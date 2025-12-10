【2026年1月22日開催】同業2社のエンジニア出身CEOが語る「DID/VCベンチャーはどう作られているのか」
株式会社Recept（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：中瀬 将健）は、2026年1月22日（木）に東京都千代田区大手町にて、「【同業2社のエンジニア出身CEOが語る】DID/VCベンチャーはどう作られているのか」 を開催いたします。
イベント概要
次世代のID基盤として注目される DID/VC（分散型ID／検証可能な証明） は、
Web3、デジタルアイデンティティ、本人確認など、あらゆる分野で注目を集める一方で、
「難しそう」「実際にどう使われているのか分からない」と感じている方も多い領域です。
本イベントでは、エンジニア出身で自らDID/VCプロダクトを率いる2社、株式会社Receptと株式会社VESS LabsのCEOが登壇。
同業でありながら異なる視点・戦略を持つ2社のディスカッションを通じて、
DID/VCベンチャーはどのように立ち上がり、どのようにプロダクトが作られてきたのか、
そのリアルを 事業・技術の両面から掘り下げます。
さらに、DID/VC市場の最新動向、今後の展望、
そして 実装・運用フェーズで直面する技術的なリアルな課題 について、
ここでしか聞けない 実体験ベースの話 をお届けします。
【参加方法】
Peatix(https://recept-webinar-17.peatix.com/)にて参加登録をお願い致します。
【開催概要】
日時：2026年1月22日（木）18:30～20:30（18:00開場）
会場：FINOLABイベントスペース（東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4F）
アクセス：大手町駅直結（東京メトロ丸ノ内線／千代田線／半蔵門線／東西線、都営三田線）
参加費：無料（事前登録制・定員60名／応募多数の場合は抽選）
主催：株式会社Recept
申込ページ：https://recept-webinar-17.peatix.com/(https://recept-webinar-17.peatix.com/)
※ご応募が定員に達した場合は、抽選とさせていただきますので、ご了承ください。
◼︎スケジュール
18:30～18:35 開会ご挨拶・イベント概要説明（主催：株式会社Recept）
18:35～18:40 自社の取り組み紹介（株式会社Recept）
18:40～18:45 自社の取り組み紹介（株式会社VESS Labs）
18:45～19:30 パネルディスカッション
19:30～20:00 オーディエンスからの質疑応答
20:00～20:30 ネットワーキング
【こんな方におすすめのイベントです】
・DID/VCにこれから取り組みたいエンジニアの方
・事業責任者／BizDev／新規事業開発ご担当者様
・Web3やデジタルアイデンティティ・本人確認に関心のある方
・将来的にDID/VC領域でのプロダクト開発を検討している方
・最新のトレンドや業界動向を知りたい方
・投資家・ベンチャーキャピタリスト（VC）
■ 登壇者紹介
中瀬 将健（株式会社Recept 代表取締役CEO）
横浜国立大学卒業後、新卒でシンプレクスホールディングス株式会社に入社。
フルスタックエンジニアとしてシステム開発業務に従事。
2023年に株式会社Receptを創業し、代表取締役に就任。
CEO業務の傍ら、自身もエンジニアとして自社DID/VCプロダクトの開発をリードする。
藤森 侃太郎（株式会社VESS Labs 代表取締役）
一橋大学卒業後、新卒で伊藤忠商事株式会社へ入社。
その後ナビタイムジャパンにてエンジニアとして活動し、PMなどを歴任。
2021年にVESS Labsを創業。
分散型アイデンティティ（DID/VC）を活用し、デジタルアイデンティティウォレット（DIW）の「VESS」や、企業が簡単にデジタル証明を発行管理できるデジタル証明プラットフォーム「VESS Credential」などの事業を展開。
新しいアイデンティティインフラの構築を目指す。
株式会社Receptについて
株式会社Receptは、デジタルアイデンティティ管理の先端技術「DID／VC」に特化し、
教育機関・企業・自治体向けにデジタル証明書ソリューション「proovy」を提供しています。
大手ベンダーや教育機関への導入実績を持ち、デジタル証明の社会実装を推進中です。
公式サイト：https://recept.earth/
Culture Deck：https://speakerdeck.com/shokennakase/recept-culture-deck
本件に関するお問い合わせ
株式会社Recept 広報担当
E-mail：info@recept.earth
URL：https://recept.earth/
■株式会社Recept 概要
株式会社Recept
代表取締役：中瀬 将健
本社住所：東京都千代田区大手町1-6-1
大手町ビル4階 FINOLAB内
URL：https://recept.earth
（サービスページ：https://proovy.jp(https://proovy.jp/))