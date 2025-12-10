「VOISING special party！ in animate」『いれいす』『すたぽら』『クロノヴァ』合同のフェアが12月13日（土）からアニメイトで開催決定！
詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114350
株式会社アニメイトは、2025年12月13日（土）～2026年1月18日（日）まで「VOISING special party！ in animate」を全国アニメイト・アニメイト通販にて開催いたします。
VOISING所属の2.5次元歌い手グループ『いれいす』『すたぽら』『クロノヴァ』の新商品を取り扱うほか、2025年11月にデビューした新グループ『BLACK FLAP』を含むポスターやスタンディパネル掲出など店頭での応援展開を実施いたします。
本フェアでは、期間中、全国アニメイト・アニメイト通販にて『いれいす』『すたぽら』『クロノヴァ』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,650円（税込）毎、書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,650円（税込）以上必須）1点毎に 【ブロマイド（全6種）】を1枚プレゼントいたします。
フェアの対象商品として、『いれいす』ソロライブグッズや、『クロノヴァ学園』グッズなどが順次登場予定です！グループ合同開催のこの機会をお見逃しなく♪
■商品情報（一部ご紹介）
△Burning Flair アクリルスタンドプレート りうら
Burning Flair アクリルスタンドプレート りうら
発売日：2025年12月13日（土）
価格：2,850円（税込）
△ないふぁみ3000者面談 バックステージパス風ステッカー ないこ
ないふぁみ3000者面談
バックステージパス風ステッカー ないこ 発売日：2025年12月13日（土）
価格：1,200円（税込）
△クロノヴァ学園school days アクリルスタンド
クロノヴァ学園school days
アクリルスタンド
発売日：2025年12月20日（土）
価格：各1,800円（税込）
種類：6種
△クロノヴァ学園school days エナメルバッグ風ポーチ WHITE/BLACK
クロノヴァ学園school days
エナメルバッグ風ポーチ WHITE/BLACK
発売日：2025年12月20日（土）
価格：各3,800円（税込）
種類：2種
この他にも、多数の新商品が発売！
■フェア情報
VOISING special party！ in animate
開催期間：2025年12月13日（土）～2026年1月18日（日）
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催概要：期間中『いれいす』『すたぽら』『クロノヴァ』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,650円（税込）毎、書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,650円（税込）以上必須）1点毎に 【ブロマイド（全6種）】を1枚プレゼント！
特典内容：ブロマイド（全6種）
△特典：ブロマイド（全6種）
※特典はお選びいただけません。
■アニメイト店頭応援展開
〇スタンディパネル：
展開期間：2025年12月13日（土）～2026年1月18日（日）
展開店舗：いれいす：新宿店 すたぽら：梅田店 クロノヴァ：横浜ビブレ店 BLACK FLAP：池袋本店
〇チラシ（いれいす/すたぽら/クロノヴァ）
展開期間：2025年12月13日（土）～2026年1月18日（日）
展開店舗：全国アニメイト
〇ポスター（いれいす/すたぽら/クロノヴァ/BLACK FLAP）
展開期間：2025年12月13日（土）～2026年1月18日（日）
展開店舗：全国アニメイト
※ランダムで各店舗各グループ1種掲出
★Xキャンペーンも開催！
【メンバーポスター（全23種）】を抽選で23名様（各種1名様）にプレゼント！
＜参加条件＞
１.全国アニメイトに掲示されているメンバーのポスターを撮影
２.「#VOISINGフェアＸキャンペーン」のハッシュタグをつけてXに投稿
３.@animateinfo（アニメイト公式X）をフォロー
応募締切：2026年1月18日（日）まで
当選発表：2026年2月上旬ごろ ※当選者にのみご連絡いたします。
景品発送：2026年2月中
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
（C）VOISING Inc.
■関連URL
VOISING special party！ in animate(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114350)
『いれいす』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14829)
『すたぽら』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=17394)
『クロノヴァ』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=19356)