新時代の営業を提案するEmooove、『商談数の最大化を実現する「最新の打ち手10選」』カンファレンスを12月16日（火）に開催

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、BtoB事業を展開する企業の営業責任者・マネージャーを対象としたウェビナー『商談数の最大化を実現する「最新の打ち手10選」～2026年の予算達成に向けた施策検討会～』を、2025年12月16日（火）に開催いたします。

■開催の背景

お申込みはこちら（無料） :https://emooove.co.jp/useful_seminar/conference_01/?organizationId=2542

「来期の予算、今のやり方で本当に達成できるのか？」 多くの営業責任者が抱えるこの不安に対し、本ウェビナーでは具体的な打ち手を提供します。

現在の営業組織においては、「商談獲得数が頭打ちになっている」「リードはあるのに商談化率が上がらない」「リードタイムが長く成約に至らない」といった課題が散見されます。 こうした課題を解決するには、単一の手法ではなく、フェーズに合わせた最適な施策が必要です。そこで本カンファレンスでは、10社の各分野のプロフェッショナルが集結し、実践的なソリューションと具体的な成果事例を解説します。

■開催概要

■こんな方におすすめ

■セッション紹介

- 日時：12/16（火）10:00～12:40- アーカイブ配信：12/17・18・19・22・23 10:00～12:40- 場 所：オンライン- 参加費：無料- 主 催：株式会社Emoooveお申込みはこちら（無料） :https://emooove.co.jp/useful_seminar/conference_01/?organizationId=2542- 商談獲得数が頭打ちになっており、新しい手段を模索している方- 商談獲得の質が低く、なかなか案件化しないとお悩みの方- リード獲得はできているが、商談化率が低いと感じている方- リードタイムが長く、成約に至らない方

本カンファレンスでは全10セッションを予定しており、Emoooveからは以下のテーマについて解説いたします。

【ソーシャルセリング】 LinkedInなどのSNSにより、大手/決裁者を効率的に大量開拓する方法

登壇者：株式会社Emooove

代表取締役社長 藤澤 諒一

神戸大学在学中に月間100万PVを誇る就活メディアを立ち上げ、上場企業を含む複数企業の採用や、旧帝/早慶上理大生を中心とする学生100名以上の就職活動を支援。大学卒業後は、新規事業開発やイノベーション創出を支援する株式会社Relicに入社。スタートアップから大企業まで企業規模を問わず、SaaSプロダクトのCPF～PMF支援等を実施し、新規事業開発における企画/セールス/マーケティングなど様々な角度から貢献。また、クライアントへの支援に限らず、社内におけるマーケティング組織の立ち上げを推進。その後、株式会社Emoooveを設立。

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

