川崎ブレイブサンダースホームゲーム12/13,14「川崎フロンターレコラボデイズ」開催
川崎ブレイブサンダースでは、12月13日(土)、14日(日)に開催するホーム・アルバルク東京戦(会場：東急ドレッセとどろきアリーナ)において、川崎市をホームタウンとするJリーグクラブ「川崎フロンターレ」とのコラボレーションイベントを実施いたします。
ゲスト
12月13日(土)「ふろん太」「カブレラ」来場
川崎フロンターレのマスコット「ふろん太」と「カブレラ」が来場。川崎ブレイブサンダースのマスコット「ロウル」と共にコート上のイベントに登場して、会場を盛り上げます。
サンダーススクエアステージショー
ふろん太とカブレラもステージに登場し、IRIS・ロウルとともに応援練習等に参加します。
※雨天・荒天時は中止となります。
時間：15:30頃
場所：サンダーススクエア ステージ
サンダースファミリーウォーミングアップ
ふろん太・カブレラも一緒に試合前の応援練習に参加します。
時間：16:50頃
場所：コート上
スーパープレッシャーチャレンジ
挑戦者がフリースローラインからシュートを打って制限時間内にシュートが１本でも入ればチャレンジ成功。ご来場のお客様にスペシャル成功特典があるイベントです。ふろん太とカブレラもチャレンジを応援します
時間：第1Q終了後インターバル
場所：コート上
ダンスダンスサンダース
楽曲にあわせて踊るハーフタイムイベント「ダンスダンスサンダース」に登場し、会場を盛り上げます。
時間：ハーフタイム
場所：コート上
ハーフタイムイベント『マスコット フォトパーティ』
カメラを使ったパーティーゲーム「フォトパーティ」。今回はイベント特別ルールで仲良く遊びます。
時間：ハーフタイム
場所：コート上
試合後ご挨拶
コート上で選手がお客さまに挨拶するタイミングで、コート周辺に登場して、一緒にご挨拶します。
時間：試合終了後
場所：コート周辺
12月14日(日) 佐々木旭選手、名願斗哉選手 来場
川崎フロンターレの佐々木旭(ささき あさひ)選手、名願斗哉(みょうがん とうや)選手が来場します。佐々木旭選手には川崎ブレイブサンダース#13 津山 尚大 選手との対談にもご参加いただきました。
※選手のコンディション等の都合により、当日の来場選手が変更となる可能性がございます。
サンダースバズーカショット presented by 東急コミュニティー
コートに向かって元気にアピールしてくださった方に向けて、佐々木選手・名願選手がタオルを打ち込みます！
時間：第2Qオフィシャルタイムアウト
場所：コート上
ハーフタイムイベント
佐々木選手・名願選手がバスケに挑戦します！サインボールの蹴り込みも行いますのでお楽しみに！
時間：ハーフタイム
場所：コート上
イベント
ふろん太ふわふわ登場
【日時】
12月13日(土)13:00～17:00
12月14日(日)11:00～15:00
【場所】
等々力緑地 催し物広場(ステージ裏)
【対象】
3～12歳
【利用金額】
・一般のお客さま：1回400円(5分間)
・川崎フロンターレファンクラブ＜後援会＞会員/川崎ブレイブサンダースファンクラブ会員：1回300円(5分間)
※川崎フロンターレファンクラブ＜後援会＞会員証をお持ちの方はジャンピングロウルを100円でご利用いただけます。
グッズ販売商品フロンターレ×ブレイブサンダース コラボ 「Boracelet」
「Boracelet」は、川崎フロンターレと川崎ブレイブサンダースで実際に使用されていた使えなくなったサッカーボールとバスケットボールを丁寧に解体し、小さなパーツへと裁断・組み上げてつくったアップサイクルアクセサリーです。川崎のプロスポーツクラブの懸け橋として、ブレスレットや鞄に付けるアクセサリーとしても活用します。
※川崎ブレイブサンダースで販売されるBoraceletは留め具がバスケットボールになっています。川崎フロンターレで販売されるBoraceletは留め具がサッカーボールになっています。
数量：50個
価格：2,900円(税込)
販売概要
川崎ブレイブサンダースホームゲーム 会場販売
【販売開始】
B.LEAGUE 2025-26シーズン B1リーグ戦 第14節 アルバルク東京戦
12月13日(土)アーリーオープン(13:00)～
※オンラインショップでの販売はございません
※アーリーオープンは1Fグッズショップのみとなります。
【販売場所】
・川崎ブレイブサンダース グッズショップ(アリーナ1F)
※ショップ入場には当日の川崎ブレイブサンダース ホームゲーム観戦チケットが必要です
川崎フロンターレホームゲーム 会場販売
【販売開始】
明治安田J1第37節 vsサンフレッチェ広島
11月30日(日)
【販売場所】
・川崎フロンターレ グッズショップ (野球場前広場)
Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
神奈川県川崎市中原区等々力1-1
試合概要
日程・試合情報
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦 第15節
川崎ブレイブサンダース vs アルバルク東京
2025年12月13日(土)17:05試合開始
2025年12月14日(日)15:05試合開始
会場
東急ドレッセとどろきアリーナ
神奈川県川崎市中原区等々力1-3
観戦チケットのご購入購入方法
川崎ブレイブサンダース ホームゲーム観戦チケットは、B.LEAGUE TICKETからご購入いただけます。チケット購入の詳細は、「チケット購入方法(https://kawasaki-bravethunders.com/ticket/seatbuy/)」のページをご覧ください。
