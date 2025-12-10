【ウェスティンホテル横浜】心ときめくバレンタイン。チョコレート＆限定メニューを発表

マリオット・インターナショナル

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜（英語表記：The Westin Yokohama）は、毎年ご好評をいただいているバレンタインチョコレートを1月31日（土）より販売開始、またバレンタインアフタヌーンティーとバレンタイン限定ディナーコースのご予約を12月10日（水）より開始いたします。

日々の食卓に彩りを添えるスイーツを展開する〈シュガーマーチャント〉では、1月31日（土）よりバレンタインチョコレート3種とケーキ2種を発売。神奈川県産の食材を随所に取り入れた、ウェスティンホテル横浜ならではのスイーツが揃います。

〈ロビーラウンジ〉では、期間限定で「バレンタインアフタヌーンティー with リンツチョコレート」を提供。2週間だけの特別なアフタヌーンティーです。

シグネチャーレストラン〈アイアン・ベイ〉では、バレンタインのひとときをより印象的に演出する特別ディナーコース「Love in Bloom（ラブ・イン・ブルーム）」をご用意いたしました。

大切な方へ想いを伝えるひとときにも、自分のための“ご褒美スイーツ”探しにも。ウェスティンホテル横浜が贈る多彩なバレンタインオファーの中から、ぜひあなただけの特別なバレンタインをお楽しみください。

23階シュガー・マーチャント

ボンボンショコラ（6個入）アムール・ド・ショコラルージュショコラ

毎年ご好評いただいているボンボンショコラは、地元・神奈川の食材を随所に取り入れ、ウェスティンホテル横浜らしい“心のつながり”を表現しました。

横浜市の花であるバラをイメージした「ローズ＆神奈川苺」は、地元産いちごのガナッシュにバラとカカオの華やかな香りを重ねた一品です。

「神奈川蜂蜜とレモン」は、神奈川県産の蜂蜜とレモンをホワイトショコラと合わせ、やさしい甘みと爽やかな後味に仕上げました。

ハートのフォルムが印象的な「小田原紅茶 ピスタチオ」は、紅茶のガナッシュとピスタチオ、ホワイトショコラのガナッシュが織りなす上質なマリアージュが魅力です。

クラフトジンの清々しい香りが広がる「神奈川県産クラフトジン プラリネノワゼット」は、ダークショコラとミルクショコラが互いの風味を引き立て合う奥深い味わいに仕上げました。

チョコレートは、寄り添うような優しさをイメージしたペールグリーンのボックスに詰めてご用意します。また、6個入りはチョコレート製のハート型ボックスに詰め込んだ「アムール・ド・ショコラ」も登場します。ロマンティックなギフトとして、大切なひとときを彩ります。

さらに、足柄紅茶の香りを閉じ込めた「足柄ほうじ茶のテリーヌショコラ」もラインアップ。65％ダークショコラとバターの奥深いコクが広がる濃厚なテリーヌは、ワインとの相性も抜群です。

愛と美の象徴である赤いバラをかたどった「ルージュショコラ」は、女性の心をときめかせる優美な佇まい。テイクアウトはもちろん、イートインでもお楽しみいただけます。

【バレンタインコレクション2026詳細】

販売期間：2026年1月31日（土）～2月14日（土）

販売場所：ウェスティンホテル横浜23階 シュガー・マーチャント

ボンボンショコラ（4個入り）2,000円

ボンボンショコラ（6個入）3,000円

アムール・ド・ショコラ 5,000円

足柄ほうじ茶のテリーヌショコラ 2,500円

ルージュショコラ（テイクアウト） 1,200円

ルージュショコラ ラズベリー＆ローズ（イートイン） 2,800円

23階ロビーラウンジ

恋するバレンタインアフタヌーンティー with リンツチョコレート

12月26日より開催中の「恋するいちごアフタヌーンティー with リンツチョコレート」が、期間限定でバレンタイン仕様にドレスアップして登場いたします。

ウェルカムドリンクには、ダークショコラとストロベリー、トニックフォームが重なり合う「ルージュ・カカオ・スパークリング」をご用意。いちごの酸味とトニックの泡が織りなす甘酸っぱく儚い味わいで、恋のきらめきを表現しています。

