省スペース設置＆自在に位置調整できるモバイルモニター・タブレット用クランプアームホルダーを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニターホルダー「PDA-STN85W」と、6インチ～12.9インチまでのタブレットに対応したクランプアームホルダー「PDA-STN92W」を発売しました。
どちらも工具不要の調整ボルト付きクランプを採用し、デスクを広く使えます。
また、360度回転可能なボールジョイントと多角度調整機構により、お好みの視点にセッティングできます。
【掲載ページ】
品名：モバイルモニタ・タブレット用クランプアームホルダー/タブレット用クランプアームホルダー
品番：PDA-STN85W（17.3インチまで対応）/PDA-STN92W（12.9インチまで対応）
標準価格：9,350円（税抜き 8,500円）/7,370円（税抜き 6,700円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PDA-STN85W
＜17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットに対応する PDA-STN85W＞
モバイルモニターに最適なスタンド
17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、クランプ式のスタンドです。
多関節アームによりモバイルモニターの位置を自由に調節でき、使いやすい位置にセットできます。
省スペースに設置できるクランプ式
クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。
ボルトは上から調整できるタイプなので、デスク下に潜り込む必要がありません。
自由自在に位置を調整できる、3関節アーム
3関節アームでお好みの位置に調節できます。
ホルダー部はボールジョイント構造で360度回転できるので、上下左右の角度調節に対応し、縦向きでも横向きでも使用可能です。
様々なサイズに対応
ホルダーは幅185～270mm、厚さ16mm以下の機器に対応しています。
17.3インチまでのモバイルモニター、タブレットなどを挟むことができます。
キズ防止ゴムパッド付き
設置機器やデスクに当たる部分には、キズ防止ゴムパッドが付いています。
＜12.9インチまでのタブレットに対応する PDA-STN92W＞
タブレットをデスクに設置できるアームホルダー
デスクの端に固定して、タブレットを操作しやすい位置に固定できるアームホルダーです。
タブレットをサブモニターとして使う際や、手に持たずに使用したい時に活躍します。
デスクの上を広く使えるクランプ設置
クランプ設置なので、スタンドタイプのように幅をとらず、デスクを広く使うことができます。
天板厚10～37mmのデスクにご使用いただけます。
デスクの上から固定できる
デスクの上から締め付けを調整できる固定ノブ付きなので、デスク下に潜り込む必要がありません。
工具不要なので、どなたでも簡単に取り付けできます。
バネ式ホルダーで、6～12.9インチのタブレットに対応
挟み込むだけのバネ式ホルダーで、6～12.9インチの様々なサイズのタブレットを挟んでご使用いただけます。
自由自在に位置を調整できる、2関節アーム
2関節アームでお好みの位置に調節できます。
使いやすい向きにできるボールジョイント構造
ホルダーのアーム接続部は360度回転できるボールジョイント構造のため、ホルダーから機器を外すことなく、画面の縦横設置を変更することができます。
キズを防止するゴムパッド付き
使用時の接触によるキズから、タブレットやデスクを守ります。
ケースを付けたまま設置できる
厚さ17mmまでのケースであれば、付けたままでもホルダーに挟むことができます。
