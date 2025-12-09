TVアニメ「メダリスト」特別号外を制作【スポーツ報知】

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）では、TVアニメ『メダリスト』第２期（講談社「アフタヌーン」にて連載中）の来年１月２４日(土)からの放送を記念して、特別号外を制作しました。特別号外は12月９日(火)に東京の渋谷、新宿、池袋、愛知の名古屋での４地域で、配布を実施します。表面は、第２期のオープニング主題歌を担当するHANAや、来年1月17日（土）に開催される先行上映会の概要を掲載。裏面には主人公・結束いのりと新キャラクターたちのビジュアルを掲載します。

<号外配布予定>

♦配布：東京（渋谷・新宿・池袋）、愛知（名古屋）の４地域

12月９日（火）午後７時～午後９時30分

・渋谷：渋谷マークシティ下

・新宿：東南口フラッグス前

・池袋：サンシャイン６０通り

・名古屋：名古屋駅前交差点ビックカメラ前

♦設置場所：報知エンターテインメントマーケット（池袋PARCO P’館３F）

※詳細は公式HPを確認ください。先着順。数に限りがありますので、ご注意ください。

【作品情報】

TVアニメ『メダリスト』第２期

2026年１月24日（土）放送スタート！

テレビ朝日系“NUMAnimation”枠ほかにて放送開始！（毎週土曜深夜１時３０分～）

※放送・配信日時は編成の都合などにより変更となる可能性がございます。

<原作>つるまいかだ（講談社「アフタヌーン」連載）

<STAFF>

監督：山本靖貴

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン・総作画監督：亀山千夏

フィギュアスケート振付：鈴木明子

フィギュアスケート監督・3DCGディレクター：こうじ

3DCGビジュアルディレクター：戸田貴之

3DCGアニメーションスーパーバイザー：堀 正太郎

3DCGプロデューサー：飯島 哲

色彩設計： 山上愛子

美術監督：中村葉月

撮影監督：柏木健太郎

編集：長坂智樹

音楽：林ゆうき

音響監督：今泉雄一

音響効果：小山健二

アニメーションプロデューサー：三浦孝純

アニメーション制作：ENGI

<CAST>

結束いのり：春瀬なつみ

明浦路司：大塚剛央

狼嵜 光：市ノ瀬加那

夜鷹 純：内田雄馬

鴗鳥理凰：小市眞琴

鴗鳥慎一郎：坂 泰斗

ほか

<MUSIC>

・オープニング主題歌：HANA「Cold Night」

公式サイト：（https://medalist-pr.com/）

国内公式X： @medalist_PR（https://x.com/medalist_PR）

公式YouTube：@medalist_PR（https://www.youtube.com/@medalist_PR）