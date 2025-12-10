250万部突破！『熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き』最新24巻2025年12月10日発売電子版は12月16日配信。紙版・電子版それぞれ約３分の特典ボイス付き！【cv:KENNさん】

写真拡大 (全14枚)

株式会社宙出版

株式会社 宙出版(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大宮敏靖)は、累計250万部を突破した『熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き』(著：青月まどか)最新24巻を、2025年12月10日(水)にASTRO COMICSより発売いたします。電子版は12月16日(火)より配信開始。


紙版・電子版それぞれに、人気声優・KENNさんの約3分の特典ボイスを収録（※内容は異なります）。


連載10周年を迎える大人気作の最新巻です。



【作品情報】

レーベル　 　　ASTRO COMICS


タイトル名　　『熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き』24巻


著者名　　 　　青月まどか


ISBN　　　　　 978-4-7767-5559-3


価格　　　 　　 748円(本体680円＋税10％)


発売日(紙)　　 2025年12月10日(水)


発売日(電子) 　2025年12月16日(火)


※現在、Web雑誌「コイハル」にて大好評連載中！


【ストーリー】

推しアイドルが義理の兄!? 国民的アイドル×おせっかいJK(ハート)禁断のシークレットラブ


ミスターコン二次審査もいよいよ終盤に突入。妨害の黒幕・郁馬に宣戦布告したまつりだが、逆に興味をもたれ、猛アプローチを受けてしまう。新たなライバルの出現に危機感を抱く梓だが…







【特典情報】

■ 紙版特典


特典(1)


『熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き』24巻（紙版）の本文内にある二次元バーコードかURLで専用サイトにアクセスすると、KENNさんが演じるルカの「とろあまボイス」が聴けます。


ボイスは青月まどか先生書きおろしシナリオで、たっぷり約3分ございます。


再生期間：2026年6月30日(水)23:59まで（※ダウンロードはできません。）







特典(2) 描きおろしペーパー


以下の書店様で、購入者特典「【描きおろし】ペーパー」を配布いたします。


(アニメイト様、こみらの！様、TSUTAYA様、有隣堂様、メロンブックス/フロマージュブックス様、丸善ジュンク堂書店様、一部書店様（順不同）



▼特典詳細


https://ohzora.jp/coihalu-news/netsuai24_tokuten/







■ 電子版特典


特典(1) ルカcvKENNさん スーパースターの彼をひとりじめ♪きゅん甘(ハート)おやすみボイス


『熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き』24巻（電子版）の本文内にある二次元バーコードかURLで専用サイトにアクセスすると、KENNさんが演じるルカのとろあまボイスが聴けます。


ボイスは青月まどか先生書きおろしシナリオで、たっぷり約3分ございます。


再生期間：2026年6月30日(水)23:59まで（※ダウンロードはできません。）



特典(2) 電子限定描きおろしおまけ漫画


電子書店様では共通の電子限定描きおろしマンガを収録しております。



【10周年記念コラボカフェ＆スペシャルイベント】


■『Netsuai Prince Cafe Diner(ハート)』
期間：2026年1月9日（金）～1月30日（金）
会場：LOFT9 Shibuya


『熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き』連載10周年を記念し、アメリカンダイナーをテーマにしたレトロでキュートなコラボカフェを開催。キャラクターをイメージした限定メニューや特典に加え、新作グッズの販売も予定しています。


https://www.loft-prj.co.jp/schedule/loft9/340486(https://www.loft-prj.co.jp/schedule/loft9/340486)







◆熱プリファン感謝祭(ハート)～お兄ちゃんはキミが好き(ハート)10thスペシャルステージ～


2026年1月10日（土）


OPEN 10:30 / START 11:30


“熱プリ愛”を語りつくす一日限定イベント！


https://www.loft-prj.co.jp/schedule/loft9/340481







【サイン会】


■「熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き」24巻発売記念　青月まどか先生　リアルサイン会


日時：2025年12月14日(日）13:00


場所：有隣堂横浜駅西口コミック王国


※応募はすでに終了しています。







【ネットプリント＋AR特典について】


コンビニプリント×AR体験を組み合わせた新感覚グッズの販売。


推しキャラクターのブロマイドやステッカーを入手し、FanTopアプリを通じてAR撮影が楽しめます。



■ ARデジタルパネスタ（全4種）


推しを選べる 全4種（梓／昴流／大和／LUCA）


販売価格：1枚 500円（税込）


キャラクターをARで投影し、スマートフォンのカメラ越しに一緒に写真が撮れる特別仕様です。



■ ブロマイド／ステッカー（2L判）


ランダム ４種（梓／昴流／大和／LUCA）


固定２種（Terzetto／PRISM）


※セブン‐イレブンでは写真紙のみ販売。シール紙はお選びいただけません。



■ 発売日・販売場所


発売日：2025年12月10日（水）


販売場所：全国のコンビニエンスストア（マルチコピー機）



※仕様は予告なく変更となる場合があります。


https://entame.e-printservice.net/content_detail/netsuai-prince







【限定セット】


■ 書泉限定、有償特典付き特別セット発売


『熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き』24巻　有償特典 梓アクリルコースター付きセット


価格1408円(税128円)


・書泉オンライン本店　　　： https://shosen.tokyo/?pid=189515533


・書泉オンライン楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/shosen/9784776755593-031/


※書泉ブックタワー、書泉グランデの店舗でも販売いたします。(無くなり次第終了)







■ メロンブックス/フロマージュブックス限定、有償特典付き特別セット発売


熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き24


『アクリルスタンドフィギュア付きフロマージュブックス限定版』


2,948円 （税込）


・メロンブックス/フロマージュブックス


　詳細：https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3291592







【キャンペーン情報】


■全員プレゼント企画（10周年記念）


大好評につき第2弾！


必ずもらえる熱プリ祝10周年！推しプリグッズ 応募者全員プレゼントキャンペーン開催


▼詳細： https://ohzora.jp/coihalu-news/netsuai_gintecampaign/












【フォロー＆リポストキャンペーン】


『熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き』24巻の発売を記念してフォロー＆リポストキャンペーン開催。


24巻のカバー色校を抽選で1名様、Wチャンスで「Amazonギフトカード1,000円分」を抽選で3名様にプレゼント。







【公式クレジットカード誕生】


ナッジ株式会社×『熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き』がコラボレーションした「熱プリ公式クレジットカードが提供スタート！


▼詳細


https://nudge.cards/netsupri







【既刊情報】


『新装版 熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き』1～19巻


『熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き』20～23巻　好評発売中




【公式情報】


●コイハル公式サイト： https://ohzora.jp/coihalu/


●コイハル編集部X　 ： https://x.com/coi_halu



【本リリースに関するお問い合わせ】


株式会社宙出版


〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17廣瀬第一ビル5F


各種お問い合わせ　https://ohzora.jp/contact/


担当：大竹　03-6778-5716