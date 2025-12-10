「VOISING special party！ in animate」『いれいす』『すたぽら』『クロノヴァ』合同のフェアが12月13日（土）からアニメイトで開催決定！

写真拡大 (全7枚)

株式会社アニメイトホールディングス


詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114350


株式会社アニメイトは、2025年12月13日（土）～2026年1月18日（日）まで「VOISING special party！ in animate」を全国アニメイト・アニメイト通販にて開催いたします。


VOISING所属の2.5次元歌い手グループ『いれいす』『すたぽら』『クロノヴァ』の新商品を取り扱うほか、2025年11月にデビューした新グループ『BLACK FLAP』を含むポスターやスタンディパネル掲出など店頭での応援展開を実施いたします。



本フェアでは、期間中、全国アニメイト・アニメイト通販にて『いれいす』『すたぽら』『クロノヴァ』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,650円（税込）毎、書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,650円（税込）以上必須）1点毎に 【ブロマイド（全6種）】を1枚プレゼントいたします。



フェアの対象商品として、『いれいす』ソロライブグッズや、『クロノヴァ学園』グッズなどが順次登場予定です！グループ合同開催のこの機会をお見逃しなく♪



■商品情報（一部ご紹介）



△Burning Flair アクリルスタンドプレート りうら

Burning Flair アクリルスタンドプレート りうら


発売日：2025年12月13日（土）


価格：2,850円（税込）







△ないふぁみ3000者面談 バックステージパス風ステッカー ないこ

ないふぁみ3000者面談


バックステージパス風ステッカー ないこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発売日：2025年12月13日（土）


価格：1,200円（税込）







△クロノヴァ学園school days アクリルスタンド

クロノヴァ学園school days


アクリルスタンド


発売日：2025年12月20日（土）


価格：各1,800円（税込）


種類：6種







△クロノヴァ学園school days エナメルバッグ風ポーチ WHITE/BLACK

クロノヴァ学園school days


エナメルバッグ風ポーチ　WHITE/BLACK


発売日：2025年12月20日（土）


価格：各3,800円（税込）


種類：2種






この他にも、多数の新商品が発売！



■フェア情報


VOISING special party！ in animate


開催期間：2025年12月13日（土）～2026年1月18日（日）


開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販


開催概要：期間中『いれいす』『すたぽら』『クロノヴァ』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,650円（税込）毎、書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,650円（税込）以上必須）1点毎に 【ブロマイド（全6種）】を1枚プレゼント！


特典内容：ブロマイド（全6種）



△特典：ブロマイド（全6種）


※特典はお選びいただけません。



■アニメイト店頭応援展開


〇スタンディパネル：


展開期間：2025年12月13日（土）～2026年1月18日（日）


展開店舗：いれいす：新宿店　すたぽら：梅田店　クロノヴァ：横浜ビブレ店　BLACK FLAP：池袋本店



〇チラシ（いれいす/すたぽら/クロノヴァ）


展開期間：2025年12月13日（土）～2026年1月18日（日）


展開店舗：全国アニメイト



〇ポスター（いれいす/すたぽら/クロノヴァ/BLACK FLAP）


展開期間：2025年12月13日（土）～2026年1月18日（日）


展開店舗：全国アニメイト


※ランダムで各店舗各グループ1種掲出　



★Xキャンペーンも開催！　


【メンバーポスター（全23種）】を抽選で23名様（各種1名様）にプレゼント！


＜参加条件＞


１.全国アニメイトに掲示されているメンバーのポスターを撮影


２.「#VOISINGフェアＸキャンペーン」のハッシュタグをつけてXに投稿


３.@animateinfo（アニメイト公式X）をフォロー


応募締切：2026年1月18日（日）まで


当選発表：2026年2月上旬ごろ　※当選者にのみご連絡いたします。


景品発送：2026年2月中





※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■権利表記


（C）VOISING Inc.



■関連URL


VOISING special party！ in animate(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114350)



『いれいす』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14829)



『すたぽら』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=17394)



『クロノヴァ』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=19356)