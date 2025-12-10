学生がともに学びを深める「FESコンテスト(R)」、東京都「令和7年度 こどもスマイルムーブメント大賞」子供部門 優秀賞を受賞

一般社団法人日本金融教育支援機構

一般社団法人日本金融教育支援機構（所在地：東京都千代田区 共同代表理事：平井梨沙、阿部奈々 以下「当機構」）は、主催する金融教育イベント「FESコンテスト」が、東京都が推進する「令和7年度 こどもスマイルムーブメント大賞」子供部門において優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

「こどもスマイルムーブメント大賞」とは

「こどもスマイルムーブメント大賞」とは、「チルドレンファースト」の社会を創出する東京都の取り組み「こどもスマイルムーブメント」の一環です。子供の笑顔を育む先進的な取り組みを行っている企業・団体を表彰することで、社会全体で子供を大切にする気運の醸成を図ることを目的としています。

こども都庁モニター（小中高生や未就学児の保護者等）の投票により決定される、子どもの目線を反映する賞となっています。

東京都子供政策連携室プレスリリース「令和７年度 こどもスマイルムーブメント大賞受賞企業・団体が決定しました」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000006302.000052467.html)

「FESコンテスト」とは

第3回（2025年）開催のFESコンテスト表彰式

FESコンテストは、中高生が「小学生に伝えたい金融の学び」をテーマに1分間動画を制作し発表する、全国規模の金融教育イベントです。

第3回となる本年度は、さらなる広がりを見せました。

- 10府県で地区大会を開催- 897作品の応募（過去最多）- 初の冠パートナーとして株式会社ゆうちょ銀行が参画- 文部科学省、金融庁、消費者庁、東京都が後援- 金融経済教育推進機構（J-FLEC）安藤理事長より総評- 小学生審査員による公式審査を導入

「第3回FESコンテスト Supported by ゆうちょ銀行」公式ページ(https://faincation.com/fesc/)

受賞理由

文部科学大臣賞ゆうちょ銀行賞

東京都から示された「こどもスマイルムーブメント大賞」優秀賞の受賞理由は以下の2点でした。

- ”中高生が動画を制作し、大学生が制作をサポート、小学生が視聴・評価を行うという独自の取組を実施している点”- ”都内のみならず全国においても、コンテスト応募数、事前ワークショップ開催数が大幅に増加している点”地域のワークショップや表彰式の様子全国大会の受賞作品の数々世代連鎖を深化させた「小学生審査員」制度の導入小学生審査員賞受賞の様子

まず評価されたのは、FESコンテストが掲げる「大学生が運営し、中高生が応募する、小学生のための金融教育動画コンテスト」という世代連鎖型の教育モデルが、子どもの主体性を重視する革新的な取り組みである点です。

第3回となる今年度は「教員アンバサダー」（当機構の活動に共感する現役の先生方）の協力のもと、小学生審査員制度を新設。公募した都内の小学生審査員13名が「おもしろい」「わかった」「ひろめたい」といった視点で、中高生が制作した動画を真剣に視聴し、審査票に評価と意見を記入していきました。

小学生の意見だけで選出された「小学生審査員賞」の発表時には、ほぼ全員が登壇して賞状の授与や講評を実施。審査を経験した小学生からは、「お金の話に興味がわいた」「中学生になったら出場したい」「また来年も審査に来たい」といった声が寄せられ、金融教育としての高い学習効果も確認されました。

表彰式後の交流会で感想を述べる小学生審査員

大学生が運営し、中高生ファイナリストが「金融の学び」を発信、これに小学生審査員が加わったことで、FESコンテストは 「子どもが主役の教育イベント」としてさらに進化 し、こどもスマイルムーブメントが重視する「チルドレンファースト」の理念との高い親和性を示しました。

取り組みが全国に拡大

また、FESコンテストの取り組みが全国的に大きく広がっている点も評価されました。第3回となる今年度の応募数は897作品と、昨年度の503作品を大幅に上回り、過去最多となりました。

地区大会の開催地も、昨年度の2県から10府県へと大きく拡大。さらに、金融教育と動画制作のワークショップも青森県から福岡県まで全国各地で実施されました。

こうした動きが実現している背景には、当機構の理念に共感し、各地で金融教育の機会を広げている認定講師の存在があります。都市部と地域の「金融体験格差」を課題と考える当機構は、全国で認定講師を募集し、継続的な金融教育の機会を生み出してきました。多くの応募作品が寄せられるようになったのはその成果でもあります。

今後の展望

受賞を喜ぶ共同代表理事の平井と阿部

今回の優秀賞受賞は、11月29日に開催した「第3回FESコンテスト Supported by ゆうちょ銀行」表彰式直後という絶好のタイミングとなり、当機構にとって大きな励みとなりました。

当機構は今回の受賞を励みに、FESコンテストを通じて、金融教育を「自分ごとにできる体験」として全国の子どもたちへ届け、若い世代の未来の選択肢を広げる取り組みを積極的に推進してまいります。

お知らせ

いつも活動を支えて下さる、認定講師やスタッフの皆さんと

FESコンテストの全国的な広がりは、各地で子どもたちに寄り添い金融教育の機会を創出している認定講師たちに支えられています。当機構の理念に共感し、金融教育を「自分ごと」に変えていく仲間として、全国で認定講師を募集しております。

認定講師として一緒に日本の「お金の教育」を広げませんか？(https://faincation.com/recruiting-instructors/)

あわせて、学校や自治体の皆さまからの導入相談も広く受け付けています。

授業や夏休みの課題として導入を検討される中学校、高等学校、また、授業で作品を審査してくださる小学校、ワークショップ開催や地区大会の誘致などをご希望の自治体ご担当者様はぜひご連絡ください。