スイーツには、ハートモチーフをあしらい、よりロマンティックに。可憐で華やかにドレスアップしたスイーツが並びます。また、チョコレートをアクセントにしたさつま芋とヨーグルトのムースや、やさしいピンク色のパンが印象的なジャンボンハムとグリュイエールチーズのサンドイッチなど、バランスのよいセイボリーもご用意。甘いスイーツの合間に心地よい口直しをお楽しみいただけます。

18時以降は、アルコール・ノンアルコールのフリーフローとともにお楽しみいただけるナイトアフタヌーンティーも登場。落ち着いた夜の雰囲気の中で、より大人のバレンタインを演出します。

【恋するバレンタインアフタヌーンティー with リンツチョコレート 開催概要】

開催期間：2026年2月1日（日）～2月14日（土）

営業時間 ：

アフタヌーンティー１.11:30～ / ２.13:45～ / ３.16:00～（3部制・各100分）

ナイトアフタヌーンティー 18:00～22:00 (20:00最終入店・120分制）

料金 ：

アフタヌーンティー 平日 8,650円 / 土日祝 9,700円

ナイトアフタヌーンティー ライト 8,200円 / スタンダード 9,200円 / プレミアム 12,300円

ご予約 ：https://x.gd/plMIF

23階アイアン・ベイ

Love in Bloom

シグネチャーレストラン〈アイアン・ベイ〉では、バレンタイン期間限定の特別ディナーコース「Love in Bloom（ラブ・イン・ブルーム）」をご提供いたします。

コースは、はまぐりとキャビアを組み合わせた華やかな一皿からスタートし、香り豊かなフォアグラのガナッシュへと続きます。薪火グリルで香ばしく焼き上げるアイアン・ベイ自慢の紅富士サーモン、そしてメインの国産牛は、素材そのものの旨みを存分に引き出し、特別な日のディナーをより印象深いものへと昇華させます。

デザートには、バレンタインらしい遊び心を添えたスモア風チョコレートガナッシュをご用意。ロゼワイン3杯を合わせたペアリングコースもお選びいただけます。

【Love in Bloom 開催概要】

開催期間： 2026年2月7日（土）～2月14日（土）

ディナー営業時間：17:30～22:00（L.O.21:30)

料金：コース（6品）：18,000円、ロゼワインペアリング（3杯）6,000円

ご予約：https://x.gd/5etA5

【ウェスティンホテル横浜について】

ウェスティンホテル横浜は2022 年 6 月、国内 6 軒目の「ウェスティン」ブランドのホテルとして横浜のみなとみらいに誕生いたしました。 ウェスティンブランドのビジョンが完全に体現化された新世代のライフスタイル ホテルとして、ゲストの皆様が旅行中でも最高のコンディション でお過ごし いただけるよう、 雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」を 全客室に完備し、 屋内プールやフィットネススタジオ、 国内初のホテル名を冠したヘブンリー スパ バイ ウェスティン などを兼ね備えた１千平方メートル 超の広さを誇る「総合ウェルネスフロア」を擁し、「ウェルビーイング」に重きをおいたサービスおよび施設をご提供しています。ウェスティンホテル横浜は、ビジネスやレジャーを問わず、横浜を訪れる方への快適なステイをお約束いたします。

HP: ウェスティンホテル横浜 | 横浜みなとみらい ホテル(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowy-the-westin-yokohama/overview/?msockid=018fa1ed2b3567e629ebb44c2a1766d7)

Instagram: https://www.instagram.com/westinyokohama/(https://www.instagram.com/westinyokohama/)

Facebook: https://www.facebook.com/westinyokohama

