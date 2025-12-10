洋梨のル レクチエ購入で新潟キャラメル ル レクチエプレゼント！

株式会社タカチホ

株式会社タカチホ（本社：長野県長野市、代表取締役社長：久保田一臣）は、2025 年 12 月 12 日（金）から、ラポルテ五泉と道の駅国上にて、希少な洋梨ルレクチエを 1 箱または箱入と同数ご購入いただいたお客様に、弊社自社商品である新潟のお土産品「新潟キャラメル ル レクチエ 6 枚入」を 1 箱プレゼントする限定キャンペーンを実施します。果実と洋菓子の両方で、ル レクチエの美味しさを存分にお楽しみいただける特別な機会です。

もっと多くの人に楽しんでほしい、ル レクチエの旬の味わい

◼期 間：2025 年 12 月 12 日（金）～ ※数量限定、なくなり次第終了

◼対象店舗：ラポルテ五泉・道の駅国上

◼対象商品：ル レクチエ 1 箱または箱入と同数購入

◼特 典：新潟キャラメル ル レクチエ 6 枚入 1 箱

【対象店舗】

◼店 舗 名：五泉市交流拠点複合施設 ラポルテ五泉

◼所在位置：〒959-1821 新潟県五泉市赤海 863 番地

◼営業時間：直産ショップ「メルカートごせん」10 時～18 時まで

◼店 舗 名：道の駅 ＳＯＲＡＩＲＯ国上

◼所在位置：〒959-0136 新潟県燕市国上５８６６-１

◼営業時間：道の駅国上セレクト 平日 10 時～17 時まで

土日祝 10 時～18 時まで

洋菓子店出身社員の発案と地元素材で生まれた、自信の洋菓子

新潟キャラメル ル レクチエは新潟県のブランド品目ル レクチエの上品な甘みを活かし、弊社では「作る人・売る人・贈る人」全員が自信を持っておすすめできる洋菓子を企画・商品化されました。洋菓子店出身の社員の発案で、キャラメルと洋梨の定番の組み合わせ“ キャラメル・ポワール” を新潟の素材で表現。コク深いキャラメルとみずみずしい洋梨が調和した、香り豊かで上品な味わいをお楽しみいただけます。手土産やギフトにも適しており、贈り物としての使いやすさも魅力のひとつです。近年は、新潟県への観光客の増加やインバウンド需要の回復に伴い、地域色豊かな土産品としての注目も高まっています。

■商 品 名：新潟キャラメル ル レクチエ

◼販売価格： 6 枚入り 648 円 ( 税込 ) /12 枚入り 1,188 円 ( 税込 ) /20 枚入り 1,620 円 ( 税込 )

◼特 徴：新潟県産のル レクチエとキャラメルを使ったチョコレートと、ホワイトチョコレートを新

潟県産のはちみつと米粉( コシヒカリ) を、練り込んだ薄焼きクッキーでサンドしました。

◼販売場所：新潟県内の土産店、SA・PA、駅売店、直営店舗、オンラインショップ ほか

“幻の洋梨”ル レクチエの魅力をいつでも味わうために

ル レクチエは新潟県を中心に栽培される希少な洋梨で、追熟に 40 日以上を要するなど、生産には高い技術と手間が必要です。なめらかな果肉と濃厚で上品な甘みが特徴で、「幻の洋梨」とも称されます。そんな特別な美味しさを一年中楽しめる洋菓子に仕立て、新潟らしいお土産として多くの方にご好評いただいています。今後は、販売機会や展開地域の拡大も検討してまいります。

会社概要

会 社 名 ：株式会社タカチホ

本商品販売 ：会社株式会社越後銘販（タカチホ子会社）

設立年月日 ：昭和24年2月28日

資 本 金 ：10億円

決 算 期 ：3月31日（年1回）

主な業務内容：観光みやげ品の製造および卸売業、 観光みやげ品、一般和洋菓子、

釣具・アウトドア用品、小売店舗運営、カレーなどの飲食店舗運営、

不動産賃貸業、公衆浴場の運営などのサービス業

本社所在地 ：〒381-0022 長野県長野市大豆島5888番地

TEL:026-221-6677(代)、FAX:026-221-1346