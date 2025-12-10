【大阪EXPO】離職率を15％改善！3分のアンケートで心の状態を可視化する「ミキワメ」が、離職を抑制する秘訣をブースで公開

株式会社リーディングマーク

HR事業「ミキワメ」を提供する株式会社リーディングマーク（本社：東京都港区、代表取締役：飯田 悠司）は、2025年12月17日（水）～19日（金）までインテックス大阪で開催される「DX 総合EXPO 2025 冬 大阪」に出展いたします。(ブース番号：S10-19)

出展ブースでは、自社のHRテクノロジー「ミキワメ」シリーズを中心に、人々の自己実現を支援するための最新ソリューションを紹介します。

■ 出展概要

展示会名：DX 総合EXPO 2025 冬 大阪（働き方改革 Week）

会期：2025年12月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

会場：インテックス大阪（〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5-102）

ブース番号：S10-19

公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka

【商談予約】受付中 :https://expo.bizcrew.jp/event/14867/module/booth/383561/360286?pcode=2025-win-osaka-DX-search

■ 出展内容

会場では、以下のソリューションを体験デモを交えてご紹介します。

「ミキワメ 適性検査」

自社で活躍できる人材を約10分で見極める適性検査。採用・配属の精度向上を支援します。

「ミキワメ ウェルビーイングサーベイ」

社員のメンタルコンディションを可視化し、性格特性に基づくアドバイスでウェルビーイングの向上を支援します。

「ミキワメ マネジメント」

1on1を起点に目標設定・振り返りを仕組み化し、マネジメント品質の平準化とパフォーマンス最大化

を実現します。

これらのソリューションを通じて、企業が人材データを経営資源として活用し、組織の生産性向上

と従業員のウェルビーイングを両立する仕組みを提案します。

・ミキワメ 適性検査

ミキワメ 適性検査は、「採用のミスマッチ」を防ぐためのサービスです。スマホやPCから回答できる10分の性格検査を受検することで、貴社にとって活躍する人材かどうかがひと目でわかります。

採用企業で活躍している社員の特徴と採用候補者の性格を比較することで、候補者の採用お勧め度や懸念点を確認でき、採用のミスマッチを減らすことができます。現在、社員数1,000人を超える大企業から、全国のスタートアップ企業、中小中堅企業まで幅広くご活用頂き、累計利用企業数は5,000社、累計受検者数は150万名となりました。

・ミキワメ ウェルビーイングサーベイ

ミキワメ ウェルビーイングサーベイは、社員の心の幸福度を向上させ、休職や離職を防ぐサービスです。スマホやPCから3分で完了するコンディションアンケートに、社員が定期的に回答することで、組織と個人のメンタルのコンディションを可視化することができます。社員の性格と心理状態を元に、サポートが必要な社員を可視化し、ケアの方法をAIが提示し離職・休職を防ぎます。また、受検者本人にもアドバイスを提供し社員の自律自走を支援します。

・ミキワメ マネジメント

ミキワメ マネジメントは、社員の性格・心身状態・目標進捗をふまえた1on1を実現できるサービスです。AIによるアドバイスをもとに、メンバーそれぞれに最適なマネジメントを提供します。1on1を起点にネクストアクションを決めるサイクルをつくり、マネジメントの質を高めることで、メンバーの自律自走を促し、成果向上と成長を支援します。本サービスにより組織としてのパフォーマンス向上はもちろん、一人ひとりが達成感を得られる持続的なマネジメント環境を実現できます。

会社概要

会社名：株式会社リーディングマーク

代表者：代表取締役社長 飯田 悠司

設立：2008年1月

所在地：〒105-0001 東京都港区⻁ノ門3-8-21 ⻁ノ門33番ビル 10階

コーポレートサイト：https://www.leadingmark.jp/(https://www.leadingmark.jp/)

採用サイト：https://recruit.leadingmark.jp/(https://recruit.leadingmark.jp/)

事業内容：「Personality Tech」を通じたHR事業

-自社で活躍できる社員を10分間でミキワメる「ミキワメ 適性検査(https://recruit.leadingmark.jp/)」

-社員のメンタル状態を可視化し、性格をもとにアドバイスをすることでウェルビーイングを実現「ミキワメ ウェルビーイングサーベイ(https://mikiwame.com/well-being.html)」

-1on1を起点に社員のパフォーマンスを最大化する「ミキワメ マネジメント(https://mikiwame.com/management.html)」

-日本最大級の優秀層就活支援サービス「ミキワメ就活(https://www.recme.jp/)」

-会員制の就職活動支援プログラム「NEXVEL（ネクスベル）(https://nexvel.co.jp/)」

-適性検査、人事、採用などに関する情報発信ブログ「ミキワメラボ(https://mikiwame.com/lab/)」