2,290円（税込）

【今年もテイクアウト販売致します！家でもモンスター丼が再現可能！】

今回販売する『クリスマスモンスター丼/油そば』は、今年もテイクアウト可能でご自宅でもお楽しみいただけます。チーズ・フライドニンニクラー油・明太ポテサラ・チャーシュー・背脂・もやし・キャベツ・ニンニクを詰め合わせたキットと並盛の約2倍の肉を盛り付けた『すた丼肉増量』をセットで提供いたします。ご自宅で自由に盛り付け、自分だけのモンスター丼をお楽しみいただけます。

【『クリスマスモンスター丼/油そば』商品概要】

■価格：

＜店内でのご飲食＞

生玉子・味噌汁付 2,290円（税込）（「ニ」ンニク背脂「肉」マシマシマシ「ク」リスマス）

※『クリスマスモンスター油そば』には味噌汁はつきません。

＜テイクアウト＞

温泉玉子付き 2,290円（税込）（「ニ」ンニク背脂「肉」マシマシマシ「ク」リスマス）

※デリバリーは販売価格が異なります。

■販売期間 ：2025年12月1日（月）～25日（木） 25日限定

■販売店舗：「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗

※一部店舗、デリバリー専門店を除く。詳細はホームページ：https://sutadonya.com/をご覧ください

【「伝説のすた丼屋」概要】

“すた丼”とは、低温で油通しし余分な脂を溶かし落としつつ旨味を閉じ込めたジューシーで柔らかな豚バラ肉に“秘伝のニンニク醤油ダレ”を絡めて、高火力と鍋を操る職人技で一気に炒め上げ、並盛でも茶碗約3杯分もの大盛りご飯の上に盛ったすたみなとボリューム満点の丼ぶりです。1971年に多摩地区で創業したラーメン店の創業者が『若いやつらに安くて旨いものを腹いっぱい食べさせてやりたい』という想いを込めて試行錯誤の末に生み出したまかない飯がルーツとなっております。この“すた丼”を軸に、すた丼の秘伝のニンニク醤油ダレで漬け込んだ”鬼盛りすたみな唐揚げ”などすたみなとボリューム満点の商品を取り揃え、首都圏を中心に北は北海道、南は沖縄まで全国185店舗（2025年12月現在）を展開しております。

【会社概要】

■社名 ： 株式会社アントワークス

■本社所在地： 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-21-7

■代表取締役社長： 早川 淳

■事業内容 ： 飲食事業「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」「伝説の肉そば屋」「デンバープレミアム」「伝説のステーキ屋」「き久好」運営

■創業／設立： 1971年／1989年

■資本金 ： 4,500万円

■従業員数 ： 社員212名、アルバイト1,344名(2025年12月現在)

■URL ： http://antoworks.com/