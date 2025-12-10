【グランドニッコー東京 台場】『大人のいちごパフェ』提供期間：2026年1月5日（月）～ 2月28日（土）～旬の“あまおう”で仕立てたカクテル3種も登場～

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときをお届けするグランドニッコー東京 台場（住所：東京都港区 総支配人：塚田 忠保）は、ホテル最上階から東京の夜景を一望できる「The Bar & Lounge」にて、冬の果実が演出するエレガントな一品『大人のいちごパフェ』と、旬のあまおうを贅沢に使用した『Strawberry Cocktail Selection』を、2026年1月5日（月）～2月28日（土）の期間限定で提供いたします。

The Bar & Lounge「大人のいちごパフェ」イメージ

当ホテルでは、東京の夜景を一望できる「The Bar & Lounge」にて、食事やお酒の後に楽しめる“大人のデザート”を提供しています。実際にバーで提供しているお酒を使用しているほか、カクテルグラスやワイングラスなどに盛り付けた、バーならではの締めのデザートです。

1・2月に登場する『大人のいちごパフェ』は、いちご本来の香りと瑞々しさを閉じ込めたジュレをベースに、フレッシュないちご、優雅な白ワイン風味の金柑のコンポートを重ねた、冬ならではの華やかな一品です。中央にはバニラアイス、仕上げには繊細にきらめく飴細工と金箔を纏わせました。主役であるいちごの可憐さが際立つ、冬にふさわしい上質なパフェです。

同期間、いちごの王様“あまおう”の魅力をさまざまなスタイルでお楽しみいただけるカクテルが3種類登場いたします。紅茶の香りが心地よく広がる「あまおうダージリンクーラー」は軽やかな味わいが魅力的な一杯です。「あまおうアレキサンダー」は、ミルキーな余韻が続くなめらかな口当たりが冬の夜に調和します。果実の甘みと深みを兼ね備えた「あまおうレオナルド」の華やかな赤は視覚にも印象的です。

冬のバータイムを彩る大人のパフェと、旬を閉じ込めたカクテルでラグジュアリーなひとときをお過ごしください。

【提供概要】

「大人のいちごパフェ」

料金 ：\2,700

「Strawberry Cocktail Selection」

■あまおうダージリンクーラー（写真左）\2,700

■あまおうアレキサンダー（写真中央） \2,700

■あまおうレオナルド（写真右） \3,000

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2213/table/4068_1_c204620c24b69a4391ffa4719b37553a.jpg?v=202512101227 ]

グランドニッコー東京 台場

ブランドメッセージ「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」



レインボーブリッジを越えればそこは日常を離れた別世界。陽の光に輝く水面と青く澄みわたる風、心弾む特別な時がはじまります。高層階のレストラン、ゲストルームからは東京湾のパノラマビューが見渡せ、海の向こうには表情豊かな東京の街が広がります。大切にしたのは「晴れやかな気持ちで笑顔あふれるひとときを」という思い。心がほどけていくような喜びに満ちた体験をお届けします。



【グランドニッコー東京 台場の施設概要】

所在地 ： 東京都港区台場2丁目6-1

敷地面積 ： 20,870平方メートル （6,313坪）

ホテル ： 地下3階 地上30階

延床面積 ： 123,775平方メートル （37,507坪）

施設構成 ： 客室数882室、宴会場17室、レストラン・バー9カ所、ウエディングチャペル2カ所、神殿、フィットネスクラブ、屋外プール、エステ、ギャラリー ほか

アクセス ： 新交通ゆりかもめ 台場駅に直結 / りんかい線東京テレポート駅 徒歩約10分

電話番号 ： 03-5500-6711（代表）

公式サイト： https://www.tokyo.grandnikko.com/