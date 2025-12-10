鬼木デザインスタジオ代表・ 鬼木孝一朗氏が、空間デザイナーのための対話型イベント 「Designers Edge（デザイナーズエッジ）」に登壇決定

ユニオンテック株式会社

「Build a new standard.」をミッションに掲げ、オフィス・店舗の内装デザイン・設計・施工をワンストップで提供するユニオンテック株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：大川祐介）が企画・運営する、空間デザインの未来を切り拓くクリエイターのための対話型イベント「Designers Edge（デザイナーズエッジ）」の第13回に、国内外で活躍するODS / 鬼木デザインスタジオ代表・一級建築士の鬼木孝一郎氏の登壇が決定しました。

デザイナーズエッジは、空間設計デザイナーやデザイン業界を志す学生が、互いに刺激を与え合いながら成長を目指すイベントです。デザイナーズエッジの参加者＝“クリエイティブコミュニティ”は、「広がる視野・高まる視座・変わる視点」をコンセプトに、デザインの過去・現在・未来を多角的に追究し、新たな価値を創出することを目指します。

イベントは定期的に開催しており、デザイン業界の第一線で活躍するゲストを迎え、講演や交流を通じてリアルな経験や知見を共有したり、参加者同士が課題を共有したりすることで、成長へのヒントを得る場として好評をいただいています。

デザイナーズエッジ 公式サイト :https://event.union-tec.jp/home

この度、12月17日（水）18時より開催する第13回「Designers Edge（デザイナーズエッジ）」には、鬼木孝一郎氏の登壇が決定しました。鬼木氏は、日建設計やnendoで国内外のデザインプロジェクトに携わった後、2015年に自身のスタジオを設立しました。「SHIRO 玉川高島屋S・C店」「Asahi Terrace」「HERMES GION-MISE」など、ブランドの世界観を空間として昇華させる作品を数多く手がけ、International Design Awards 金賞（2020）をはじめとする多数の受賞歴を持つトップクリエイターです。

今回のイベントでは、独立に至るまでの軌跡や世界で評価されるデザイン哲学、そしてプロジェクトに宿る“ストーリー性”の紡ぎ方について語っていただきます。

イベント概要・プログラム

第11回登壇者プロフィール

イベント詳細・お申し込みはこちら :https://event.union-tec.jp/event/13[表: https://prtimes.jp/data/corp/31121/table/118_1_9a39f6a1223ab7968e2b58b85fc8d6a7.jpg?v=202512101227 ]イベント詳細・お申し込みはこちら :https://event.union-tec.jp/event/13ODS/株式会社鬼木デザインスタジオ代表インテリアデザイナー/一級建築士鬼木孝一朗（おにき こういちろう）氏

1977年東京都生まれ。少年時代を英国で過ごす。早稲田大学理工学部建築学科卒業、同大学院修了後、組織設計事務所の日建設計に勤務。その後、デザインオフィスnendo入社。10年間に渡り国内外の空間デザインを手がける。2015年ODS/鬼木デザインスタジオ設立。ショップ等の商空間のデザインを中心に、建築・インテリア・展示会・プロダクトのデザイン等、多方面にて活動。プロジェクトの持つストーリー性を大切にし、記憶に残るデザインを目指している。

一級建築士。

受賞歴

Sky Design Awards 金賞(2025,2023,2021,2020)、日本空間デザイン賞 審査員特別賞（2025）、JID Award 金賞（2024）、ELLE DECO DESIGN AWARD Japanese Best Interior Design(2023)、International Design Awards 金賞(2020)等、受賞歴多数。

これまでのイベントレポート

運営：ユニオンテック株式会社について

イベント詳細・お申し込みはこちら :https://event.union-tec.jp/event/13- 第6回：小さなアイデアが世界へ繋がる。“規模ではなく熱量”のデザイン哲学(https://www.union-tec.jp/contents/interview/61/)（講師：G ARCHITECTS STUDIO 代表 田中亮平氏）- 第7回：日本一の木造高層建築「銀座高木ビル」に込められた“都市の雑居性”とは？未来を変える建築の視点 (https://www.union-tec.jp/contents/interview/62/)（講師：株式会社山路哲生建築設計事務所・山路哲生氏）- 第8回：「小さな建築に、確かな思想を込めて」──“制約の中で生まれる創造”(https://www.union-tec.jp/contents/interview/71/)（講師：株式会社坪井建築設計事務所・坪井秀矩氏）- 第9回： 組織を飛び越え共感を空間に変える、これからの建築家のかたち(https://www.union-tec.jp/contents/interview/77/)（講師：株式会社中山佳子設計企画 代表取締役 中山佳子氏）

2000年6月にクロス・床等内装仕上げ工事業として設立。オフィスやショップを中心にブランディング・設計デザイン・施工をトータルでプロデュースする空間創造事業を展開し、10,000件以上の施工実績を持つ。2016年に建設業界のプラットフォーム事業を立ち上げ、2021年4月に事業部門を分社化。内装事業に特化し、デジタル知見も活用して「ワークスペースプロデュース事業」「商空間マーケティング事業」「ビルバリューアップ事業」「スペースコンストラクション事業」「施工BPO事業」「PersGPT（パースGPT）」を展開。

会社名：ユニオンテック株式会社

設立：2000年6月

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 4階

資本金：1億円

事業内容：オフィス・商空間の企画設計施工。オフィス家具の購買・施工のBPO。

代表取締役：大川祐介

ミッション：Build a new standard.

事業内容：

コーポレートサイト：https://www.union-tec.jp/

オフィスサービスサイト：https://service.union-tec.jp/

商空間サービスサイト：https://clinic.union-tec.jp/

BPO事業：https://www.bpo.union-tec.jp/

PersGPT（パースGPT）：https://www.cg.union-tec.jp/