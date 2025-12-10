Bounce、「MACHI HOP PROJECT」京都市での展開に参画

Bounce Japan 合同会社Bounce、「MACHI HOP PROJECT」京都市での展開に参画

世界4,000都市・35,000拠点以上で手荷物預かりサービスを展開する「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」を運営する Bounce Japan 合同会社(https://ja.bounce.com/)（以下、Bounce）は、Airporter、RelyonTrip、GRACY の3社とともに進める観光回遊促進プロジェクト 「MACHI HOP PROJECT」 の第二弾として、2025年11月28日より京都市内での取り組みを開始しました。

本プロジェクトは、観光客の一極集中やオーバーツーリズムが深刻化する観光都市において、手荷物預かりサービス・回遊促進施策・ガイドサービスを組み合わせ、街全体での自然な回遊を促進する取り組みです。Bounce(https://ja.bounce.com/)は本プロジェクトの中核要素である 「手ぶら観光環境の整備」 を担い、京都市内のホテル・商店・カフェ・商業施設などと連携して手荷物預かりスポットを広げることで、観光動線の分散と地域経済の活性化を後押しします。

京都市で顕在化するオーバーツーリズムと回遊促進の必要性

京都市では、市バスの混雑、生活道路への流入、無断撮影、騒音・ゴミ問題など、観光客の集中による住民生活への影響が大きな課題となっています。2025年9月の訪日外客数は過去最高の 326.7 万人（JNTO 推計値）となり、観光需要の拡大は一層加速。人気観光地に訪問が集中し、地域間の観光経済格差も深刻化しています。

「MACHI HOP PROJECT」では、手荷物の負担を取り除き、訪れやすさのハードルを下げることで、徒歩での回遊や地下鉄への移動シフトを促進。祇園・東山といった中心部だけでなく、嵐山・京都駅周辺・大原・南禅寺周辺の4エリアへ自然に誘導し、観光客の滞在先を広げる取り組みを展開します。

※1 日本政府観光局（JNTO）2025年9月推計値

Bounce の役割

手荷物預かりスポットの拡充で「手ぶら観光」を当たり前に

Bounce(https://ja.bounce.com/)は、日本国内650都市・5,000拠点以上で展開する手荷物預かりネットワークを活用し、「預けたい時に預けられる」環境づくりを京都市内でも強化します。

Bounce が京都で担う主な役割- ホテル・商業施設・カフェ等との連携により、手荷物預かりスポット（MACHI HOP POINT）を拡大- 大型荷物を持ち歩く心理的・物理的負担を軽減し、これまで行きにくかったスポットへの移動を後押し- AIRPORTER の当日配送サービスとの連携により、旅行者がより軽快に街を巡れる環境を整備

手荷物預かりは旅の初動に最も大きな影響を与える要素であり、Bounce(https://ja.bounce.com/)は「手ぶら観光」をあらゆる旅行者に提供することで、観光集中の緩和と地域回遊の活性化に貢献してまいります。

「MACHI HOP PROJECT」の取り組みについて

１.手荷物預かり

・Airporter、Bounce(https://ja.bounce.com/)が提供する配送・手荷物預かりサービスを、ホテル・商業施設・カフェ等と連携して展開

・手荷物預かりスポットをさらに拡充し、「預けたい時に預けられる」快適な観光体験を実現

２.回遊促進

・「手ぶら」だから行ける小路地、小規模店舗、文化体験スポットをMAPやガイドで紹介

・Google Mapと連動した「MACHI HOP MAP」（パンフレット＋QR）を、手荷物預かり所である「MACHI HOP POINT」で配布

・必要に応じて国際交流プラットフォームを運営するGRACYと連携し、日本人学生がインバウンド観光客を案内する現地ガイドサービスを提供

３.手荷物預かりスポットの情報発信・話題化

・インバウンド観光客へ認知を広げるため、専用タグを導入しSNSや旅行サイト等で情報を発信

・MACHI HOP Kyoto版サイトにてスポット情報や体験コンテンツを公開

https://keen-maize-cba.notion.site/MACHI-HOP-Kyoto-Hidden-Spots-Local-Experiences-27eca7fa977080c9a155d6e6e172371c

参画企業

株式会社Airporter：手荷物当日配送サービス

Bounce Japan 合同会社：世界最大級の手荷物預かりプラットフォーム

株式会社RelyonTrip：「SASSY」アプリによる観光情報の発信

株式会社GRACY：地元ガイドとのマッチングサービス「Hello.Guide」

Bounce について

「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」は、旅行中や外出先で荷物を一時的に預けたい利用者と、空きスペースを活用したい店舗・施設をつなぐ世界最大級の手荷物預かりプラットフォームです。

2019年に米国で創業し、現在は世界4,000都市・35,000拠点以上に展開。日本国内では650都市・5,000拠点以上でサービスを提供しています。完全キャッシュレス、多言語対応、最大100万円補償付きで、安全かつ利便性の高い手荷物預かりを提供しています。

公式サイト：https://ja.bounce.com/

※2「世界最大」の表現は、当社が2025年7月時点で実施した独自調査に基づきます。

【調査対象】国内外の主要な手荷物預かり事業者

【比較項目】拠点数・展開都市数・展開国数

【調査方法】各社の公開情報に基づいた自社調査（2025年7月実施）

【会社概要】

会社名： Bounce Japan 合同会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア WeWork 39階

設立： 2019年

お問い合わせ： press-jp@bounce.com