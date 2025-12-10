AGEST、【無料Webセミナー12/16（火）・17（水）開催】SBOMの「なぜ必要か」から「どう解決するか」までを完全解説するセミナーを開催

株式会社AGEST

先端品質テクノロジーを活用してソフトウェアの品質・安全性向上を支援する株式会社AGEST(本社: 東京都文京区、代表取締役 社長執行役員 CEO: 二宮 康真、以下、「AGEST」)は、2025年12月16日（火）・12月17日（水）に「SBOM（Software Bill of Materials）」の基礎と実践の両面から集中的に解説をする無料Webセミナーを開催いたします。

当社は2025年12月1日（月）に、国内市場のニーズに特化した独自の純国産SBOM管理ツールの開発と、来月のサービスリリースに向けた先行受付開始を発表しました。この発表に続き、本セミナーでは、SBOMの必要性という根本的な課題を明確にし、その課題をAGESTの純国産SBOM管理ツールがどのように解決し、国内企業のセキュリティと品質を向上させるのかを具体的に解説します。

■開催の背景

近年、OSS利用の急増に伴うソフトウェアサプライチェーンリスクが深刻化しており、対応が急務です。SBOMは、ソフトウェア部品をリスト化し、脆弱性リスクの特定と対応を飛躍的に向上させる基盤となります。国際的にSBOMはリスク管理の必須要件となり、日本の経済産業省も活用を強く推進しています。しかし、国内では「高価」「運用が複雑」といった海外製品主体の課題から導入が進んでいません。AGESTはこれらの課題を解決するため、国内ニーズに合わせた純国産のSBOM管理ツールを開発しました。廉価な価格設定と日本語メニュー・日本語サポートで国内での普及を加速します。本セミナーでは、開発品質を向上させるための最善のソリューションであるSBOMについて、必要性と実践的な一歩をわかりやすく解説します。



■セミナー概要

本セミナーは、12月16日（火）で基礎を学び、12月17日（水）で実践的なソリューションを知るという構成で、2日間ご参加いただくことで最も効果的に知識を得られます。ご興味のあるテーマに合わせて、どちらか一日のみご参加いただくことも可能です。

＜12月16日（火）開催 SBOM基礎編＞

日時 ：12月16日（火）14:00～14:50

タイトル：SBOM基礎：開発品質と安全性を高める鍵～3つの潜在リスク解説とグローバ ル標準化の波～

このセミナーを視聴すると：

- SBOMの概要と必要性を理解できる

- SBOMを取り巻く市場情報を把握できる

お申し込み：https://agest.co.jp/seminar/20251216/

＜12月17日（水）開催 純国産SBOM管理ツール解説編＞

日時 ：12月17日（水）14:00～14:50

タイトル：純国産SBOMソリューションの全貌と強み～ソフトウェア開発品質と信頼性確 保への貢献～

このセミナーを視聴すると：

- SBOM導入の具体的な検討が進み、最適なステップが見つかる

- 過去に利用したSBOMソリューションの課題や、国内ニーズに合ったツールの優位性が 理解できる

お申し込み：https://agest.co.jp/seminar/20251217_02/



参加費 ：無料（事前登録制）

会場 ：オンライン

配信方法：Zoomウェビナーを使用（ソフトウェアのインストールは不要）

※申込頂いた方に視聴用URLを送付いたします。

主催 ：株式会社AGEST

※競合他社の方のご参加はお断りする可能性がございます。予めご了承ください。

AGESTは、この純国産SBOM管理ツールの提供を通じて、国内企業のセキュリティ対策と開発品質の向上を同時に実現するとともに、安心安全なデジタル社会の実現に貢献してまいります。

以上

※ すべてのブランド、製品名、会社名、商標、サービスマークは各社に権利が帰属します。

【AGESTについて】

AGESTは、「テクノロジーですべてのDXに豊かな価値と体験を」をビジョンに掲げ、先端テクノロジーの研究や最新技術に対応したQAテックリード人材の育成を推進し、次世代QAソリューションの提供を通じて、高度デジタル社会の発展に貢献しています。

https://agest.co.jp/

【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社AGEST マーケティング本部 マーケティング推進部

問い合わせ先：ml-mk_web@agest.co.jp

【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社AGEST IR広報室 広報担当

Mail:ml-pr@agest.co.jp

Tel:03-5333-1246