賃貸R&D施設・賃貸工場の新ブランド「01-LabFactory（ゼロワンラボファクトリー）」始動　第1号施設「01-LabFactory川崎西口」開業

日鉄興和不動産株式会社

日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三輪 正浩）は、新たな賃貸R&D施設・賃貸工場施設ブランド「01-LabFactory（ゼロワンラボファクトリー）」を立ち上げ、第1号施設となる「01-LabFactory川崎西口」を自社で管理運営する興和川崎西口ビルの3階に11月1日開業したことをお知らせいたします。

■「01-LabFactory」ブランドの概要

近年、企業の研究開発部門や生産部門では、オープンイノベーションの推進や高度な人材確保など、事業環境の変化に対応した新たな施設ニーズが高まっています。こうした社会的要請に応えるべく、当社は賃貸R&D施設および賃貸工場施設の開発・運営を目的とした新ブランド「01-LabFactory」を立ち上げました。

「01-LabFactory」には、まだ世の中に存在しない製品やサービスなど、新たな価値を生み出す場所にしたいという思いを込めました。

「0」は、何もない状態や可能性を意味し、

「1」は、そこから生まれる独創的で新たなアイデアを意味します。

【ブランドロゴ】

「01-LabFactory」は、多様な研究分野や技術、才能が集まる「Laboratory」や「Factory」で試行錯誤を繰り返しながら、0から1を生み出し、それをさらに大きくしていくような、まだ見ぬイノベーションが生まれるという場を目指しています。

研究開発や生産活動に必要な施設・環境を提供し、企業のイノベーション創出と産業発展を支援していきます。今後も多様な企業のニーズに応えるべく、先進的な設備・サービスの提供を通じて、産業の発展や地域社会へ貢献してまいります。

■第1号施設「01-LabFactory川崎西口」

「01-LabFactory川崎西口」は、交通アクセスに優れ、産業都市としての歴史を持つ川崎市内に立地しています。既存ビルのコンバージョン工事により、バイオセーフティーレベル（※）2相当の研究に対応可能なウェットラボ仕様へと改修するとともに、フロアには施設入居者が専用で利用可能な会議室やラウンジを設けました。

貸室内は局所排気や給排水の使用にも対応できる設えとし、最大15区画（区画面積：72平方メートル ～881平方メートル ）の貸室を設けることで、企業の多様なニーズに応じた柔軟な利用を可能としています。

興和川崎西口ビル共用部に設けられた職域食堂や1階オフィスエントランスの共用ラウンジ、外部緑地などと合わせて快適な研究環境を提供します。

なお、第2号施設として川崎市高津区での開発を計画しております。同物件は2028年春の竣工を予定している約121,600平方メートル の大規模な開発計画であり、物流施設と一体の施設として計画しており、産業を支援する研究開発や製造・生産活動等、さまざまなニーズに対応できる施設として準備を進めています。

※バイオセーフティレベル：病原体などを扱う実験施設の安全管理レベルを、危険度に応じて4段階に分類したもの。

貸室受付ラウンジ会議室

■施設概要

名称 ：興和川崎西口ビル

所在地 ：神奈川県川崎市幸区堀川町66-2

構造・規模：鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 地上21階・地下2階

延床面積 ：61,933.38平方メートル （18,734.84坪）

竣工年月 ：1988年2月

設計 ：株式会社日本設計

施工 ：株式会社長谷工コーポレーション

■地図・外観