省スペース設置＆自在に位置調整できるモバイルモニター・タブレット用クランプアームホルダーを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニターホルダー「PDA-STN85W」と、6インチ～12.9インチまでのタブレットに対応したクランプアームホルダー「PDA-STN92W」を発売しました。


どちらも工具不要の調整ボルト付きクランプを採用し、デスクを広く使えます。


また、360度回転可能なボールジョイントと多角度調整機構により、お好みの視点にセッティングできます。




【掲載ページ】

品名：モバイルモニタ・タブレット用クランプアームホルダー/タブレット用クランプアームホルダー


品番：PDA-STN85W（17.3インチまで対応）/PDA-STN92W（12.9インチまで対応）


標準価格：9,350円（税抜き 8,500円）/7,370円（税抜き 6,700円）


製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PDA-STN85W





＜17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットに対応する PDA-STN85W＞



モバイルモニターに最適なスタンド

17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、クランプ式のスタンドです。


多関節アームによりモバイルモニターの位置を自由に調節でき、使いやすい位置にセットできます。







省スペースに設置できるクランプ式

クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。


ボルトは上から調整できるタイプなので、デスク下に潜り込む必要がありません。










自由自在に位置を調整できる、3関節アーム

3関節アームでお好みの位置に調節できます。


ホルダー部はボールジョイント構造で360度回転できるので、上下左右の角度調節に対応し、縦向きでも横向きでも使用可能です。








様々なサイズに対応

ホルダーは幅185～270mm、厚さ16mm以下の機器に対応しています。


17.3インチまでのモバイルモニター、タブレットなどを挟むことができます。






キズ防止ゴムパッド付き

設置機器やデスクに当たる部分には、キズ防止ゴムパッドが付いています。








＜12.9インチまでのタブレットに対応する PDA-STN92W＞



タブレットをデスクに設置できるアームホルダー

デスクの端に固定して、タブレットを操作しやすい位置に固定できるアームホルダーです。


タブレットをサブモニターとして使う際や、手に持たずに使用したい時に活躍します。







デスクの上を広く使えるクランプ設置

クランプ設置なので、スタンドタイプのように幅をとらず、デスクを広く使うことができます。


天板厚10～37mmのデスクにご使用いただけます。






デスクの上から固定できる

デスクの上から締め付けを調整できる固定ノブ付きなので、デスク下に潜り込む必要がありません。


工具不要なので、どなたでも簡単に取り付けできます。





バネ式ホルダーで、6～12.9インチのタブレットに対応

挟み込むだけのバネ式ホルダーで、6～12.9インチの様々なサイズのタブレットを挟んでご使用いただけます。





自由自在に位置を調整できる、2関節アーム

2関節アームでお好みの位置に調節できます。






使いやすい向きにできるボールジョイント構造

ホルダーのアーム接続部は360度回転できるボールジョイント構造のため、ホルダーから機器を外すことなく、画面の縦横設置を変更することができます。






キズを防止するゴムパッド付き

使用時の接触によるキズから、タブレットやデスクを守ります。





ケースを付けたまま設置できる

厚さ17mmまでのケースであれば、付けたままでもホルダーに挟むことができます。







