業界初！メールソフトからSMSが送れるサービス「Mail SMS」に送信結果をメールで受信できる新機能が追加

CM.com Japan株式会社（本社：渋谷区恵比寿、代表：Jeroen van Glabbeek）が提供する、「Mail SMS」はメールソフトやメール送信機能からメールアドレスの形式で宛先を指定して、SMSを送信することができるサービスです。従来はCM.comの管理画面で送信結果を確認する仕様でしたが、この度、送信元のメールアドレス宛にSMSの送信結果を受信できるオプション機能が追加されたことをお知らせいたします。

メールでSMSを送信し、メールで不到達を確認

■Mail SMSの詳細

企業がSMSを送信するにはSMS送信用のAPIをシステムに連携するか、SMS送信サービス事業者の提供する管理画面を利用して送信する方法が主流ですが、「MailSMS」を利用すると現在利用しているメールソフトやシステムのメール送信機能からSMSを送信することができるので、使い慣れたツールを利用することで、業務負担なく簡単にSMSを送信することができます。現在700社以上の日本企業に利用されています。

■新機能の概要

送信元メールアドレス宛に、SMSの送信結果を受信することができます。メールソフトからSMSを送信し、メールでSMSの到達不到達を確認できるので、不到達の場合の再送や到達後の対応などを迅速に行うことができ、業務効率を上げることができます。

※自社調べ(2019年メールソフトからSMSを配信できるサービスとして）

■お問い合わせ

ウェブサイト: https://www.cm.com/ja-jp/

サービスサイト：https://www.cm.com/ja-jp/sms/mail-sms/



【CM.comとは】

CM.comは企業やブランドを世界中のモバイルユーザーとつなぐメッセージ配信プラットフォームを提供しているグローバルカンパニーです。CM.comのメッセージ配信プラットフォームは、SMS、WhatsApp Business Platform（ワッツアップ ビジネス プラットフォーム）、RCS、Viber、プラスメッセージなどを一つの管理画面で配信できる画期的なプラットフォームです。