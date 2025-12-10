【ダイナースクラブ特別協賛】青山学院大学主催のピッチコンテスト「青山ビジネスプランコンテスト2025」開催。気軽な社会貢献を実現する「共創型スマートゴミ箱」が応募56組の頂点へ。

三井住友トラストクラブ株式会社

ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブ株式会社（代表取締役社長：五十嵐 幸司、以下当社）は、2025年12月に日本での創業65周年を迎えたことを記念し、これからの時代を担う若い世代へ向けた施策を複数開催しています。その一環としてこのたび、次世代を担う若い起業家精神の育成と社会課題解決への取り組みを支援するべく、青山学院大学が主催する「青山ビジネスプランコンテスト2025」に特別協賛し、2025年11月29日（土）に開催された最終審査会において、応募総数56組の中から最優秀賞、優秀賞を受賞したチームに対し賞金を贈呈しました。

■ 「青山ビジネスプランコンテスト2025」について

本コンテストは、青山学院の高校生・大学生・大学院生を対象に、起業家精神（アントレプレナーシップ）の育成と新たなビジネスにチャレンジする土壌を築くためにスタートアップを支援するイベントです。本コンテストの前身となる「アイデアピッチコンテスト」から数えて、今年で７回目の開催となりました。

今年は、大学生39組、大学院生2組、青山ビジネススクール生15組の計56件と、例年より多くの応募があり、厳正な1次審査を経て選出された5組が最終審査会でプレゼンテーションを行いました。

■ ダイナースクラブの協賛経緯と目的

- 日時：2025年11月29日（土）17:00～20:00- 会場：青山学院大学 青山キャンパス マクレイ記念館（新図書館）- 審査員：審査員長：高橋 文郎 学校法人長沼スクール（東京日本語学校）理事長、青山学院大学 名誉教授審査員 ：冨澤 伸彰 三井住友トラストクラブ株式会社 常務取締役審査員 ：熊平 美香 昭和女子大学キャリアカレッジ学院長、青山学院大学 大学院 国際マネジメント研究科 特任教授審査員 ：加藤 由紀子 SBIインベストメント株式会社取締役執行役員 CVC事業部長- 協賛：特別協賛：ダイナースクラブ（発行会社：三井住友トラストクラブ株式会社）協賛：日本航空株式会社、株式会社JAL航空みらいラボ、エア・カナダ、セガサミーホールディングス株式会社- 最終審査通過者（当日の登壇順）：1. 河合貴仁「地方高校生向けサービス ユメリンク」（国際政治経済学部）2. 瀬川侑汰/西村仁/江藤慎平/コレソフニキタ「共創型スマートゴミ箱 GOALL」（青山ビジネススクール）3. 中田歩希「Formeet（発達特性可視化就労支援アプリ）」（国際政治経済学部）4. 粕谷ありさ「クリニック向け医療の質評価・改善サービス」 （青山ビジネススクール）5. 宮城一平/松塚謙悟「BeBro Japan（訪日外国人向け学生ガイド）」（国際政治経済学部）

当社は日本での創業65周年を迎え、長年積み上げてきたブランドの価値や経験を大切にしていくと同時に、次の時代に向けた新たな施策にも積極的に取り組んでいます。具体的には、若手音楽家の支援や日本酒の若手醸造家の顕彰、女子プロゴルファーのスポンサーなどを行っており、今回の青山ビジネスプランコンテストへの協賛もその一環です。また、本協賛にあたっては当社若手社員が主導して準備を進めました。

なお、当社は本コンテストの特別協賛の特典として、学生たちが提案する事業の実現をサポートするべく、最優秀賞として30万円、優秀賞として20万円の賞金を提供しました。

■ 最終審査会の様子

当日は、1次審査を経て選出された5組が、1組あたり持ち時間20分（プレゼンテーション10分＋質疑応答10分）で発表。どの発表者も、定量的な分析や企業へのヒアリング結果を踏まえた説得力のある企画提案を行い、審査員からは感心のコメントとともに活発な質疑応答が展開されました。

審査員長の高橋氏（青山学院大学名誉教授）と当社の冨澤（常務取締役）をはじめとする審査員が、「実現可能性」「市場性/収益性」「社会性」「独創性」「青学マインド」の5項目で公平な評価を実施した結果、最優秀賞は、各項目でいずれも高い評価を得た、青山ビジネススクールの瀬川侑汰さん・西村仁さん・江藤慎平さん・コレソフニキタさんが提案した「共創型スマートゴミ箱 GOALL」が受賞。

（左）最優秀賞を受賞した「共創型スマートゴミ箱 GOALL」チーム／（右）優秀賞を受賞した「BeBro Japan」チーム

会場にはダイナースクラブのブースを設置し、歴代カードやメタルカードの展示、会員誌「シグネチャー」やノベルティの配布を実施。多くの学生や観覧者の方にお立ち寄りいただき、学生からは「世界初のクレジットカードは紙なのですね」「いつかプレミアムカードを持ちたいです」といった声をいただきました。

■ 今後の取り組み

今回、最優秀賞を受賞したチームと当社社長の五十嵐の対談記事を会員誌「シグネチャー」2026年4月号で掲載します。最終審査会では語り切れなかった構想を受賞メンバーに伺ったり、現役の経営者である五十嵐の目から見て感じたことなどを記事として掲載し、読者であるダイナースクラブ会員にご覧いただきます。

また、2026年2月に行われる、本コンテスト出場者を集めたアフターパーティーにも引き続き参加し、起業家を目指す学生たちとの交流を図ってまいります。

当社は今後も、次世代を担う若い人材を応援する取り組みを、積極的に展開してまいります。

