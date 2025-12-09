TVアニメ「メダリスト」特別号外を制作【スポーツ報知】
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）では、TVアニメ『メダリスト』第２期（講談社「アフタヌーン」にて連載中）の来年１月２４日(土)からの放送を記念して、特別号外を制作しました。特別号外は12月９日(火)に東京の渋谷、新宿、池袋、愛知の名古屋での４地域で、配布を実施します。表面は、第２期のオープニング主題歌を担当するHANAや、来年1月17日（土）に開催される先行上映会の概要を掲載。裏面には主人公・結束いのりと新キャラクターたちのビジュアルを掲載します。
<号外配布予定>
♦配布：東京（渋谷・新宿・池袋）、愛知（名古屋）の４地域
12月９日（火）午後７時～午後９時30分
・渋谷：渋谷マークシティ下
・新宿：東南口フラッグス前
・池袋：サンシャイン６０通り
・名古屋：名古屋駅前交差点ビックカメラ前
♦設置場所：報知エンターテインメントマーケット（池袋PARCO P’館３F）
※詳細は公式HPを確認ください。先着順。数に限りがありますので、ご注意ください。
【作品情報】
TVアニメ『メダリスト』第２期
2026年１月24日（土）放送スタート！
テレビ朝日系“NUMAnimation”枠ほかにて放送開始！（毎週土曜深夜１時３０分～）
※放送・配信日時は編成の都合などにより変更となる可能性がございます。
<原作>つるまいかだ（講談社「アフタヌーン」連載）
<STAFF>
監督：山本靖貴
シリーズ構成・脚本：花田十輝
キャラクターデザイン・総作画監督：亀山千夏
フィギュアスケート振付：鈴木明子
フィギュアスケート監督・3DCGディレクター：こうじ
3DCGビジュアルディレクター：戸田貴之
3DCGアニメーションスーパーバイザー：堀 正太郎
3DCGプロデューサー：飯島 哲
色彩設計： 山上愛子
美術監督：中村葉月
撮影監督：柏木健太郎
編集：長坂智樹
音楽：林ゆうき
音響監督：今泉雄一
音響効果：小山健二
アニメーションプロデューサー：三浦孝純
アニメーション制作：ENGI
<CAST>
結束いのり：春瀬なつみ
明浦路司：大塚剛央
狼嵜 光：市ノ瀬加那
夜鷹 純：内田雄馬
鴗鳥理凰：小市眞琴
鴗鳥慎一郎：坂 泰斗
ほか
<MUSIC>
・オープニング主題歌：HANA「Cold Night」
公式サイト：（https://medalist-pr.com/）
国内公式X： @medalist_PR（https://x.com/medalist_PR）
公式YouTube：@medalist_PR（https://www.youtube.com/@medalist_PR）