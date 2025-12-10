女装・変身体験 cottonコミックマーケット107出展決定！ニコニコ代表くりたしげたか氏、レンタルぶさいく氏ら豪華ゲストが女装するイベントも開催

株式会社cotton

女装・変身を専門とするスタジオcottonは、2025年12月30日（火）・31日（水）に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット107」（C107）に企業ブースとして出展いたします。

本ブースでは、実際に女装メイクの技術を間近で見られる「メイクデモンストレーション」や、気軽に女装を楽しめる「プチ女装体験」、会場限定の特別な割引チケット販売など、多様なコンテンツをご用意し、コミケ来場者の皆様をお迎えします。

■C107出展概要

「女装・変身体験cotton」ブースでは、初めての方から常連のお客様まで、女装の楽しさを体験・共感していただけるよう、様々な企画を実施します。

１・女装メイクデモンストレーション

cottonのスタッフがモデルに施す本格的な女装メイクの工程を公開します。

1日目にはくりたしげたか氏（ニコニコ動画代表取締役）、2日目にはレンタルぶさいく氏をはじめとした多数のモデルが登場予定です。

実施時間: 1日目・2日目ともに複数回実施。

２・スペシャルゲストによる配布イベント

スペシャルゲストとして、ニコニコ動画代表取締役のくりたしげたか氏（1日目）と、レンタルぶさいく氏（2日目）がブースに来場。女装した状態でオリジナル年越しそば（数量限定）、パンフレットの配布イベントを実施します。

実施時間: 両日とも13:30～

※パンフレットのみの配布は10:30～実施

３・プチ女装体験（事前予約制・当日枠あり）

衣装へのお着替え、ウィッグセット、アイメイクに、オリジナルマスクの着用を組み合わせたライトな女装体験です。お顔の下半分を隠せるため、メイク初心者の方や顔出しに抵抗がある方でも安心して可愛い姿で特設ブースでの自撮りをお楽しみいただけます。

体験内容: お着替え、ウィッグセット、アイメイク、オリジナルマスクの着用、特設ブースでの自撮り

料金: 5,000円

予約開始: 12月6日（土）21:00～ (予約フォーム：https://reserva.be/cottonevent)

４・会場限定！お得な前売りチケット販売

通常よりもお得なスペシャル価格で、各種コースの前売りチケットを販売します。まとめ買いも可能です。

メイク撮影コース: \20,900 → \18,000

ペア撮影コース: \37,400 → \35,000

自撮りコース: \14,300 → \13,000

■コミックマーケット107 開催概要

イベント名 コミックマーケット107

開催日程 2025年12月30日（火）・31日（水）

開催時間 10:30～17:00 （31日は16:00まで）

会場 東京ビッグサイト 南3・4ホールブース番号No.2332

入場料 コミケ公式ホームページをご確認ください

公式HP https://www.comiket.co.jp/info-a/C107/C107Info.html

変身前後見本

■女装・変身スタジオcottonについて

「かわいいに性別も年齢も関係ない！」をコンセプトに、高品質なメイク、撮影、衣装レンタルを提供する女装・変身専門スタジオです。東京・自由が丘（１月に池袋移転予定）、大阪・心斎橋を拠点に、お客様の「なりたい姿」をプロの技術で実現します。

公式ウェブサイト: https://www.cottonakameguro.com/

X：https://x.com/cotton_kodame

TikTok：https://www.tiktok.com/@cotton_nakameguro

Instagram：https://www.instagram.com/kodamemake

Youtube：https://m.youtube.com/channel/UCdz26oKTLgIWnVDsbPjM0KQ

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】

株式会社cotton 担当：小平

kodamesan@gmail.com

050-3527-0202