¡ÚÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡ÛÆüËÜÁ´¹ñ¤Î³¤¤Î¹¬¤ÈÂçÃÏ¤Î·Ã¤ß¤ò¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å ¿·½Õ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿©¤Î¶Â±ã »êÊ¡¤Î¥Ç¥®¥å¥¹¥¿¥·¥ª¥ó
³«¶È110¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-9-1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Ö¥é¥ó ¥ëー¥¸¥å¤Ë¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥³ー¥¹¡Ö¥Ìー¥Ù¥ë¥¥å¥¤¥¸ー¥Ì ¥¸¥ã¥Ý¥Í¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥Ç¥®¥å¥¹¥¿¥·¥ª¥ó¡×¤Ë¡¢¿·½Õ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥á¥Ë¥åー¤¬1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¹¤ÏËÌ³¤Æ»»º¤Î²´Ã°³¤Ï·¤È±ÀÃ°¤Ë¥¥ã¥ô¥£¥¢¤òÅº¤¨¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢½Ü¤Î´¨òÖ¤ËºÌ¤êË¤«¤ÊÂçº¬¤È¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥¿¥ë¥Æ¥£ー¥Ü¤ò¹ç¤ï¤»¤¿µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»®¤Ø¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤È´»µÌ¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤êË¤«¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Èº¤Î¼¢Ì£¿¼¤¤°ïÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µûÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢¹âµéµû¤Î±©ÂÀ¡Ê¤Ï¤¿¡Ë¤ò¡¢¥á¥¤¥ó¤Ë¤ÏÀÖ¿È¤È»é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤ÎÀçÂæµí¥íー¥¹¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹á¤ê¡¦¿©´¶¡¦²¹ÅÙ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¹ª¤ß¤Ë½Å¤Í¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ç¥®¥å¥¹¥¿¥·¥ª¥ó¥³ー¥¹¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥é¥ó ¥ëー¥¸¥å¤Ç¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¼«¤éÆüËÜÁ´¹ñ¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¸·Áª¤·¤¿µ¨Àá¤äÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¡¦¿©ÉÊ¤ò¡¢¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Îµ»Ë¡¤ÇÄ´Íý¤·Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¯À¹ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÉÊ¡¹¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ñÀÊÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤«¤Ä²Ú¤ä¤«¡£°ì¸ýËËÄ¥¤ì¤Ð¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£°ì»®¤´¤È¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤ä¿©´¶¤Î°ã¤¤¤â¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥·ー¥ó¤òºÌ¤ë±é½Ð¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µÇ°Æü¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï²ÖÂ«¤ä¥Ûー¥ë¥±ー¥¡¢¥Ç¥¶ー¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¥¥Ã¥º¥×¥ìー¥È¤ä¥¥Ã¥º¥³ー¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ä¤ª½Ë¤¤¤Ë¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¥Ö¥é¥ó ¥ëー¥¸¥å¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*¡Ö¥Ìー¥Ù¥ë¥¥å¥¤¥¸ー¥Ì ¥¸¥ã¥Ý¥Í¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥Ç¥®¥å¥¹¥¿¥·¥ª¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó ¥ëー¥¸¥å¤Î¥á¥Ë¥åー¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¿©ºà¤ÎºÇÎÉ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ä¤Ä¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥åー¾Ò²ð
´¨òÖ¡Ò»ºÃÏ¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤Ë¡Ó Âçº¬¡ÒÀéÍÕ¡Ó ¥¿¥ë¥Æ¥£ー¥Ü¡Ò¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ó
Åß¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë»é¤Î¤Î¤Ã¤¿´¨òÖ¤ò¡¢²Ð¤òÆþ¤ì²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¿Ä¤ÏÎä¤¿¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¿µ½Å¤ËÏÎ¤Çßî¤·¤Æ¹á¤ê¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎòÖ¤Î¾å¤Ë¤Ï¿ÉÌ£Âçº¬¤ò¤Î¤»¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡£¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤è¤ê3¼ï¤ÎÂçº¬¡ÊÀÄÂçº¬¡¢¡ÊÀÖ¡Ë¤¯¤ë¤êÂçº¬¡¢¡Ê»ç¡Ë¤·¤°¤ìÂçº¬¡Ë¤òºÌ¤ê¤è¤¯»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ë¥Æ¥£ー¥Ü¤ÏÄø¤è¤¤¶ìÌ£¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢ÌîºÚ¡£¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤È¹õ¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¡¢¥¨¥·¥ã¥í¥Ã¥È¤Î¥½ー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿À³ÚÆîÈÚ¤¬¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¿ÉÌ£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¡Ò¥¤¥®¥ê¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ó ¥È¥ê¥å¥Õ¡Ò¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ó
¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤ò¤ä¤µ¤·¤¤²ÐÆþ¤ì¤Ç¥Ü¥¤¥ë¤·¡¢¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿ÀäÌ¯¤Ê¿©´¶¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾ø¤·¤¢¤²¤¿ÀîËó¥·¥ã¥â¤Î¤µ¤µ¤ß¤ò½Å¤Í¡¢²ÌÆù´¶¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿´»µÌ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÀÌ£¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä´»µÌ¥½ー¥¹¤Ç¶ñºà¤òÍí¤á¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ý¤ß¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥êー¥Õ¡¢·Á¤òÂ·¤¨¤ÆÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥Óー¥Ä¤ä¹á¤êË¤«¤ÊÅß¥È¥ê¥å¥Õ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢Èþ¤·¤¯ìÔÂô¤Ê¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
Èº¡ÒÀéÍÕ¡¿°ñ¾ë¡Ó ðµ¡Ò¹âÃÎ¡Ó ¤Õ¤°Çò»Ò¡Ò¶å½£¡Ó
¥¬ー¥ê¥Ã¥¯ ¥Ñ¥»¥ê¥Ð¥¿ー¾Æ¤¤È¤¤¤¨¤Ð¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÇò¥ï¥¤¥ó¤Ç¾ø¤·¤¿Èº¤ò¥È¥Þ¥È¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾Æ¤¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ï¥Èー¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤³¤í¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥»¥ê¥·¥Õ¥©¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èº¤Î»Ý¤ß¤¬À÷¤ß½Ð¤¿¥¸¥å¤ò¥·¥Õ¥©¥ó¤ËµÛ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢¥·¥§¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸÷¤ë°ì»®¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÍÎÉ÷Ãã¤ï¤ó¾ø¤·¤Ë¤Ï¡¢Èº¤Î»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥¸¥å¤Èðµ¤Î¥Ö¥¤¥è¥ó¡¢Íñ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Õ¤°Çò»Ò¤äðµ¤Î¤Ä¤¯¤Í¡¢»°¤ÄÍÕ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÅº²Ã¹¾ÅÄµí¥íー¥¹¡ÒµÜºê¡Ó
¤ª¹¥¤ß¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ç¤¤ëËÜ¥³ー¥¹¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£9¼ïÎà¤Ë¤ª¤è¤Ö¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¡¢ÌµÅº²Ã¹¾ÅÄµí¥Õ¥£¥ì¤ä¥íー¥¹¤Ï¡¢µÜºê¸©¡¦¹¾ÅÄÃÜ»º¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¹õÌÓÏÂµí¤Ç¤¹¡£½Û´Ä·¿»ôÎÁ¡¦Íµ¡»ôÎÁ¤Îµë±Â¡¢¹³À¸Êª¼Á¡¦À®Ä¹Â¥¿ÊºÞ¤ÎÉÔ»ÈÍÑ¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ë»ô°é´Ä¶¤ä±¿Æ°¾ì¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î»ô°éË¡¤ò¼ÂÁ©¡£2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÏÂµí¤È¤·¤ÆÇ§¾ÚÍ½Äê¤Ç¤¹¡£µíÆùËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤È¾å¼Á¤Ê»é¤Î¼«Á³¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ìー¥Ù¥ë¥¥å¥¤¥¸ー¥Ì ¥¸¥ã¥Ý¥Í¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥Ç¥®¥å¥¹¥¿¥·¥ª¥ó
´ü´Ö¡§2026Ç¯1Æü13Æü¡Ê²Ð¡Ë～
»þ´Ö¡§11:30～15:00¡ÊL.O.14:00¡Ë| 17:30～21:00¡ÊL.O.20:00¡Ë
¾ì½ê¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Ö¥é¥ó ¥ëー¥¸¥å
ÎÁ¶â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ20,000±ß～
¥á¥Ë¥åー¡§
¡¦¥¢¥ß¥åー¥º ¥Öー¥·¥å
¡¦²´Ã°³¤Ï·¡ÒËÌ³¤Æ»¡Ó ±ÀÃ°¡ÒËÌ³¤Æ»¡Ó ¥¥ã¥ô¥£¥¢ ¡Ò¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ó
¡¦´¨òÖ¡Ò»ºÃÏ¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤Ë¡Ó Âçº¬¡ÒÀéÍÕ¡Ó ¥¿¥ë¥Æ¥£ー¥Ü¡Ò¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ó
¡¦¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¡Ò¥¤¥®¥ê¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ó ¥È¥ê¥å¥Õ¡Ò¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ó
¡¦Èº¡ÒÀéÍÕ¡¿°ñ¾ë¡Ó ðµ¡Ò¹âÃÎ¡Ó ¤Õ¤°Çò»Ò¡Ò¶å½£¡Ó
¡¦±©ÂÀ¡Ò¿ÀÆàÀî¡¿¹âÃÎ¡Ó
¡¦ÀçÂæµí¥íー¥¹¡ÒµÜ¾ë¡Ó80g
¢¨¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ï²¼µ¤«¤é¤â¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡¡¡¦¿À¸Í¥Óー¥Õ¥íー¥¹¡ÒÊ¼¸Ë¡Ó¡Ê¡Ü\7,000¡Ë
¡¡¡¦¾¾ºåµí¥íー¥¹¡Ò»°½Å¡Ó¡Ê¡Ü\7,000¡Ë
¡¡¡¦ÀçÂæµí¥Õ¥£¥ì¡ÒµÜ¾ë¡Ó¡Ê¡Ü\5,000¡Ë
¡¡¡¦ÌµÅº²Ã¹¾ÅÄµí¥Õ¥£¥ì¡Ê¡Ü\5,000¡Ë
¡¡¡¦ÌµÅº²Ã¹¾ÅÄµí¥íー¥¹¡ÒµÜºê¡Ó¡Ê¡Ü\3,500¡Ë
¡¡¡¦ÏÂµíÅÚº´¤¢¤«µí¥íー¥¹¡Ò¹âÃÎ¡Ó¡Ê¡Ü\3,500¡Ë
¡¡¡¦¾®È·¡Ò¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ó ¥È¥ê¥å¥Õ¡Ò¥Õ¥é¥ó¥¹¡¿¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ó ¥Õ¥©¥ï¥°¥é¡Ò¥Ï¥ó¥¬¥êー¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¿¥«¥Ê¥À¡Ó¡Ê¡Ü\7,000¡Ë
