川崎ブレイブサンダースホームゲーム12/13,14「川崎フロンターレコラボデイズ」開催

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース

川崎ブレイブサンダースでは、12月13日(土)、14日(日)に開催するホーム・アルバルク東京戦(会場：東急ドレッセとどろきアリーナ)において、川崎市をホームタウンとするJリーグクラブ「川崎フロンターレ」とのコラボレーションイベントを実施いたします。





川崎フロンターレのマスコットである「ふろん太」と「カブレラ」の来場の他、様々なイベントを実施予定です。同じ川崎市で活動するプロスポーツチームとして、競技の垣根を越えた交流の一環でチームを盛り上げていただきます。

ゲスト

12月13日(土)「ふろん太」「カブレラ」来場

川崎フロンターレのマスコット「ふろん太」と「カブレラ」が来場。川崎ブレイブサンダースのマスコット「ロウル」と共にコート上のイベントに登場して、会場を盛り上げます。

サンダーススクエアステージショー

ふろん太とカブレラもステージに登場し、IRIS・ロウルとともに応援練習等に参加します。

※雨天・荒天時は中止となります。



時間：15:30頃

場所：サンダーススクエア ステージ

サンダースファミリーウォーミングアップ

ふろん太・カブレラも一緒に試合前の応援練習に参加します。



時間：16:50頃

場所：コート上

スーパープレッシャーチャレンジ

挑戦者がフリースローラインからシュートを打って制限時間内にシュートが１本でも入ればチャレンジ成功。ご来場のお客様にスペシャル成功特典があるイベントです。ふろん太とカブレラもチャレンジを応援します



時間：第1Q終了後インターバル

場所：コート上

ダンスダンスサンダース

楽曲にあわせて踊るハーフタイムイベント「ダンスダンスサンダース」に登場し、会場を盛り上げます。



時間：ハーフタイム

場所：コート上

ハーフタイムイベント『マスコット フォトパーティ』

カメラを使ったパーティーゲーム「フォトパーティ」。今回はイベント特別ルールで仲良く遊びます。



時間：ハーフタイム

場所：コート上

試合後ご挨拶

コート上で選手がお客さまに挨拶するタイミングで、コート周辺に登場して、一緒にご挨拶します。



時間：試合終了後

場所：コート周辺

12月14日(日) 佐々木旭選手、名願斗哉選手 来場

川崎フロンターレの佐々木旭(ささき あさひ)選手、名願斗哉(みょうがん とうや)選手が来場します。佐々木旭選手には川崎ブレイブサンダース#13 津山 尚大 選手との対談にもご参加いただきました。

※選手のコンディション等の都合により、当日の来場選手が変更となる可能性がございます。

サンダースバズーカショット presented by 東急コミュニティー

コートに向かって元気にアピールしてくださった方に向けて、佐々木選手・名願選手がタオルを打ち込みます！



時間：第2Qオフィシャルタイムアウト

場所：コート上

ハーフタイムイベント

佐々木選手・名願選手がバスケに挑戦します！サインボールの蹴り込みも行いますのでお楽しみに！



時間：ハーフタイム

場所：コート上

イベント

ふろん太ふわふわ登場

【日時】

12月13日(土)13:00～17:00

12月14日(日)11:00～15:00



【場所】

等々力緑地 催し物広場(ステージ裏)



【対象】

3～12歳



【利用金額】

・一般のお客さま：1回400円(5分間)

・川崎フロンターレファンクラブ＜後援会＞会員/川崎ブレイブサンダースファンクラブ会員：1回300円(5分間)

※川崎フロンターレファンクラブ＜後援会＞会員証をお持ちの方はジャンピングロウルを100円でご利用いただけます。

グッズ販売商品フロンターレ×ブレイブサンダース コラボ 「Boracelet」

「Boracelet」は、川崎フロンターレと川崎ブレイブサンダースで実際に使用されていた使えなくなったサッカーボールとバスケットボールを丁寧に解体し、小さなパーツへと裁断・組み上げてつくったアップサイクルアクセサリーです。川崎のプロスポーツクラブの懸け橋として、ブレスレットや鞄に付けるアクセサリーとしても活用します。

※川崎ブレイブサンダースで販売されるBoraceletは留め具がバスケットボールになっています。川崎フロンターレで販売されるBoraceletは留め具がサッカーボールになっています。



数量：50個

価格：2,900円(税込)

販売概要川崎ブレイブサンダースホームゲーム 会場販売

【販売開始】

B.LEAGUE 2025-26シーズン B1リーグ戦 第14節 アルバルク東京戦

12月13日(土)アーリーオープン(13:00)～

※オンラインショップでの販売はございません

※アーリーオープンは1Fグッズショップのみとなります。



【販売場所】

・川崎ブレイブサンダース グッズショップ(アリーナ1F)

※ショップ入場には当日の川崎ブレイブサンダース ホームゲーム観戦チケットが必要です

川崎フロンターレホームゲーム 会場販売

【販売開始】

明治安田J1第37節 vsサンフレッチェ広島

11月30日(日)



【販売場所】

・川崎フロンターレ グッズショップ (野球場前広場)

Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

神奈川県川崎市中原区等々力1-1

試合概要

日程・試合情報

りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦 第15節

川崎ブレイブサンダース vs アルバルク東京

2025年12月13日(土)17:05試合開始

2025年12月14日(日)15:05試合開始

会場

東急ドレッセとどろきアリーナ

神奈川県川崎市中原区等々力1-3

観戦チケットのご購入

購入方法

川崎ブレイブサンダース ホームゲーム観戦チケットは、B.LEAGUE TICKETからご購入いただけます。チケット購入の詳細は、「チケット購入方法(https://kawasaki-bravethunders.com/ticket/seatbuy/)」のページをご覧ください。

▷12/13(土)A東京戦のチケットを購入する(https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/KB/20251213?_gl=1*jklqlr*_ga*NTgwMjUyMDE2LjE3NTYxOTM3NTQ.*_ga_317K6KD8YG*czE3NjUyOTYxMDIkbzM3MCRnMSR0MTc2NTI5Njk1NiRqNjAkbDAkaDA.&_ga=2.199503341.2121159820.1765096127-580252016.1756193754)

▷12/14(日)A東京戦のチケットを購入する(https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/KB/20251214?_gl=1*f1tu0w*_ga*NTgwMjUyMDE2LjE3NTYxOTM3NTQ.*_ga_317K6KD8YG*czE3NjUyOTYxMDIkbzM3MCRnMSR0MTc2NTI5Njk1NiRqNjAkbDAkaDA.&_ga=2.218743002.2121159820.1765096127-580252016.1756193754)