省スペース設置＆自在に位置調整できるモバイルモニター・タブレット用クランプアームホルダーを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニターホルダー「PDA-STN85W」と、6インチ～12.9インチまでのタブレットに対応したクランプアームホルダー「PDA-STN92W」を発売しました。

どちらも工具不要の調整ボルト付きクランプを採用し、デスクを広く使えます。

また、360度回転可能なボールジョイントと多角度調整機構により、お好みの視点にセッティングできます。

【掲載ページ】

品名：モバイルモニタ・タブレット用クランプアームホルダー/タブレット用クランプアームホルダー

品番：PDA-STN85W（17.3インチまで対応）/PDA-STN92W（12.9インチまで対応）

標準価格：9,350円（税抜き 8,500円）/7,370円（税抜き 6,700円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PDA-STN85W

＜17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットに対応する PDA-STN85W＞

モバイルモニターに最適なスタンド

17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、クランプ式のスタンドです。

多関節アームによりモバイルモニターの位置を自由に調節でき、使いやすい位置にセットできます。

省スペースに設置できるクランプ式

クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。

ボルトは上から調整できるタイプなので、デスク下に潜り込む必要がありません。

自由自在に位置を調整できる、3関節アーム

3関節アームでお好みの位置に調節できます。

ホルダー部はボールジョイント構造で360度回転できるので、上下左右の角度調節に対応し、縦向きでも横向きでも使用可能です。

様々なサイズに対応

ホルダーは幅185～270mm、厚さ16mm以下の機器に対応しています。

17.3インチまでのモバイルモニター、タブレットなどを挟むことができます。

キズ防止ゴムパッド付き

設置機器やデスクに当たる部分には、キズ防止ゴムパッドが付いています。

＜12.9インチまでのタブレットに対応する PDA-STN92W＞

タブレットをデスクに設置できるアームホルダー

デスクの端に固定して、タブレットを操作しやすい位置に固定できるアームホルダーです。

タブレットをサブモニターとして使う際や、手に持たずに使用したい時に活躍します。

デスクの上を広く使えるクランプ設置

クランプ設置なので、スタンドタイプのように幅をとらず、デスクを広く使うことができます。

天板厚10～37mmのデスクにご使用いただけます。

デスクの上から固定できる

デスクの上から締め付けを調整できる固定ノブ付きなので、デスク下に潜り込む必要がありません。

工具不要なので、どなたでも簡単に取り付けできます。

バネ式ホルダーで、6～12.9インチのタブレットに対応

挟み込むだけのバネ式ホルダーで、6～12.9インチの様々なサイズのタブレットを挟んでご使用いただけます。

自由自在に位置を調整できる、2関節アーム

2関節アームでお好みの位置に調節できます。

使いやすい向きにできるボールジョイント構造

ホルダーのアーム接続部は360度回転できるボールジョイント構造のため、ホルダーから機器を外すことなく、画面の縦横設置を変更することができます。

キズを防止するゴムパッド付き

使用時の接触によるキズから、タブレットやデスクを守ります。

ケースを付けたまま設置できる

厚さ17mmまでのケースであれば、付けたままでもホルダーに挟むことができます。

------------------------------------------------------------------------------------------------

【関連ページ】

タブレット・スマートフォンスタンド・ホルダー・アーム

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/smartphone_tablet/stand/index.html

WEB会議をワンランクアップさせる おすすめ製品

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/conference-rankup/index.html

介護・医療施設に オンライン面会導入してみませんか？

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/online-visitation/index.html

在宅ワーク完全装備

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework_fully/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/PDA-STN85W

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/PDA-STN92W

■サンワサプライ WEBサイト

https://www.sanwa.co.jp/

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

https://twitter.com/sanwainfo

■サンワサプライ Facebook

https://fb.me/SanwaSupplyJP

■YouTube公式チャンネル

http://sanwa.jp/youtube

------------------------------------------------------------------------------------------------

https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5704-275947c4dcf4ae071aaf6bb04e69a285.pdf