¡¡¡¦ÀÖòº¡ÒÀéÍÕ ÆîË¼Áí¡Ó¡Ê¡Ü\5,000¡Ë
¡¡¡¦°ËÀª³¤Ï·¡ÒÀéÍÕ/¹âÃÎ¡Ó¡Ê¡Ü\4,000¡Ë
¢¨¡Ö¥í¥Ã¥·ー¥Ë ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×ÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ê¤ªÆù¤ÎÎÁ¶â¤Ë+\4,000¡Ë
¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Î¤ªÆù¤Ë¡¢¥Õ¥©¥ï¥°¥é¤ÈË§½æ¤Ê¥È¥ê¥å¥Õ¥½ー¥¹¤òÅº¤¨¤¿ìÔÂô¤ÊÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¤¤¤º¤ì¤«¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤
¥Áー¥ºÀ¹¤ê¹ç¤ï¤» ¤Þ¤¿¤Ï ¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥»ー¥ë
¥³ー¥Òー ¤Þ¤¿¤Ï ¹ÈÃã
¾®²Û»Ò ÏÂ»°Ëß¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥¨ ¤Û¤«3¼ï
¢¨¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://bit.ly/degstation_br) | ¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È(https://bit.ly/degstation_br_yoyaku) | 03-5220-0014¡ÊÄ¾ÄÌ11:00～20:00¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨¿©ºà¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·Åù¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Ö¥é¥ó ¥ëー¥¸¥å
Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë
¥Ö¥é¥ó ¥ëー¥¸¥å Blanc Rouge¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
2012Ç¯¤ÎÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó»þ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡£¥·¥§¥Õ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÎÁÍý¤Ï¡¢¥Ìー¥Ù¥ë¥¥å¥¤¥¸ー¥Ì ¥¸¥ã¥Ý¥Í¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥Ç¥®¥å¥¹¥¿¥·¥ª¥ó¡£¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥³ー¥¹¤Ë¤Ï20ÉÊÌÜ°Ê¾å¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¡¢°ì»®¤Ç³¤¤Î¹¬¤ÈÂçÃÏ¤Î·Ã¤ß¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Ç¥®¥å¥¹¥¿¥·¥ª¥ó¥³ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Îµ»Ë¡¤ÇÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¿©ºà¤ä¿©ÉÊ¤ò¼«¤éÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥á¥Ë¥åー¤Ï¤ª¤ª¤è¤½2¥õ·î¤´¤È¤ËÊÑ¹¹¡¢¹¹¤Ê¤ëÈþ¿©¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¾ÞÌ£²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£È¾±ß·Á¤ËÂç¤¤ÊÁë¤òÇÛ¤·¤¿¶õ´Ö¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÀß¤¨¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÁë¤«¤é¤ÏÅìµþ±Ø¤ò¹Ô¤¸ò¤¦Îó¼Ö¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¼¼¤Ï3¼¼´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÇ°Æü¤äÀÜÂÔ¤Ê¤ÉÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥Õ¥½¥à¥ê¥¨¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡¢ÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¹ñ»º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¹ñ¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÌó1,200ËÜ¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë The Tokyo Station Hotel
Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ï1915Ç¯¤ËÅìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ±Ø¼Ë¤ÎÃæ¤Ë³«¶È¡¢ÁÔÎï¤Ê·úÃÛ¤ÈÅö»þºÇÀèÃ¼¤ÎÀßÈ÷¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÉÐµÒ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2003Ç¯¤Ë¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ø¼Ë¤ÎÊÝÂ¸¡¦Éü¸¶»ö¶È¤ËÈ¼¤¤2006Ç¯¤«¤é°ì»þµÙ´Û¡¢Á´»ÜÀß¤ò²þÁõ¤·¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿150¤ÎµÒ¼¼¡¢10¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ðー¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡õ¥¹¥Ñ¡¢±ã²ñ¾ì¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤¿ÅÔ»Ô·¿¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É´Í¾Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡ÖClassic Luxury »þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡¢¾å¼Á¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡È¶¦´¶¤¹¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Î²á¤´¤·Êý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎÃæ¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Åìµþ¤Ç¸½Â¸¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ 2ÈÖÌÜ¤ËÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÍýÁÛÅª¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
